Ministerio de Salud de Panamá reporta 10 muertes y 3,122 casos de dengue en el primer semestre de 2026

Un paciente con dengue muestra una erupción cutánea en su brazo mientras recibe suero en una cama de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá informó 10 fallecimientos y 3,122 casos de dengue en el primer semestre de 2026, según el informe divulgado por el Ministerio de Salud (Minsa). El sistema sanitario nacional registra este nivel de casos, que observa tendencias variables en cuanto a hospitalizaciones e incidencia, mientras aumenta la circulación del virus en la región.

De acuerdo con los datos oficiales, 395 personas requirieron hospitalización por dengue durante los primeros seis meses del año. Esta cantidad representa una reducción del 24% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 519 ingresos hospitalarios. El descenso en internaciones fue señalado por el Minsa como una mejora en la respuesta sanitaria, pese a que la transmisión del virus sigue activa en distintas regiones del país.

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La tasa de incidencia nacional se estableció en 66.2 casos por cada 100,000 habitantes al cierre de la semana epidemiológica 23, comprendida entre el 7 y el 13 de junio. El grupo etario más afectado corresponde a adolescentes de diez a 14 años, cuya tasa alcanzó los 98.5 casos por cada 100,000 habitantes. Las autoridades advirtieron sobre este aumento, que observan un crecimiento sostenido de los contagios en ese segmento de la población.

El informe epidemiológico precisa que los casos acumulados de dengue aumentaron de forma sostenida durante las últimas semanas. La suma de infecciones ascendió de 2,468 en la semana 18 a 3,122 en la semana 23, con 654 casos más en poco más de un mes.

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De ese total, la mayoría de los pacientes (2,632) no presentaron signos de alarma, 348 sí presentaron señales de alerta y 20 evolucionaron hacia cuadros de dengue grave. Hasta la semana 23 se contabilizaban nueve muertes, cifra que fue actualizada a diez en el balance oficial del semestre.

Las áreas geográficas más afectadas, según el Minsa, corresponden a la Región Metropolitana, que reportó 734 casos, seguida de Colón con 575, Bocas del Toro con 303, Panamá Oeste con 290 y San Miguelito con 264. A nivel de corregimientos, Tocumen encabeza la lista con 176 casos, mientras que Puerto Pilón y Veracruz suman 138 y 133, respectivamente.

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Prevención y síntomas del dengue

La transmisión del dengue en Panamá está vinculada a factores climáticos y urbanos. Según expertos, las lluvias intensas, el aumento de las temperaturas y la urbanización desordenada han facilitado la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector principal de la enfermedad.

El Ministerio de Salud insiste en que la eliminación de criaderos dentro y alrededor de las viviendas sigue siendo la medida más efectiva para reducir la transmisión. Entre las recomendaciones figuran revisar patios y techos, eliminar recipientes que acumulen agua y colaborar con las autoridades durante los operativos de control vectorial.

El dengue provoca síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, molestias musculares y articulares, erupciones en la piel, así como cansancio extremo. Las señales de alarma que requieren atención médica inmediata incluyen dolor abdominal persistente, vómitos reiterados, sangrado de encías o nariz, dificultad para respirar, somnolencia e irritabilidad. La detección oportuna de estos síntomas es clave para evitar complicaciones graves.

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El contexto regional del brote

En el ámbito regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que América Latina enfrenta una de las mayores circulaciones del virus en los últimos años. Países como Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú han reportado brotes, según la información oficial. Panamá, aunque registra un incremento de casos, mantiene una situación menos crítica en comparación con otros países.

Las estadísticas oficiales reflejan que Panamá cerró 2025 con 28 fallecimientos por dengue, un descenso del 51.8% respecto a las 54 muertes de 2024. El total de casos ese año fue de 16.262, cifra menor que los 32,361 contagios documentados en 2024. Estos datos, recogidos por EFE, muestran una baja de la mortalidad y de los contagios anuales, pese a los repuntes estacionales.

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Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a reforzar las medidas de prevención, acudir a los centros de salud ante síntomas de alarma y sostener la vigilancia epidemiológica y la eliminación de criaderos para contener la propagación del dengue.