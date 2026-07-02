“Creo que mi herencia podría darme un rasgo distintivo”, afirmó Charli XCX sobre su origen indio

La cantante británica Charli XCX responde por primera vez en profundidad sobre su herencia india y cómo esa parte de su identidad ha permanecido en segundo plano en su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charli XCX, una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, ha comenzado a hablar públicamente sobre su herencia india, un aspecto de su identidad que rara vez se aborda en sus entrevistas o en su música.

En una reciente conversación con Nicky Reardon para Complex, la artista explicó que casi nunca menciona ese origen porque, simplemente, nadie le pregunta al respecto. Aunque afirmó: “Creo que mi herencia podría darme un rasgo distintivo”.

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La infancia entre dos mundos

La cantante, cuyo nombre real es Charlotte Emma Aitchison, creció en un entorno multicultural junto a su madre, Shameera, de origen indio, y su padre escocés, Jon. Esta mezcla de culturas marcó su desarrollo desde pequeña.

Charli XCX creció dividida entre la cultura india de su madre y la tradición escocesa de su padre, sin sentirse totalmente parte de ninguno de los dos entornos (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Charli relató que, durante su infancia, pasaba la mayor parte de los fines de semana con la familia india de su madre. A pesar de la frecuencia, nunca logró sentirse completamente parte de ese grupo.

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Esa sensación de ajenidad se replicaba en la escuela, donde la mayoría de sus compañeras eran blancas y ella también se percibía como una extraña.

La artista reconoció que esa falta de pertenencia no era exclusiva de un solo ámbito, sino que atravesaba su vida tanto en lo familiar como en lo social. Como persona mestiza, experimentó un desarraigo constante, una vivencia que moldeó su identidad y su relación con el mundo.

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La música y el silencio sobre los orígenes

La artista explica que rara vez menciona su origen indio en el ámbito público y reflexiona sobre la presencia sutil de esa identidad en su obra (REUTERS/Daniel Cole)

En la entrevista, Charli XCX mencionó que nunca consideró natural hacer de su herencia india el centro de su imagen pública. Según explicó, el tema solo surge cuando se lo preguntan directamente.

“Es porque nadie me lo pregunta, en realidad. Cuando me preguntan, hablo de eso”, afirmó. Aunque reconoce que podría haber destacado mucho más ese aspecto en su carrera, siente que forzarlo sería ir en contra de lo que realmente es.

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A pesar de la escasa referencia explícita a sus raíces en su discografía, su experiencia como persona mestiza influye en la forma en que aborda las temáticas de pertenencia, autenticidad y diferencia en sus canciones. La relación con su origen aparece, aunque de manera sutil, en distintos momentos de su obra.

“SS26” y la reflexión sobre la identidad

Una línea de su nueva canción “SS26” abre el debate sobre el uso público de la herencia y la presión que ejercen las redes sociales sobre la autenticidad (REUTERS/Heather Khalifa)

La conversación sobre su herencia se activó a partir de una línea de la canción “SS26”, que formará parte de su próximo álbum Music, Fashion, Film, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de julio.

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En ese tema, Charli XCX canta: “Creo que mi política podría servir como estrategia de prensa y que mi herencia podría darme un rasgo distintivo”. A partir de esa frase, Reardon le preguntó por qué rara vez habla de su origen indio, abriendo un espacio para que la artista profundice sobre esa parte de sí misma.

Charli explicó que la canción no trata sobre el fin del mundo, como algunos interpretaron, sino sobre las tensiones de la identidad en la era digital. Habló de la presión que existe en Internet para estar siempre del lado correcto, evitar errores y ajustarse a las expectativas de los demás, ya sean grandes o pequeñas. Esa búsqueda de aprobación pública puede llevar a mostrar ciertos rasgos de la identidad como estrategia, aunque para ella no sea un camino auténtico.

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Un diálogo que recién comienza

Charli XCX reconoce que compartir estas experiencias puede ayudar a otras personas mestizas y muestra apertura para hablar de su historia personal en el futuro (REUTERS/Mario Anzuoni)

La artista también mencionó que esa experiencia de sentirse desubicada no es exclusiva, sino que la comparte con muchas otras personas mestizas de su entorno. Reconocer esa vivencia le abrió la puerta a entender y aceptar su lugar, así como a buscar nuevas maneras de hablar sobre su identidad cuando surgen las preguntas adecuadas.

Al final de la entrevista, Charli XCX dejó claro que no evita el tema de su herencia, sino que elige cuándo y cómo hablar de ello. Ahora, con un nuevo disco en camino y una mayor apertura en su discurso, la cantante se muestra dispuesta a explorar con honestidad todas las facetas de su identidad, tanto en su música como en las conversaciones que mantiene con su público.

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