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La Unión Europea genera más del 45% de su electricidad con renovables, el nivel más alto registrado en su historia

El dato corresponde al primer trimestre de 2026 y supera en más de dos puntos porcentuales el registro del mismo periodo del año anterior, según la oficina de estadísticas europea Eurostat

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Bandera de la Unión Europea junto a aerogeneradores de un parque eólico, una presa hidroeléctrica y paneles solares bajo un cielo nublado.
El bloque comunitario registró un máximo histórico al cubrir el 45,5% de la generación con fuentes limpias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La generación de electricidad a partir de fuentes renovables alcanzó un nuevo máximo histórico en la Unión Europea durante el primer trimestre de 2026, al representar el 45,5% del total, impulsada principalmente por la expansión de la energía eólica y la hidroeléctrica. Este avance, liderado por Dinamarca, Portugal y Lituania, refleja el impacto de una política energética orientada a reducir la dependencia de combustibles fósiles en un entorno marcado por la inestabilidad internacional.

Según datos divulgados por la oficina de estadísticas, Eurostat y reportados por la agencia de noticias internacional Euronews, la proporción de electricidad renovable en la UE subió más de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto de tensiones geopolíticas tras la guerra con Irán. El aumento de la producción verde aparece como una respuesta estratégica para fortalecer la seguridad energética y atenuar la volatilidad de los mercados internacionales.

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Dinamarca, Portugal y Lituania: a la vanguardia de la electricidad renovable

Infografía de electricidad renovable de la Unión Europea en 2026 con mapa, porcentajes, banderas, íconos de energía y gráficos de barra y circular. Fuente: infobae.
La electricidad renovable en la Unión Europea alcanzó un récord del 45,5% en 2026, con Dinamarca, Portugal y Lituania a la vanguardia de la transición energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los países miembros, Dinamarca destaca con una cuota del 90% de su electricidad generada a partir de renovables, con la eólica como principal motor de esta transformación. Portugal ocupa el segundo lugar con un 82,9%, beneficiándose ampliamente de su capacidad hidroeléctrica. Por su parte, Lituania se consolida en el podio europeo gracias a su apuesta por la energía eólica, alcanzando el 75,7% de electricidad renovable.

En contraste, algunos estados miembros avanzan a menor ritmo. Chequia obtiene solo el 12,7% de su electricidad de fuentes verdes, Malta el 13% y Eslovaquia el 17,2%. Esta disparidad evidencia los desafíos de sincronizar la transición energética en un bloque heterogéneo, donde la disponibilidad de recursos naturales y las políticas nacionales influyen decisivamente en los resultados.

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La composición de la matriz renovable en la UE se distribuye de la siguiente manera: la eólica representa el 44,9% de la electricidad renovable, seguida por la hidroeléctrica con el 28% y la solar con el 17,3%. El resto se reparte entre combustibles renovables (9,4%) y la energía geotérmica y otras fuentes (0,4%).

Impacto económico: renovables y facturas energéticas

El país nórdico encabeza el ranking comunitario con una cuota mayoritariamente impulsada por aerogeneradores
El país nórdico encabeza el ranking comunitario con una cuota mayoritariamente impulsada por aerogeneradores

La aceleración en la adopción de energías limpias significó un alivio para los consumidores europeos ante el encarecimiento del gas y el petróleo. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Unión Europea ahorró 51.400 millones de euros en 2025 (USD 58.634,55) al disminuir sus importaciones de combustibles fósiles, una cifra destacada por Euronews en su análisis.

Un informe independiente del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) concluye que los hogares de Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia y Eslovaquia ahorrarán 8.500 millones de euros (USD 9.696,21) este año, resultado directo de la elevada participación de las renovables en sus sistemas eléctricos. Este beneficio se observa en un momento de precios históricamente altos del gas, agravados por la crisis en el estrecho de Ormuz, paso clave que Irán mantiene bloqueado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

A pesar de estos avances, se registraron aumentos puntuales en las facturas eléctricas de países como Francia y Alemania. Solo en una semana de junio, la demanda de energía para sistemas de refrigeración durante la ola de calor llevó a un incremento de más de 700 millones de euros (USD 798,51) en los costos, obligando a recurrir a centrales a gas, según un estudio de la organización medioambiental 350.org.

El reto del mercado eléctrico y el futuro de la transición

Chequia, Malta y Eslovaquia se ubican en el extremo inferior de la tabla con participaciones de 12,7%, 13% y 17,2%,
Chequia, Malta y Eslovaquia se ubican en el extremo inferior de la tabla con participaciones de 12,7%, 13% y 17,2%,

El sistema de precios de la electricidad en Europa, conocido como ‘merit order’, establece que la fuente más cara necesaria para cubrir la demanda, habitualmente el gas, fija el precio de mercado para toda la red. Este mecanismo fue objeto de debate ante la creciente penetración de las renovables, ya que la dependencia residual del gas sigue influyendo en los precios, incluso cuando la mayoría de la energía proviene de fuentes limpias.

Especialistas consultados por la agencia de noticias señalan que el despliegue de mayor capacidad de almacenamiento y la ampliación de las infraestructuras renovables serán factores clave para reducir, e incluso eliminar, la influencia del gas en la formación de precios eléctricos. La crisis energética y las recientes olas de calor pusieron a prueba la resiliencia del sistema, demostrando que, si bien el avance es considerable, el camino hacia una matriz eléctrica plenamente renovable y estable en precios no está exento de desafíos.

La apuesta por la autosuficiencia energética y la reducción de emisiones sigue siendo un pilar de la política comunitaria, en busca de mayor seguridad y autonomía frente a los vaivenes internacionales.

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