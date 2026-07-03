El Salvador cerró junio con más de 300 sismos registrados, según autoridades

El Salvador cerró junio con 308 sismos registrados, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de junio finalizó con un total de 308 sismos registrados en El Salvador, según el informe presentado este jueves por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn). La actividad sísmica incluyó movimientos originados tanto por fallas locales como por eventos frente a la costa salvadoreña.

De acuerdo al reporte, 28 de estos sismos fueron percibidos por la población en distintas zonas del país. El 82.1% de los temblores tuvo su epicentro frente a las costas salvadoreñas o en países vecinos, mientras que el 17.9% ocurrió dentro del territorio nacional debido a la activación de fallas geológicas locales.

PUBLICIDAD

Entre los eventos sísmicos más destacados del mes, se registró un movimiento de magnitud 5.3 frente a la costa de La Libertad el 5 de junio. Otro sismo relevante alcanzó los 4.7 grados frente a la costa de Sonsonate el 23 de junio. Ambos fueron considerados como los de mayor magnitud en el ámbito regional durante el periodo analizado.

En cuanto a los sismos generados por fallas locales, el de mayor magnitud fue de 2.9 grados y se produjo en el lago de Ilopango el 30 de junio. También se reportó un sismo de 2.8 grados en territorio de Guatemala el 15 de junio, cuyo impacto fue registrado dentro del monitoreo de la región.

PUBLICIDAD

El 17.9% de la actividad sísmica ocurrió dentro de El Salvador por la activación de fallas geológicas locales. (Cortesía: Imagen Ilustrativa)

Marn detalla que 21 sismos ocurrieron en la zona de Los Naranjos, Juayúa y Apaneca, áreas identificadas por su actividad sísmica frecuente relacionada con fallas locales. Otras zonas que registraron actividad fueron San Lorenzo y Conchagua, con siete sismos cada una.

La información recopilada por el Ministerio resalta la importancia del monitoreo constante en el territorio salvadoreño, debido a la ubicación geográfica y la presencia de múltiples fallas geológicas activas. El registro y análisis mensual de la actividad sísmica permite identificar patrones, zonas de mayor recurrencia y potenciales riesgos para la población.

Monitoreo y prevención

El MARN mantiene un sistema de vigilancia continua a través de su Observatorio de Amenazas, con el objetivo de informar oportunamente a la población sobre la actividad sísmica y otras amenazas naturales. Las autoridades reiteran la recomendación de estar atentos a los comunicados oficiales y seguir los protocolos de protección ante la ocurrencia de sismos, especialmente en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

PUBLICIDAD

La actividad sísmica registrada en junio refleja la dinámica tectónica de la región y la necesidad de reforzar la cultura de prevención y respuesta ante emergencias en todo el país.

El sismo de mayor magnitud en junio fue de 5.3 y se registró frente a la costa de La Libertad el 5 de junio. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

La institución continuará emitiendo informes periódicos sobre la evolución de la actividad sísmica y otras amenazas naturales que puedan afectar a la población salvadoreña.

Ante la ocurrencia de un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir medidas de autoprotección. Es fundamental resguardarse bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y no utilizar ascensores.

Después del sismo, se sugiere revisar posibles daños en la vivienda, cortar el suministro de gas y electricidad si es necesario, y mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de evacuar el inmueble. Estas acciones contribuyen a reducir riesgos y proteger la vida ante un evento sísmico.

PUBLICIDAD