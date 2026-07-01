América Latina

Chile autoriza la salida de venezolanos con sus pasaportes vencidos por razones humanitarias

El beneficio regirá para quienes cuenten con permiso de residencia en Chile o hayan ingresado de manera irregular

Guardar
Google icon
Muchos ciudadanos venezolanos buscan volver a su país para estar con sus familiares o colaborar con la reconstrucción, aseguraron desde el Gobierno.
Muchos ciudadanos venezolanos buscan volver a su país para estar con sus familiares o colaborar con la reconstrucción, aseguraron desde el Gobierno.

El Gobierno chileno anunció este martes que permitirá la salida legal por “razones humanitarias” de aquellos ciudadanos venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos y quieran volver a Venezuela para estar con sus familiares después del doble terremoto que azotó al país.

“Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción”, afirmó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

PUBLICIDAD

La idea, sostuvo la autoridad, es entregar “todas las facilidades para que estas personas puedan salir rápidamente eximiendo de algunos trámites”.

Quienes deseen acogerse al beneficio solo tendrán que apersonarse en las oficinas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago, y rellenar un simple documento antes de abordar un avión que los lleve de vuelta a Venezuela, detalló Sauerbaum.

PUBLICIDAD

Así, el plan rige para todos los venezolanos que tengan sus documentos de viaje caducados y cuenten con permiso de residencia en Chile, o hayan ingresado de manera irregular al país.

En paralelo, el Gobierno elabora un plan para facilitar el regreso voluntario a sus países de origen de los más de 330.000 mil migrantes irregulares que viven en Chile -la mayor parte de ellos venezolanos-, una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast.

Fotografía cedida que muestra al mandatario José Antonio Kast hablando por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Presidencia de Chile
Fotografía cedida que muestra al mandatario José Antonio Kast hablando por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Presidencia de Chile

El quiebre de relaciones

Chile y Venezuela rompieron relaciones en 2024, luego que el gobierno de Gabriel Boric no reconociera las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro y denunciara la opacidad del proceso.

La administración de Maduro expulsó al personal diplomático y al embajador chileno en agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales, y el 31 de enero de 2025 solicitó el cese de servicios de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, medida calificada por el gobierno chileno como una “suspensión” de relaciones en la práctica. En paralelo, retiró a todo su personal diplomático de Chile.

El quiebre también incluyó la cancelación de los vuelos entre Santiago y Caracas, lo que sumado a la nula posibilidad de conseguir o regularizar documentos, dejó en el limbo a miles de ciudadanos venezolanos que viven en Chile, ya sea legales o de manera irregular.

Asimismo, y según cifras oficiales, el país tiene pendientes más de 35 mil órdenes de expulsión de ciudadanos venezolanos.

El Gobierno de José Antonio Kast aseguró meses atrás que restablecer relaciones diplomáticas con el país caribeño es una prioridad del Ejecutivo, tal como lo señaló el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

“Hay más de 700.000 venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25.000 chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares”, señaló en mayo pasado el Canciller.

En esa línea, y en un gesto inédito, el presidente Kast llamó por teléfono el jueves pasado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle su solidaridad e informarle del envío de ayuda humanitaria y de rescate.

Mientras tanto, miles de personas trabajan a contrarreloj para hallar a más sobrevivientes a casi una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano y han dejado hasta la fecha al menos 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos, según la última información oficial.

Temas Relacionados

ChileVenezuelaMigrantes irregularesPasaportes vencidosFrank SauerbaumJosé Antonio KastGabriel BoricNicolás MaduroFrancisco Pérez MackennaDelcy Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rodrigo Paz advierte en el Mercosur riesgos para la democracia y posible “Primavera Árabe” en la región

El presidente de Bolivia afirmó que la reciente crisis política puede tener implicaciones regionales y llamó a los jefes de Estado a asumir acciones coordinadas en defensa de la democracia

Rodrigo Paz advierte en el Mercosur riesgos para la democracia y posible “Primavera Árabe” en la región

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La medida del Banco Central de Costa Rica impulsa el recambio de piezas anteriores por versiones con otros materiales, tamaños y diseños, y permite canjear o depositar las anteriores en entidades financieras del país

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

La organización civil buscará que el Tribunal Supremo Electoral habilite una consulta en los comicios del 27 de junio de 2027, con jornadas de cuatro horas en plazas centrales de seis ciudades del país

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá

El aumento de la humedad y la aproximación de la onda tropical número 19 elevarán el riesgo de inundaciones y movimientos de tierra en distintas regiones del país.

Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá

Nicaragüenses nacidos en Estados Unidos mantienen derecho a la ciudadanía tras fallo de la Corte Suprema

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos garantiza a los hijos de migrantes nicaragüenses el acceso a la nacionalidad estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.

Nicaragüenses nacidos en Estados Unidos mantienen derecho a la ciudadanía tras fallo de la Corte Suprema
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Prestigioso medio inglés afirmó que los resultados de las elecciones en Colombia demuestran el poder de influencia de Trump a nivel trasnacional

Prestigioso medio inglés afirmó que los resultados de las elecciones en Colombia demuestran el poder de influencia de Trump a nivel trasnacional

Sheinbaum aclara el futuro del T-MEC: “No puede terminarlo de tajo, tendría que pasar por el Congreso”

Juicio por Loan Peña, en vivo: declaró uno de los cinco hermanos del niño

Usuarios de cuatro EPS podrán escoger gratis su centro de atención primaria en cuatro localidades de Bogotá: aplica para estos servicios

DNI electrónico gratis para este 07 de julio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz advierte en el Mercosur riesgos para la democracia y posible “Primavera Árabe” en la región

Rodrigo Paz advierte en el Mercosur riesgos para la democracia y posible “Primavera Árabe” en la región

Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá

ENTRETENIMIENTO

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

Jacob Elordi aún no conoce a la familia de Kendall Jenner: qué es lo que dice el entorno de la modelo

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma en el Madison Square Garden con decorados de “Garden Party”

“La hipótesis del amor”: Un vistazo a la esperada adaptación de la novela de Ali Hazelwood