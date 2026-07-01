América Latina

Tras el impacto de la guerra en Medio Oriente, Brasil comenzó con el retiro de los subsidios a los combustibles

“El objetivo es desmontar gradualmente un programa concebido como temporal y evitar distorsiones permanentes en las cuentas públicas”, justificó el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Rogério Ceron, sobre la medida

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Fotografía de archivo de una estación de gasolina de Petrobras (EFE/Isaac Fontana)
Fotografía de archivo de una estación de gasolina de Petrobras (EFE/Isaac Fontana)

El Gobierno de Brasil anunció el incio de la quita gradual de los subsidios a los combustibles, implementados para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internos. El Ministerio de Hacienda informó que la medida responde a la estabilización del mercado internacional del petróleo, lo que permitió reducir la subvención al diésel desde este miércoles. Un ajuste similar para la gasolina será comunicado en los próximos días.

El secretario ejecutivo de la cartera, Rogério Ceron, explicó que la decisión se basa en la caída de las cotizaciones internacionales del crudo, tras la disminución de las tensiones geopolíticas y el retorno del barril de Brent a niveles cercanos a los 80 dólares, valores previos al conflicto en Irán.

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El objetivo es desmontar gradualmente un programa concebido como temporal y evitar distorsiones permanentes en las cuentas públicas”, señaló Ceron.

Los subsidios, aprobados en abril, contemplaron ayudas directas a productores e importadores de diésel, beneficios para el gas licuado de petróleo (GLP) y exenciones tributarias para el combustible de aviación, además de otras medidas para contener la inflación. El retiro será progresivo, según el Gobierno, con el fin de evitar oscilaciones bruscas en los precios al consumidor.

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FOTO DE ARCHIVO. Una plataforma petrolífera en alta mar se encuentra en la bahía de Guanabara, en Niterói, estado de Río de Janeiro, Brasil. 18 de marzo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares
FOTO DE ARCHIVO. Una plataforma petrolífera en alta mar se encuentra en la bahía de Guanabara, en Niterói, estado de Río de Janeiro, Brasil. 18 de marzo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

El Ministerio de Hacienda sostuvo que la normalización del mercado petrolero contribuirá a aliviar las presiones inflacionarias y a mejorar el panorama para la política monetaria, al reducir uno de los principales factores de incertidumbre que motivaron la adopción de los subsidios. El Gobierno aseguró que continuará monitoreando la evolución de los precios internacionales y podrá revisar el cronograma de eliminación si se registra un nuevo deterioro del escenario geopolítico o un alza sostenida en las cotizaciones del crudo.

Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó a principios de mes la “notable resiliencia” de la economía brasileña frente a las turbulencias derivadas de la guerra en Medio Oriente y otros factores de inestabilidad global. De acuerdo con el comunicado publicado tras una misión técnica en el país, se prevé una recuperación gradual que podría llevar el crecimiento del PIB brasileño al 2,5% a mediano plazo.

El organismo atribuyó la fortaleza económica de Brasil a “los sólidos marcos de política económica, el sistema financiero estable, las reservas adecuadas y el tipo de cambio flexible”. En materia de política monetaria, el FMI valoró la reciente reducción de la tasa básica de interés hasta el 14,5% anual y recomendó que el Banco Central mantenga “flexibilidad” ante las presiones inflacionarias y la incertidumbre internacional.

Empleados de una gasolinera ajustan el precio de la gasolina en medio de la creciente preocupación por los costes del combustible en Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)
Empleados de una gasolinera ajustan el precio de la gasolina en medio de la creciente preocupación por los costes del combustible en Brasil (REUTERS/Diego Vara/Archivo)

La inflación mostró un repunte por el alza de los precios del crudo y, según el FMI, podría continuar en aumento a corto plazo antes de acercarse al objetivo del 3% hacia mediados de 2028. El informe señala que Brasil, como productor de petróleo, se encuentra “relativamente protegido” ante los incrementos en los precios mundiales del crudo.

Pese a la evaluación positiva, el FMI advirtió sobre la necesidad de reformas fiscales para reducir la deuda pública y sugirió destinar los ingresos extraordinarios del petróleo al ahorro, con el fin de disminuir los costes de financiación y crear espacio para inversiones prioritarias. El organismo recomendó mantener los esfuerzos para mejorar el entorno empresarial, aumentar la participación en el mercado de trabajo e impulsar políticas de descarbonización y fomento de la competencia, para favorecer la productividad y la inversión.

(Con información de EFE)

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