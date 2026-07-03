Se acerca el fin de los discos y esta opción te ayudará a digitalizar tu colección

Microsoft trabaja en una herramienta para digitalizar juegos físicos de Xbox One y Series X|S. (Europa Press)

Microsoft está desarrollando una herramienta que permitirá a los usuarios de Xbox convertir sus juegos en formato físico a versiones digitales, facilitando así la transición hacia un ecosistema completamente digital en el mundo del videojuego. Esta función, que ya se prueba de forma interna, busca simplificar el acceso a las colecciones de juegos y reducir la dependencia de los discos.

Según información revelada por The Verge, la herramienta de Microsoft permitirá digitalizar exclusivamente los títulos en disco de Xbox One y Xbox Series X|S. Los juegos de Xbox 360 y de la consola original de la marca no serán compatibles con esta función. Una vez digitalizados, los usuarios podrán jugar estos títulos desde sus consolas sin necesidad de insertar el disco cada vez.

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El proceso estará acompañado de medidas de seguridad para impedir usos indebidos o distribución ilegal de los contenidos. Cada juego digitalizado obtendrá un “título digital” que lo asociará de manera única al disco original y a la cuenta de Xbox del usuario que realizó la conversión. Si el disco se presta o se vende, la propiedad del juego digital se transferirá automáticamente a la nueva cuenta, bloqueando el acceso en la anterior.

Cada título digitalizado quedará vinculado tanto al disco original como a la cuenta de Xbox del usuario. (Europa Press)

Medidas para prevenir la piratería y usos indebidos

La estrategia de Microsoft busca equilibrar la comodidad de la digitalización con la protección de los derechos de autor y la integridad del mercado de videojuegos. Al vincular digitalmente cada título tanto al disco como a la cuenta del usuario, se impide que una sola copia física dé lugar a múltiples versiones digitales activas al mismo tiempo, lo que combatiría la piratería y la circulación ilegítima.

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Esta solución también permitirá a los jugadores transferir la titularidad de sus juegos digitales al vender o prestar sus discos, asegurando que la propiedad se mantenga actualizada y legítima en todo momento.

Limitaciones y desafíos de la nueva función

Aunque la noticia ha generado expectativas positivas, Microsoft ya ha advertido que la función de digitalización podría no funcionar con todos los títulos de Xbox One. El motivo está relacionado con cómo se fabricaron ciertos discos, aunque no se han divulgado detalles adicionales al respecto.

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Si se presta o vende el disco, la propiedad del juego digital se transfiere automáticamente al nuevo usuario. (Reuters)

Todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento para esta característica, pero se espera que en los próximos meses se anuncien más detalles. El movimiento podría formar parte de una estrategia más amplia de Microsoft para alejarse gradualmente del formato físico, en línea con recientes anuncios de PlayStation sobre el mismo tema.

Un anticipo de la próxima generación de Xbox

La digitalización de juegos físicos podría estar relacionada con el futuro de la consola de Microsoft. De acuerdo con Windows Central, fuentes cercanas aseguran que la próxima generación de Xbox podría llegar sin lectora de discos e implementar un modelo completamente digital.

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Aunque los informes son aún contradictorios, la tendencia apunta a que la industria del videojuego se prepara para un futuro donde los discos sean cosa del pasado.

Microsoft advierte que la herramienta podría no funcionar con todos los títulos de Xbox One debido a diferencias en la fabricación de los discos. (Reuters)

La nueva herramienta de digitalización representaría un paso clave para quienes desean preservar su colección en un entorno digital, manteniendo la propiedad y el acceso a sus juegos sin depender del soporte físico.

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