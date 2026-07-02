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“Ni siquiera pensamos que el programa iba a llegar a la televisión”, dijo Johnny Knoxville sobre el origen de Jackass

El actor y cocreador de la franquicia repasó los 25 años de la saga, anunció el nuevo montaje Best and Last y presentó a 1W Larry, un robot humanoide, como el integrante más reciente del equipo

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Johnny Knoxville contó en New Heights que Jackass nació de pruebas caseras con equipos de defensa personal y de una cinta breve armada con Jeff Tremaine y Bam

Johnny Knoxville habló de Jackass en New Heights como una historia que nunca creyó destinada a la televisión, repasó golpes y decisiones detrás de la franquicia y presentó el nuevo montaje Jackass: Best and Last junto a un robot humanoide llamado 1W Larry.

En la entrevista con New Heights, Johnny Knoxville, actor y uno de los creadores de Jackass, contó que el proyecto nació de pruebas caseras con equipos de defensa personal, dijo que dejó ese tipo de acrobacias tras su última conmoción cerebral al final de Jackass Por Siempre y explicó que Jackass: Best and Last mezcla material nuevo con escenas favoritas del grupo.

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También presentó al robot humanoide 1W Larry como el último integrante del equipo y adelantó un segmento con Steve-O.

“Ni siquiera pensamos que el programa iba a llegar a la televisión, y tampoco pensamos que alguien lo fuera a ver”, dijo en New Heights. “Es algo que creamos con nuestros amigos. Para nosotros es algo muy íntimo, pero ahora es un poco de todos”, afirmó.

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Cómo nació Jackass

Johnny Knoxville afirmó en New Heights que nunca creyó que Jackass fuera a llegar a la televisión ni que tuviera audiencia (Sean Cliver/Paramount Pictures via AP)
Johnny Knoxville afirmó en New Heights que nunca creyó que Jackass fuera a llegar a la televisión ni que tuviera audiencia (Sean Cliver/Paramount Pictures via AP)

Knoxville situó el origen de Jackass en una idea que intentó vender a revistas, según relató New Heights:Escribía para distintas revistas y trataba de proponer esta idea de probar en mí mismo equipos de defensa personal, como pistola eléctrica, táser y gas pimienta”.

Luego explicó cómo esa idea empezó a avanzar: “Yo estaba sin dinero. Necesitaba que alguien me ayudara a comprar la pistola eléctrica, el táser y el gas pimienta. Jeff Tremaine, que luego dirigió Jackass, me dijo: ‘Yo te doy el dinero, y además, ¿por qué no lo filmas cuando lo hagas?’ Y así empezó todo”.

El material se mezcló con lo que grababa Bam en la Costa Este y tomó forma de una cinta breve. “Tomamos algunas de las cosas que yo hacía en videos de skate, junto con parte de lo que hacía Bam, hicimos como una cinta de 10 minutos y se la dimos a distintos agentes”.

Knoxville también atribuyó parte del interés inicial al vínculo de Tremaine con Spike Jonze. “Éramos dos tipos que no sabían nada, pero conocían a Spike Jonze, así que todo el mundo pensó de pronto que sabíamos algo. No sabíamos nada. Solo conocíamos a Spike”.

El regreso con Jackass Best and Last y el robot 1W Larry

Jackass: La Última y Nos Vamos (Captura de tráiler oficial)
Jackass: Best and Last mezcla metraje nuevo con escenas favoritas del grupo y suma una nueva apertura y un nuevo cierre dirigidos por Spike Jonze (Captura de tráiler oficial)

“Es como mitad metraje nuevo y mitad de nuestros bits favoritos de todo lo que hemos filmado”, señaló en New Heights.

También precisó que Jonze dirigió una nueva apertura y un nuevo cierre. El actor dijo que la intención fue volver una vez más para el equipo y para los seguidores, cuando la franquicia cumple 25 años.

“Nuestro integrante más nuevo y, curiosamente, el último de todos, es un robot humanoide llamado 1W Larry”, dijo al pódcast. Luego describió el tono del personaje: “Déjenme decirles que no es el robot más inteligente que hayan conocido”.

Después detalló una de sus escenas. Para un segmento de examen rectal con robot, explicó, el aparato usa “grandes dedos rectangulares de acero”, y remató: “Steve-O realmente se sacrificó por el equipo”.

Golpes extremos, competencia interna y el límite físico

Johnny Knoxville presentó al robot humanoide 1W Larry como el último integrante de Jackass y adelantó un segmento con Steve-O (REUTERS/Caroline Brehman)
Johnny Knoxville presentó al robot humanoide 1W Larry como el último integrante de Jackass y adelantó un segmento con Steve-O (REUTERS/Caroline Brehman)

La entrevista abordó las secuelas físicas y la lógica interna del grupo. Knoxville aseguró que habría seguido con ese tipo de acrobacias de no ser por la lesión más reciente: “La verdad es que seguiría haciendo todo lo que hacía antes, si no fuera por la última conmoción cerebral al final de Jackass Por Siempre”.

Esa lesión lo apartó durante seis meses y cerró una etapa, según relató New Heights. “Después de eso, el médico me dijo: ‘Se acabó’”, contó, y precisó que luego habló con su esposa y sus hijos para comunicarles que dejaba esas acrobacias.

Knoxville también repasó escenas con figuras del deporte, como Jared Allen y Butterbean, y dejó claro que el impacto debía ser real. Sobre Allen, recordó que Tremaine le dijo: “Tu trabajo es destrozarle la cara a Knoxville”.

Con Butterbean, el planteo fue parecido. “Necesito que vayas a toda velocidad”, recordó que le pidió, porque, según sostuvo, “no da risa si no vas a toda velocidad”.

Johnny Knoxville dijo que dejó las acrobacias de Jackass tras la última conmoción cerebral que sufrió al final de Jackass Por Siempre (REUTERS/Aude Guerrucci)
Johnny Knoxville dijo que dejó las acrobacias de Jackass tras la última conmoción cerebral que sufrió al final de Jackass Por Siempre (REUTERS/Aude Guerrucci)

Al hablar de la competencia dentro del elenco, admitió que siempre existió la presión por superarse. “Sí, la respuesta es sí, pero viene de un lugar de competencia”, dijo.

También recordó que dudó en hacer la segunda película hasta que Tremaine le bajó la exigencia con una idea simple. “No tenemos que superar la primera. Solo tenemos que ser graciosos”.

Su balance general de la saga incluyó una jerarquía personal. “La primera es casi inocente comparada con lo que llegó a ser. La número dos fue la más descontrolada”, afirmó. En ese mismo tramo explicó cómo decidían qué entraba y qué quedaba fuera. “Siempre grabamos de más, porque nunca sabes qué va a funcionar”, dijo.

Knoxville explicó que en Jackass la competencia interna empujaba al elenco a superarse y que el grupo grababa de más para elegir el material final (REUTERS/Caroline Brehman)
Knoxville explicó que en Jackass la competencia interna empujaba al elenco a superarse y que el grupo grababa de más para elegir el material final (REUTERS/Caroline Brehman)

Añadió que él, Tremaine y Jonze repartían luego el material para evitar repeticiones o un exceso de escenas escatológicas o de golpes directos. Más adelante, reservó otro tramo de la charla para Bad Grandpa, un proyecto que, según dijo, al principio no quería que eligiera el estudio.

“Nunca viste a tres tipos salir de un estudio después de que les aprobaran una película más deprimidos”, comentó. Temían no obtener reacciones suficientes y verse obligados a convertirla en una película de Jackass.

Knoxville también vinculó buena parte de su humor con su familia, en especial con su padre, aficionado a las bromas pesadas. Al final, recordó como una de las peores ideas un especial para MTV en formato de cabildo abierto que terminó con todos ebrios, preguntas mal respondidas y una demanda de USD 7 millones contra la cadena, después de que una mujer cayó al recibir el golpe de un atril.

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