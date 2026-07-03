‘Minions & Monsters’: el director de la película revela detalles sobre el verdadero origen de los minions

El origen de los Minions vuelve al debate tras “Minions & Monsters”. (Ilumination)

La película Minions & Monsters ya está disponible y amplía el universo de las franquicias Mi villano favorito y Minions, incorporando nuevas estructuras narrativas que modifican parte de la mitología previa de los personajes amarillos.

Entre las principales novedades se encuentra la introducción de múltiples tribus de Minions, lo que amplía el alcance del mundo ficticio y las posibilidades de futuras historias.

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Dentro de la trama, se establece que no existe un único grupo de Minions, sino varias tribus con dinámicas propias. Esta ampliación coincide con un cambio en la narrativa central, en la que el personaje James, descrito como un Minion con inclinaciones artísticas, se aleja del modelo tradicional de servicio a villanos.

En la historia, James decide dedicarse a la creación cinematográfica y, junto a su tribu, se involucra en la industria del cine durante la era del cine mudo en Hollywood.

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En "Minions & Monsters" se revela que estos personajes tiene tribus propias. (Universal Pictures via AP)

Estas modificaciones han reactivado preguntas recurrentes dentro de la audiencia en línea sobre el origen, la naturaleza y el comportamiento de los Minions, muchas de las cuales han circulado durante más de una década en comunidades de fans.

Entre ellas destacan interrogantes sobre su reproducción, su posible muerte y su rol en distintos periodos históricos.

En una entrevista con Polygon, el director Pierre Coffin, responsable de varias películas de la franquicia y voz de los Minions, abordó algunas de estas cuestiones.

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“Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho a un nivel muy creativo. Subió muy alto en las discusiones y, al final, pensamos que nunca la responderíamos. Pero lo insinuamos en la primera película de los Minions. En los créditos iniciales, empiezan como pequeñas células amarillas”, dijo.

Pierre Coffin aseveró que nunca se plantearon responder el origen de los minions.

El director añadió que, dentro del proceso creativo, se han explorado ideas más amplias sobre el origen de los personajes.

En particular, mencionó una propuesta que no fue incluida en la versión final de la película, donde en los créditos iniciales de Minions & Monsters se vería el Big Bang y a partir de la oscuridad surgierían múltiples pequeños puntos amarillos.

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“Luego seguiríamos esos puntos viajando de planeta en planeta hasta llegar a una gran cosa azul que estaba como separando, así que ayudaban a la separación de la Luna y lo que se convertiría en la Tierra”, explicó

Y añadió: “Luego esos pequeños puntos amarillos llegarían a la Tierra y la poblarían. Básicamente, queríamos decir que el origen de todo esto en realidad son los Minions. Pero se consideró ligeramente fuera del tema respecto al tipo de película que queríamos hacer. Quizás lo hagamos en otra película de Minions en el futuro”.

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Pierre Coffin aseguró que se planteó la posibilidad de que el BigBang fuera el origen directo de los minios.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que los Minions puedan morir dentro del universo de la franquicia. “No. Lo intentamos varias veces, pero parecen volver a la vida cada vez por alguna razón. Así que supongo que no pueden morir”, expresó.

La conversación también incluyó una de las preguntas más recurrentes entre los seguidores: el papel de los Minions durante la Segunda Guerra Mundial.

En entregas previas se había establecido que los personajes permanecieron ocultos durante un largo periodo histórico, aunque la introducción de múltiples tribus en Minions & Monsters reabre el debate sobre su posible actividad en otros contextos.

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“Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Qué vergüenza.” Posteriormente añadió: “Creo que estaban en esa cueva”.

Pierre Coffin evitó hablar sobre la teoría de los minions en la Segunda Guerra Mundial. (Universal Pictures via AP)

Cuando se le señaló la nueva estructura de tribus introducida en la película, el director respondió: “Estaba tratando de evitar la respuesta”, reconociendo que se trata de una cuestión ampliamente discutida en línea.

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Finalmente, Coffin aclaró la posición oficial dentro de la continuidad de la franquicia: “Así que los Minions que conocemos de Minions 1 estaban atrapados en la cueva. Estos otros, no sé dónde estaban, pero no formaban parte de la gran historia.”