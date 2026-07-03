Panamá

En Panamá, la provincia de Colón abre diálogo sobre revitalización y desarrollo económico apostando a la apertura minera

La mina de cobre de First Quantum, que opera en esa región, fue clausurada en 2023 por un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia

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A tres años de su clausura, la posible apertura de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, divide a la opinión pública.
A tres años de su clausura, la posible apertura de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, divide a la opinión pública.

La industria de extracción minera responsable, así como la industria cultural (economía naranja) y el turismo pueden constituirse en palancas clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo regional, posicionando a la provincia de Colón como un actor estratégico.

Bajo este planteamiento la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura promovió un diálogo multisectorial sobre los desafíos y oportunidades de la provincia caribeña.

Uno de los temas desarrollados durante el foro, y que divide las opiniones de la población panameña, fue el de la minería, toda vez que en esa provincia se encuentra una de las minas de cobre más grande del mundo, propiedad de First Quantum.

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En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum, por lo que ordenó su cierre. En Panamá los fallos de la Corte Suprema son considerados inapelables, de acuerdo con la Constitución.

No obstante, el ambientalista Harry Mitchell, sostuvo que la “exploración de los recursos naturales de un país, en ningún momento y en ninguna legislación nacional o internacional, es ilegal. Muy por el contrario, es un derecho de los pueblos”.

El foro planteó la necesidad de impulsar la deprimida economía de la provincia de Colón. (Cortesía)
El foro planteó la necesidad de impulsar la deprimida economía de la provincia de Colón. (Cortesía)

El sector privado y el sector económico, dijo, tienen la responsabilidad de innovar con respecto a la tecnología, los nuevos empleos y las nuevas maneras de hacer las cosas. Esto aplica a todas las actividades en general y a la minería en particular, cuyas tecnologías han ido avanzando de manera constante.

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Otro punto importante que destacó el ambientalista, citado en una nota de prensa de la Cámara de Comercio, es la propiedad de los recursos minerales. Manifestó que al igual que ocurre con otros recursos naturales, los minerales pertenecen al Estado según la Constitución Política. De esta manera, el Estado cuenta con una gama de formas para administrar dichos recursos: directamente a través de empresas públicas, empresas mixtas, concesiones o contratos.

Hay personas que dicen con mucho vigor que un fallo de la Corte Suprema de Justicia prohibió toda la actividad minera. Sin embargo, un fallo de la Corte no puede prohibir lo que dice la Constitución Política. La Corte interpreta las relaciones jurídicas que le son sometidas; puede anular o mantener un acto, pero no puede eliminar una actividad contemplada constitucionalmente”, agregó.

Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio colonense, manifestó que ya es hora de que que Colón deje de hablar de su potencial y empiece a mostrar sus resultados.

“Tenemos la realidad ya conocida de una provincia con la Zona Libre de Colón más importante de la región, el Canal a un costado y dos puertos de clase mundial. Sin embargo, también contamos con un Casco Antiguo que pide a gritos un rescate, pymes que luchan solas y una economía cuya geografía no ha logrado traducirse en bienestar. Eso no es un secreto, todos lo conocemos”, puntualizó.

En la ciudad atlántica opera la Zona Libre de Colón, una de las más importantes de la región.
En la ciudad atlántica opera la Zona Libre de Colón, una de las más importantes de la región.

Analizar los problemas de la provincia no nace de la queja, sino de la convicción de que Colón tiene las herramientas para cambiar su historia a través de sus clústeres logísticos, el turismo, la economía naranja, la minería responsable y la inversión urbana, adujo Jované.

Para el empresario Daniel Rojas, Colón tiene “empresas de talla mundial: puertos, zonas energéticas, la Zona Libre de Colón y muchas otras. Sin embargo, gran parte de lo que requieren estas empresas viene de la ciudad de Panamá o del extranjero, no necesariamente de Colón".

“¿Por qué ocurre esto?, se preguntó, al tiempo que se contestó: por la falta de una gobernanza adecuada para que ese ecosistema se desarrolle de manera puntual y beneficiosa, y para que la derrama económica de esta gran provincia llegue directamente a sus ciudadanos".

Juan Carlos Croston, vicepresidente de Asuntos Corporativos de SSA Marine, señaló que atraer la inversión extranjera directa es sumamente importante, porque significa atraer capital fresco, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas y transferencia de conocimiento.

Sin embargo, advirtió que para lograrlo la seguridad es clave: “si alguien viene de afuera, debe sentir seguridad al invertir en nuestro país”.

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