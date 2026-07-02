“La MS-13 fue responsable de al menos diez homicidios de policías y militares” aseguró fiscal en el juicio a 485 cabecillas en San Salvador

La Fiscalía atribuyó a la MS-13 al menos diez homicidios de agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada entre 2012 y 2022 en la zona metropolitana. (Foto: FGR)

Uno de los casos destacados por la Fiscalía corresponde al asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el 21 de febrero de 2016. El crimen fue ejecutado por la clica Cusca Locos, perteneciente al programa Centro de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un periodo que la estructura denominó “válvula permanente”, es decir, bajo una directriz de mantener activos los homicidios contra agentes de autoridad.

Otro hecho relevante presentado en la audiencia es el homicidio de un agente policial destacado en la Delegación de Mejicanos, cometido el 3 de marzo de 2016 en la colonia Futura 2 de San Salvador. Este crimen también fue atribuido al programa Centro de la MS-13.

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En el año 2020, integrantes del programa San Martín interceptaron y asesinaron a un hombre y a su esposa en el cantón San José Primero, municipio de San Martín, San Salvador.

La víctima era miembro de la Fuerza Armada y, según la Fiscalía, el crimen se cometió igualmente bajo una orden de válvula permanente, lo que implica una directriz de la cúpula para atentar contra objetivos identificados como agentes de autoridad.

El asesinato de un agente de la PNC ocurrido el 21 de febrero de 2016 fue ejecutado por la clica Cusca Locos del programa Centro de la MS-13. (Foto: FGR)

La presentación de estos casos se produjo durante la exposición de los alegatos finales de acuerdo con Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado de la Fiscalía General de la República, en la audiencia única abierta en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. En este proceso se juzga a 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha, acusados de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2022.

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Imputación de homicidios y funcionamiento de la estructura MS-13

La Fiscalía expuso que la MS-13 fue responsable de al menos diez homicidios contra agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada en la zona metropolitana, todos ejecutados bajo órdenes directas de la ranfla, la estructura de mando más alta de la organización.

La investigación sostiene que estos homicidios ocurrieron en periodos denominados “válvulas abiertas” o “válvulas permanentes”, mecanismos internos mediante los cuales los líderes de la MS-13 instruían a sus mandos intermedios a incrementar los ataques o a mantener una ofensiva constante contra agentes y militares.

Según explicó Muñoz, los crímenes expuestos son emblemáticos de la estrategia de la pandilla para atacar a representantes del Estado y responder a operativos de seguridad.

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La investigación sostiene que la ranfla de la MS-13 activó válvulas abiertas y válvulas permanentes para ordenar ataques contra agentes de autoridad y militares. (Foto: FGR)

“La estructura criminal MS-13 fue la responsable de al menos diez homicidios contra agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada en el período de 2012 a 2022, en la zona metropolitana”, afirmó durante la audiencia.

El fiscal remarcó que las imputaciones incluyen tanto al mando estratégico, conocido como la ranfla histórica, la ranfla en libertad y la ranfla en penales, como a los mandos medios operativos, es decir, los corredores de programa encargados de ejecutar las directrices de la cúpula.

La Fiscalía argumenta que estos mandos medios trasladaban las órdenes a los corredores de clica, quienes finalmente organizaban y ejecutaban los crímenes. El esquema jerárquico es central para demostrar la responsabilidad penal colectiva de la estructura.

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Durante la jornada, la Fiscalía expuso setenta y seis casos correspondientes a la zona metropolitana, en los que se responsabiliza a once programas de la MS-13. Estos programas, según Muñoz, concentran la mayor cantidad de pandilleros y agrupan diversas clicas dentro del área del Gran San Salvador.

De forma paralela, se presentaron cuarenta y cinco casos de la zona paracentral, donde la pandilla opera a través de cinco programas y una clica independiente, identificada como Downtown. La mayoría de los casos presentados corresponden a homicidios.

Naturaleza de los crímenes, víctimas y contexto de la violencia

De los setenta y seis casos de la zona metropolitana y los cuarenta y cinco de la zona paracentral, la mayoría corresponde a homicidios. Entre los hechos más graves, Muñoz mencionó la masacre de una familia en San Marcos, donde fallecieron cinco personas en 2016.

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La Fiscalía expuso en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador los alegatos finales del juicio contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. (Foto: FGR)

Además, se documentan asesinatos de personas catalogadas como enemigas de la pandilla, ya sea por negarse a colaborar o por brindar información a las fuerzas de seguridad. También se incluyen crímenes contra miembros de estructuras rivales.

El fiscal adjunto resaltó que, además de agentes policiales y militares, hubo víctimas consideradas enemigas por la pandilla y miembros de grupos contrarios. Varios de estos crímenes ocurrieron durante la llamada “semana negra”, previo a la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022.

La Fiscalía atribuye estos hechos a decisiones colectivas y órdenes jerárquicas, como parte de la lógica interna de la MS-13 para mantener el control territorial y responder a las acciones del Estado.

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Audiencia, proceso judicial y próximos pasos

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, indicó que la audiencia única abierta, iniciada el 20 de abril, llegó a la etapa de alegatos finales de la Fiscalía. El proceso judicial involucra a 485 cabecillas y mandos medios de la MS-13, quienes enfrentan cargos por una amplia serie de crímenes cometidos en la última década.

Se trata de uno de los juicios de mayor envergadura contra estructuras de pandillas en el país, con el objetivo de esclarecer la responsabilidad penal de cada uno de los líderes y mandos operativos, según la evidencia acumulada en más de un centenar de casos.

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La audiencia continuará el jueves con la exposición de los casos de la zona paracentral. Según detalló Muñoz, tras finalizar con esta etapa, quedarán pendientes los casos de la zona oriental y una intervención final de la Fiscalía, antes de que se inicien los alegatos de la defensa.