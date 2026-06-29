El Salvador

El caso de Aaron: el aporte salvadoreño en una historia de supervivencia en Venezuela

El joven, de 21 años, permaneció varias horas atrapado en el OPP 25, en La Guaira, y fue asistido por un médico con líquidos mientras equipos de Venezuela, México y El Salvador trabajaban en su extracción

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Aaron Levi Cantillo Vargas fue localizado con vida en el edificio OPP 25 de Tanaguarena, en La Guaira, tras varias horas atrapado bajo los escombros. (Vídeo: redes sociales de Nayib Bukele, Presidente de la República)

Aaron, un joven de 21 años que permaneció atrapado más de 85 horas, fue ubicado en el edificio OPP 25, en Tanaguarena, estado de La Guaira. Equipos de rescate de Venezuela, México y El Salvador lograron localizarlo y mantener contacto directo durante el operativo.

Mientras seguían las labores para su rescate, un médico pudo canalizarle líquidos, lo que permitió mantenerlo hidratado y estable a la espera de su extracción.

Según una publicación del Presidente de la República, Nayib Bukele, en la red social X, el acceso hasta Aaron se dificultó debido a la presencia del cuerpo de una persona fallecida entre él y los rescatistas, lo que obligó a proceder con mucha precaución.

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Rescatistas de Venezuela, México y El Salvador mantuvieron contacto directo con Aaron durante el operativo de rescate en La Guaira. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Rescatistas de Venezuela, México y El Salvador mantuvieron contacto directo con Aaron durante el operativo de rescate en La Guaira. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Finalmente, tras varias horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas fue rescatado con vida y trasladado para recibir atención médica especializada. Las labores de rescate continúan en la zona para asistir a otras personas que puedan encontrarse en situaciones similares.

Rescate durante el cuarto día de labores en Venezuela

Durante el cuarto día de operaciones en la región costera de Caraballeda, otro rescate marcó la jornada. Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, fue extraída con vida del edificio Breogán tras haber permanecido 86 horas bajo los escombros.

La intervención para salvar a Belkys implicó once horas continuas de trabajo por parte de rescatistas salvadoreños y el equipo USAR de Perú. El operativo se extendió durante la noche y la madrugada, superando los obstáculos que presentaba la estructura colapsada.

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El apoyo internacional y el uso de herramientas especializadas permitieron acceder hasta la zona donde se encontraba la sobreviviente. Una vez fuera, médicos del campamento lograron estabilizarla, aunque su estado inicial era delicado.

Las brigadas salvadoreñas mantienen inspecciones detalladas en edificios colapsados y estructuras comprometidas en la región. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las brigadas salvadoreñas mantienen inspecciones detalladas en edificios colapsados y estructuras comprometidas en la región. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Para asegurar su recuperación, se coordinó su traslado en helicóptero privado a una clínica en Caracas, donde permanece bajo atención médica especializada. Según una actualización difundida por Nayib Bukele, la condición de Belkys es muy estable y los médicos que la atienden han decidido no cobrar honorarios, gesto que fue destacado públicamente.

Búsqueda y asistencia continúa en estructuras colapsadas

Las brigadas salvadoreñas mantienen inspecciones detalladas en edificios colapsados y estructuras comprometidas en la región. Estas tareas de búsqueda se apoyan en tecnología avanzada y binomios caninos, cuyo olfato resulta esencial para localizar personas atrapadas bajo el concreto.

La misión humanitaria de El Salvador mantiene la búsqueda en edificios colapsados con tecnología avanzada, binomios caninos, 300 especialistas y 150 toneladas de equipos y suministros. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La misión humanitaria de El Salvador mantiene la búsqueda en edificios colapsados con tecnología avanzada, binomios caninos, 300 especialistas y 150 toneladas de equipos y suministros. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Simultáneamente, el personal del Sistema de Emergencias Médicas de El Salvador se encuentra distribuido en diferentes zonas afectadas, brindando asistencia sanitaria directa. Se sostiene una entrega constante de medicamentos e insumos básicos para atender a las comunidades damnificadas.

La misión humanitaria, está compuesta por un contingente de 300 especialistas y respaldada por 150 toneladas de equipos y suministros. Este despliegue logístico permite la continuidad de las operaciones de auxilio en la zona de emergencia.

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