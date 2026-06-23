El Salvador

La industria alimentaria de El Salvador exporta a 103 mercados y suma un crecimiento de 54% en cinco años

El sector alcanzó ventas externas por USD 1,500.5 millones en 2025, un alza de 5% frente al año previo, según el Banco Central de Reserva, y afianzó su peso dentro de la canasta exportadora nacional

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Azúcar en terrones y bolsa, café en granos, harina en saco, especias en frascos, bebidas embotelladas, carne y atún enlatados, banderas de El Salvador y Estados Unidos.
Productos clave de la industria alimentaria salvadoreña, como azúcar, café, harina y enlatados, se muestran ordenadamente en una mesa junto a banderas de El Salvador y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño de la industria alimentaria salvadoreña ha transformado el panorama exportador del país, al expandirse hacia 103 mercados internacionales y consolidar un crecimiento acumulado del 54 % en cinco años.

Esta expansión no solo refleja la pujanza del sector, sino que lo posiciona como uno de los motores principales de la economía exportadora salvadoreña.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, las exportaciones alimentarias alcanzaron USD 1,500.5 millones en 2025, lo que representa un aumento del 5 % respecto al año previo y una recuperación notable si se compara con el impacto que tuvo la pandemia en 2020.

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Esta trayectoria resalta la resiliencia y capacidad de adaptación de las empresas del ramo, que han enfrentado condiciones cambiantes en el comercio global.

La industria alimentaria y su peso en las exportaciones de El Salvador

El sector alimentario ha ido ganando terreno dentro de la canasta exportadora nacional. Sus productos abarcan principalmente azúcar, derivados de cereales, harinas, bebidas, café, especias y preparaciones de carne y pescado. Estos bienes han abierto camino en mercados exigentes, donde las regulaciones y los estándares de calidad son cada vez más estrictos.

Contenedores de exportación apilados con logo Coexport, cajas con símbolos de caña de azúcar, café, pescado, trigo, y mapa mundial con rutas desde El Salvador.
Contenedores de Coexport y cajas de productos alimenticios ilustran las rutas de exportación de El Salvador hacia distintas regiones del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector exportador salvadoreño, en general, ha buscado diversificar sus destinos y productos, pero la industria alimentaria destaca por su dinamismo y capacidad de penetrar nichos especializados.

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Este dinamismo contribuye a que El Salvador mantenga su presencia en mercados tradicionales y, al mismo tiempo, explora oportunidades en regiones menos convencionales. El crecimiento del 54 % en el quinquenio, según la gremial Coexport, es un indicador clave de esta tendencia.

Estados Unidos, destino estratégico y reto regulatorio

Actualmente, Estados Unidos se consolida como el principal destino de los alimentos salvadoreños, con compras valoradas en USD 381.98 millones en 2025. Esto equivale a más de una cuarta parte del total exportado por el sector.

La preferencia por productos nostálgicos, como el loroco y las pupusas, ha potenciado el envío de mercancías a ciudades con importante presencia de la diáspora salvadoreña, como Los Ángeles, Houston y Washington.

Manos con guantes de látex azul sostienen una caja blanca de Coexport con códigos de barras, símbolos de envío y seguridad, en un almacén con estanterías.
Manos con guantes azules inspeccionan una caja de exportación con el logo de Coexport y símbolos de seguridad alimentaria en un almacén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, de acuerdo a declaraciones de la presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, a medios locales, el mercado estadounidense mantiene regulaciones cada vez más rigurosas. Declaró que “las exigencias regulatorias evolucionan constantemente y las empresas deben prepararse para responder a estándares cada vez más rigurosos. La inocuidad, la trazabilidad y el cumplimiento normativo son factores determinantes para mantener la competitividad y aprovechar nuevas oportunidades de exportación”.

Congreso para abordar tendencias y desafíos globales

Para responder a estos desafíos y fortalecer la posición internacional del sector, Coexport organiza el Congreso de Salud, Seguridad e Inocuidad Alimentaria los días 25 y 26 de junio.

El evento reunirá a actores clave de la industria para analizar tendencias internacionales, retos regulatorios y mejores prácticas en seguridad alimentaria.

Durante el congreso, se espera que empresarios y expertos discutan las oportunidades y obstáculos del comercio internacional de alimentos, así como las estrategias para mantener la competitividad en un entorno global cada vez más regulado.

Este encuentro busca también visibilizar la importancia de la industria alimentaria en el desarrollo exportador de El Salvador.

En síntesis, la industria alimentaria salvadoreña no solo ha demostrado su capacidad para recuperarse ante crisis globales, sino que ha tomado un papel protagónico en la diversificación y crecimiento de las exportaciones nacionales.

La consolidación en mercados exigentes como Estados Unidos y la exploración de nuevos destinos refuerzan su posición estratégica dentro de la economía del país.

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