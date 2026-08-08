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El Tribunal Supremo de Brasil rechazó el pedido de Jair Bolsonaro para recibir a sus hijos en el Día del Padre

El juez Alexandre de Moraes mantuvo la restricción de visitas al expresidente al considerar que incumplió las condiciones del arresto domiciliario

La defensa de Bolsonaro afirmó que el expresidente no sabía que una carta sería divulgada por su hijo y negó una coordinación para publicarla. (REUTERS/Diego Herculano)
La defensa de Bolsonaro afirmó que el expresidente no sabía que una carta sería divulgada por su hijo y negó una coordinación para publicarla. (REUTERS/Diego Herculano)
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El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó el pedido del expresidente Jair Bolsonaro para recibir este domingo a sus hijos por el Día del Padre y mantuvo la restricción de visitas que le impuso tras considerar que incumplió las condiciones de su arresto domiciliario.

La decisión alcanzó a Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro y también a Flávio Bolsonaro, aunque la situación del senador ya tenía una limitación adicional por una resolución previa que le suspendió las visitas por 90 días. La defensa del exmandatario presentó la solicitud como una medida excepcional, con carácter humanitario y familiar, para preservar el vínculo entre padre e hijos en una fecha conmemorativa.

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Moraes sostuvo que no correspondía hacer una excepción porque seguía vigente la sanción de 30 días sin visitas, con acceso restringido solo a médicos y abogados. El magistrado vinculó esa medida al incumplimiento de las reglas judiciales que pesan sobre Bolsonaro.

La restricción se originó después de que el exmandatario violara una de las condiciones que le prohibían difundir manifestaciones por redes sociales, incluso a través de terceros. Ese punto cobró centralidad tras la divulgación de una carta escrita por Bolsonaro, que terminó expuesta públicamente en internet. Una de las prohibiciones impuestas al expresidente impedía que sus mensajes circularan por redes sociales, incluso si la publicación quedaba en manos de otra persona.

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La defensa intentó revertir esa situación con distintos planteos. En el pedido por el Día del Padre, los abogados sostuvieron que el encuentro permitiría resguardar la convivencia familiar en una fecha señalada.

Flávio Bolsonaro ya tenía suspendidas las visitas por 90 días por una resolución previa (Foto por EVARISTO SA / AFP)
Flávio Bolsonaro ya tenía suspendidas las visitas por 90 días por una resolución previa (Foto por EVARISTO SA / AFP)

Los abogados también afirmaron que Bolsonaro no sabía que la carta sería divulgada por su hijo y negaron que hubiera existido una coordinación previa para publicarla. La defensa negó cualquier acuerdo entre padre e hijo para difundir el contenido de la carta, una explicación que buscó desligar al expresidente de la circulación del texto en redes.

En paralelo, Moraes remitió ese recurso a la Procuraduría General de la República para que se pronunciara sobre la continuidad o no de la restricción. Ese paso dejó en manos del Ministerio Público un dictamen sobre una de las discusiones abiertas alrededor de las condiciones de visita al exmandatario.

La decisión judicial se inscribió en el marco de la condena que enfrenta el expresidente por el intento de golpe de Estado, tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, proceso que fijó las condiciones bajo las cuales permanece en su domicilio.

La imposibilidad de recibir familiares no solo afectó el plano personal del exmandatario, sino también su entorno político inmediato. La prohibición de visitas complicó la organización de la campaña de Flávio Bolsonaro, que solo puede comunicarse con su padre por intermedio de abogados o de Michelle Bolsonaro.

(Con información de CNN Brasil y EFE)

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