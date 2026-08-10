El Ministerio de Finanzas de Guatemala adjudica Q100 mil en Bonos del Tesoro para pequeños inversionistas

Un par de manos sostiene un documento de Bonos del Tesoro de Guatemala, el cual ofrece una inversión del 5,5% para pequeños ahorristas con vencimiento en 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala adjudicó Q100 mil en Bonos del Tesoro para pequeños inversionistas mediante el mecanismo de Ventanilla. La colocación correspondió a la Ventanilla No. VENACPIQ-79-2026 y se realizó el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, la totalidad de la demanda adjudicada correspondió a bonos con un plazo de un año y una tasa de cupón anual del 6,0000%. No se registró demanda ni adjudicación para los plazos de dos y tres años, cuyas tasas de cupón establecidas son de 6,1250% y 6,2500%, respectivamente.

La oferta de Bonos del Tesoro continúa disponible para pequeños inversionistas, con montos de inversión desde Q5.000 hasta Q1.000.000, a través de agentes de bolsa autorizados. Los intereses generados por estos bonos están exentos del pago de impuestos.

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Monto autorizado para 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, el monto total autorizado para pequeños inversionistas es de Q500 millones. Hasta el 7 de agosto, se han colocado Q181,40 millones, lo que representa 36,28% del total aprobado para este segmento.

Un hombre en Antigua Guatemala sostiene un bono del Tesoro nacional en un mercado al aire libre, con un arco colonial y un volcán en el fondo, indicando la disponibilidad para pequeños inversionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas informó que los interesados pueden consultar más información en los sitios web www.minfin.gob.gt y www.bvnsa.com.gt, o comunicarse al número 2338-4400 para conocer más detalles sobre las opciones de inversión disponibles.

Normativa gubernamental

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala dejó oficializadas las reglas que regirán en 2026 la emisión, negociación, colocación y pago de los Bonos del Tesoro, un marco que además define cómo se adjudicarán estos títulos, de qué manera podrán captarse recursos en el mercado local e internacional y bajo qué condiciones se contratarán servicios financieros para operar en el exterior.

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La normativa también determina el destino de los fondos obtenidos. Los recursos captados en moneda nacional deberán depositarse en la cuenta monetaria en quetzales “Venta de Certificados de Inversión en Valores Públicos” en el Banco de Guatemala, mientras que las colocaciones en dólares estadounidenses se acreditarán en la cuenta de amortización de la Tesorería Nacional para el pago de la deuda pública o en cuentas destinadas a proyectos de inversión.

El reglamento establece que los Bonos del Tesoro podrán colocarse a personas individuales y jurídicas por varias vías: licitación pública, subastas, ventanilla, portales web, incluido “Tesoro Directo”, negociaciones directas con entidades estatales y emisiones internacionales. Ese esquema amplía los mecanismos disponibles para distribuir los títulos tanto dentro del país como en mercados externos.

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Una familia de Guatemala examina un folleto del Banco de Guatemala sobre los Bonos del Tesoro para pequeños inversionistas, mientras un niño escribe y otro observa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las disposiciones técnicas fijan la estructura de los certificados representativos globales de la deuda. Estos documentos deberán imprimirse en papel de seguridad y consignar en el anverso la denominación explícita, la numeración, el monto, las fechas de emisión y vencimiento, el número de registro en la Contraloría General de Cuentas y las firmas del ministro de Finanzas Públicas y del jefe de la Contraloría.

En el reverso, los certificados deberán incorporar las disposiciones legales y reglamentarias que respaldan la emisión. La norma también prevé tres formas para representar la deuda pública: certificados representativos físicos a la orden, certificados registrados electrónicamente bajo custodia en el Banco de Guatemala y anotaciones en cuenta.

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El reglamento define además cómo podrán fijarse las tasas de interés de cupón. Estas podrán establecerse antes de las subastas o determinarse a partir de las posturas recibidas durante los eventos de colocación. Las colocaciones se realizarán por precio o por tasa de interés. En las adjudicaciones por precio, el valor nominal de la inversión podrá quedar por encima, igual o por debajo del financiamiento obtenido, según los precios ofertados en cada proceso.