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República Dominicana demostró liderazgo en la región en el intercambio seguro de datos médicos

El Ministerio de Salud Pública informó que el país completó el 100% de los casos de prueba de interoperabilidad en un ejercicio con 20 naciones, que evaluó intercambio seguro de información clínica y ciberseguridad

El país completó la totalidad de los casos de prueba de interoperabilidad en un ejercicio realizado en Panamá, con participación de 20 delegaciones, y consolidó su desempeño técnico, según el Ministerio de Salud Pública (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de República Dominicana﻿)
El país completó la totalidad de los casos de prueba de interoperabilidad en un ejercicio realizado en Panamá, con participación de 20 delegaciones, y consolidó su desempeño técnico, según el Ministerio de Salud Pública (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de República Dominicana﻿)
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La República Dominicana quedó entre los seis primeros países de una conectatón regional de salud digital realizada en Panamá tras completar el 100% de los casos de prueba de interoperabilidad. El resultado refuerza la implementación de la Estrategia Nacional de Salud Digital y prepara el desarrollo del Expediente Electrónico Único de Salud.

Según informó el Ministerio de Salud Pública este viernes en su portal oficial, el ejercicio reunió a 20 países en la 5.ª Conectatón Regional de Salud Digital. El desempeño dominicano la ubicó entre las delegaciones con mejores resultados técnicos del encuentro.

La participación del país se dio en el marco de la Conferencia Regional PH4H 2026, celebrada en la Ciudad de Panamá. El encuentro reunió a representantes de 20 países con el objetivo de fortalecer la Ruta Panamericana de Salud Digital, impulsar la coordinación regional y validar soluciones para el intercambio transfronterizo de información sanitaria.

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Cinco funciones del intercambio clínico

Como parte de la clausura, la delegación dominicana recibió una placa por su compromiso con el avance de la PH4H en la región. La distinción reconoció el trabajo orientado a fortalecer la interoperabilidad y la transformación digital del sistema de salud.

El país completó la totalidad de los casos de prueba de interoperabilidad en un ejercicio realizado en Panamá, con participación de 20 delegaciones, y consolidó su desempeño técnico, según el Ministerio de Salud Pública (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de República Dominicana﻿)
El país completó la totalidad de los casos de prueba de interoperabilidad en un ejercicio realizado en Panamá, con participación de 20 delegaciones, y consolidó su desempeño técnico, según el Ministerio de Salud Pública (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de República Dominicana﻿)

Durante la conectatón, los equipos técnicos evaluaron la capacidad de sus sistemas para responder a situaciones reales de atención médica mediante el intercambio seguro de información clínica entre países. Las pruebas se concentraron en cinco componentes: el Resumen Internacional del Paciente, la teleconsulta transfronteriza, el certificado electrónico de vacunación contra la fiebre amarilla, la receta electrónica de medicamentos y los mecanismos de ciberseguridad.

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En la práctica, esas pruebas permitieron generar y compartir resúmenes clínicos, localizar pacientes, intercambiar solicitudes e informes de teleconsulta, validar certificados electrónicos de vacunación y consultar información sobre medicamentos. También sirvieron para verificar mecanismos de confianza, firmas digitales y códigos QR destinados a proteger el intercambio de datos entre instituciones y países.

Esas capacidades, de acuerdo con el organismo, representan un avance para el Expediente Electrónico Único de Salud. El objetivo es integrar un ecosistema digital que permita acceder de forma segura y autorizada a la información clínica de las personas, sin importar dónde haya sido generada.

Joel de Jesús Tavárez Estévez, encargado de Desarrollo e Implementación de Sistemas del Ministerio de Salud Pública, explicó que haber completado la totalidad de los casos de prueba confirmó la capacidad técnica del país para interoperar bajo estándares internacionales. Añadió: “Completar el 100% de los casos de prueba confirma que la República Dominicana cuenta con las capacidades técnicas para interoperar bajo estándares internacionales. El siguiente paso será trasladar este aprendizaje a la Primera Conectatón Nacional y continuar fortaleciendo la transformación digital del sistema de salud”.

El ejercicio puso a prueba resúmenes de pacientes, teleconsultas, recetas, certificados de vacunación y resguardos de protección informática para comprobar si distintas plataformas sanitarias pueden conectarse con seguridad y bajo reglas comunes (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de República Dominicana﻿)
El ejercicio puso a prueba resúmenes de pacientes, teleconsultas, recetas, certificados de vacunación y resguardos de protección informática para comprobar si distintas plataformas sanitarias pueden conectarse con seguridad y bajo reglas comunes (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de República Dominicana﻿)

Próximos pasos de la estrategia nacional

Los resultados del ejercicio servirán para los próximos pasos de la Estrategia Nacional de Salud Digital, en especial para la implementación del expediente electrónico y la realización de la Primera Conectatón Nacional de Interoperabilidad. Ese encuentro está previsto para este año en territorio dominicano.

Durante la conferencia regional, la delegación del país participó además en la sesión América en el Centro, orientada a Centroamérica y República Dominicana. También asistió a talleres sobre conectatones nacionales, la plataforma de telesalud Todo en Uno de la Organización Panamericana de la Salud, inteligencia artificial aplicada a SNOMED CT y modelos de arquitectura para redes de salud.

Los conocimientos obtenidos durante la cita en Panamá se utilizarán en el ejercicio nacional, en el que instituciones prestadoras de servicios de salud, proveedores tecnológicos y equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud pondrán a prueba flujos completos de intercambio de información clínica antes de avanzar hacia su implementación.

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