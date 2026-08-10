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Panamá suma un total de 347 homicidios hasta los primeros días de agosto, cantidad de casos que las autoridades califican de “significativamente altos”

La escala de este delito por provincia está “dentro de lo normal”, manifiesta el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública

Patrulla policial, un cuerpo cubierto por sábana blanca, cinta de seguridad amarilla y personas observando en una calle.
Un cuerpo cubierto por sábanas blancas y un carro de policía marcan una escena de crimen en un barrio de la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mientras que al cierre del primer semestre de este año Panamá sumó 300 víctimas de homicidio, la cifra más alta para un período enero-junio desde al menos 2022, en lo que va de agosto la cifra se sitúa en 347.

La tendencia alcista se mantiene, y del total solo siete fueron clasificados como muertes no intencionales, de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) del Ministerio de Seguridad Pública.

Según la vigilancia histórica del SIEC, agosto inició con valores mínimos esperados, aunque se indica que estos irán aumentando a medida que transcurran los días.

Sin embargo, el cálculo semanal indica que, a nivel nacional los casos se encuentran “significativamente altos”, con un aumento significativo.

En tanto, a nivel provincial, el organismo señala que la escala está “dentro de lo normal”, no así la provincia de Panamá, la cual está “más alta”, con un aumento moderado.

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Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá, señala, mantuvo su aumento de 7%, mientras que la provincia de Colón disminuyó un 19%, Panamá Oeste se mantuvo en 0%, y Chiriquí mantuvo su aumento en 183%.

Respecto a los homicidios en los distritos, se detalla que los de mayores casos son Panamá (151), San Miguelito (69), Colón (55) y Arraiján (20).

En cuanto a los corregimientos con mayores casos se encuentran Belisario Frías (19), Chilibre (15), 24 de diciembre y Omar Torrijos (14), Cristóbal Este y Pedregal (13), Belisario Porras y Cativá (11), y Ernesto C. Campos y Tocumen con 10.

La tendencia indica, según los datos actuales del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública, relacionándolos con los días que faltan para finalizar el mes, que con un promedio aproximado de tres casos por día, agosto podría sobrepasar el máximo histórico de 50 homicidios.

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Se asegura que el 54% de las muertes por causas externas son generadas entre delincuentes, con estructura organizada o común.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el saldo generado por este tipo de causas, el 12% de víctimas son inocentes, lo que llaman daño colateral.

En esta ola de homicidios el 94% de las víctimas son hombres y el 6% mujeres. Indican las autoridades que hasta el 6 de agosto se habían cometido un total de 14 femicidios.

Tan solo este fin de semana una mujer murió y tres personas resultaron heridas en un ataque armado registrado en una discoteca ubicada en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

Según reportaron los medios de prensa, un hombre ingresó a pie al local y disparó de forma indiscriminada contra los presentes, minutos después de que una patrulla policial realizara un recorrido por el área.

La mujer falleció poco después de su ingreso al hospital Materno Infantil de Antón, donde fue traslada, mientras los otros tres heridos fueron llevados al Hospital Rafael Estévez de la ciudad de Aguadulce, donde permanecen bajo observación médica, registró el diario Critica.

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discoteca, según versiones de los asistentes, tiene una sola entrada y solo contaba con un guardia de seguridad sin arma. El local tampoco cuenta con cámaras de video vigilancia que pudieran haber grabado el ataque armado.

En medio de las tragedias, un hombre identificado como Amir de La Cruz fue asesinado a tiros mientras se encontraba sentado en las afueras de una rosticería, en Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Nacional, la víctima fue sorprendida por gatilleros que le realizaron varias detonaciones que le provocaron la muerte.

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