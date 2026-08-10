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Falla en neumáticos de una aeronave, causa emergencia en el Aeropuerto Mundo Maya en Guatemala

La DGAC activó los protocolos de emergencia en la terminal de Petén; pasajeros y tripulación fueron evacuados y no hubo heridos

La conectividad aérea de Petén y el acceso turístico a Tikal dependen del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya rápida normalización evitó afectaciones prolongadas.
Fallas en el neumático de una aeronave comercial activó la emergencia y paralizó de forma temporal el Aeropuerto Internacional Mundo Maya de Petén. (Facebook)
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La falla de dos neumáticos en una aeronave comercial obligó a activar los protocolos de emergencia y paralizó temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en el departamento de Petén, Guatemala.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el incidente ocurrió durante la fase de despegue la mañana de este 9 de agosto, lo que desencadenó la movilización inmediata de los cuerpos de socorro y personal aeroportuario.

Maniobra preventiva y respuesta inmediata

La tripulación de la aeronave interrumpió la maniobra de despegue tras detectar pérdida de presión y avería en los neumáticos.

El video documenta las operaciones de un avión de Tag Airlines en la plataforma de un aeropuerto. Se aprecian vehículos de apoyo terrestre cerca de la aeronave, que se desplaza y permanece estacionada. Estas actividades aéreas corresponden a la región del Mundo Maya en Petén, Guatemala.

De acuerdo con el reporte inicial de la DGAC, se activaron los protocolos de seguridad operacional y se ordenó el cierre temporal de la pista principal para evitar cualquier riesgo adicional.

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Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados hacia la sala de espera sin complicaciones, mientras las autoridades coordinaban el ingreso de vehículos de apoyo y autobuses para garantizar el bienestar de todos los ocupantes.

“La aeronave fue detenida de inmediato sobre la pista, bloqueando su uso y motivando el cierre preventivo del aeropuerto hasta nueva verificación técnica”, precisó la DGAC en un comunicado oficial.

Durante varias horas, equipos de mantenimiento y seguridad realizaron inspecciones técnicas, limpieza de residuos y verificación del estado estructural de la carpeta asfáltica.

La conectividad aérea de Petén y el acceso turístico a Tikal dependen del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya rápida normalización evitó afectaciones prolongadas.
La DGAC reabrió el Aeropuerto Internacional Mundo Maya después de las inspecciones técnicas, la limpieza de residuos y la verificación de la pista. (Facebook)

Reapertura y normalización de actividades

Tras completar las labores de inspección y limpieza, la DGAC autorizó la reapertura de la terminal aérea. Las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya se restablecieron de manera progresiva, con la reprogramación de los itinerarios afectados.

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Según datos oficiales citados por RepúblicaGT, no se registraron personas heridas ni daños colaterales significativos derivados del incidente.

“La pronta intervención de los equipos de emergencia y la aplicación rigurosa de los protocolos permitieron evitar consecuencias mayores,” destacó la DGAC.

Las aerolíneas y el personal aeroportuario trabajaron en conjunto para informar a los pasajeros y minimizar los efectos en la conectividad regional.

Esto dice la Aerolinea

Luego del incidente, la aerolínea emitió un comunicado en el que explicaron que “dos de las llantas de la aeronave perdieron presión, lo que impidió su movilización inmediata fuera de la pista principal”.

“Todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran en condiciones normales y seguras. Los pasajeros fueron trasladados a la sala de espera de la terminal, donde se realizan las gestiones correspondientes para la reasignación de su vuelos de retorno”, detallaron.

La conectividad aérea de Petén y el acceso turístico a Tikal dependen del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya rápida normalización evitó afectaciones prolongadas.
El cierre temporal de la pista principal permitió aplicar los protocolos de seguridad operacional y evitar riesgos adicionales en el aeropuerto. (Facebook)

Incidentes recientes y antecedentes en la aviación nacional

El Aeropuerto Internacional Mundo Maya ha protagonizado otros incidentes en el pasado, aunque pocos con consecuencias graves.

Uno de los antecedentes más recientes se registró el 16 de abril de 2023, cuando un vuelo procedente de Cancún sufrió el colapso de su tren de aterrizaje principal derecho durante la fase de rodaje, lo que provocó una salida temporal de pista sin dejar víctimas.

La DGAC y la autoridad aeroportuaria recalcan que la frecuencia de emergencias mayores es baja, pero subrayan la importancia de mantener una respuesta coordinada y procedimientos de evacuación eficaces.

En otros aeropuertos del país, se han reportado alertas esporádicas por calentamiento de frenos o fallas hidráulicas menores, evidenciando la necesidad permanente de controles técnicos y protocolos internacionales de seguridad.

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