Celular satelital, ¢2 millones y droga: lo que decomisaron a cuatro costarricenses y un nicaragüense en Costa Rica

Un teléfono satelital, bolsas transparentes con marihuana y dos millones de colones costarricenses se encuentran dispuestos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fuerza Pública de Costa Rica detuvo la madrugada de este domingo a cinco personas en Huacas de Santa Cruz, en Guanacaste, durante un control de carretera en el que encontró dinero en efectivo, un arma, municiones y droga; entre los arrestados había un ciudadano nicaragüense en condición migratoria irregular y el caso fue remitido al Ministerio Público para definir su situación judicial.

Durante la inspección del vehículo, los oficiales hallaron ¢2 millones (aproximadamente 3,880 dólares estadounidenses) cuya procedencia quedó bajo investigación, un teléfono satelital, una pistola, ocho municiones y 16,71 gramos de marihuana, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. La droga estaba distribuida en un frasco plástico y una bolsa transparente.

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El grupo estaba formado por cuatro hombres y una mujer. Cuatro de los detenidos son costarricenses y el quinto es un nicaragüense, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública.

Tres de los detenidos tenían antecedentes por drogas, armas, agresión y fraude

Los reportes policiales indican que tres de los hombres, identificados por los apellidos Villalobos, Cordero y Sotela, registran antecedentes por tráfico internacional de drogas, infracción a la Ley de Armas y Explosivos, infracción a la Ley de Psicotrópicos, agresión con arma de fuego y fraude. Ese es el historial que las autoridades verificaron tras revisar los datos de los ocupantes del vehículo.

Fuerza Pública aprehende a cinco personas y decomisa dinero, droga y un arma en Huacas Oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron a cinco personas durante un control de carretera en Huacas de Santa Cruz, Guanacaste. - Durante la inspección de un vehículo localizaron: - Cerca de ₡2 millones de dudosa procedencia - Una pistola y ocho municiones - Un teléfono satelital - 16,71 gramos de marihuana - Los aprehendidos son de apellidos Villalobos, Cordero, Sotela, Cárdenas y Campos. - El caso fue coordinado con la Fiscalía para el trámite correspondiente.

El ciudadano nicaragüense, de apellido Cárdenas, no portaba documentación y se encontraba en estatus migratorio irregular en territorio costarricense. La mujer detenida, de apellido Campos, no tenía antecedentes policiales registrados hasta ahora, detallan los medios locales.

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La aprehensión ocurrió cuando los agentes detuvieron el automóvil para una revisión rutinaria, se informó. En ese procedimiento fue localizado también el teléfono satelital, junto con el resto de los objetos decomisados.

La Fiscalía recibió a los cinco detenidos y las evidencias decomisadas

Tras el operativo, los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Costa Rica la detención formal y el trámite correspondiente. Tanto los cinco sospechosos como las evidencias quedaron a la orden del Ministerio Público para el debido proceso legal.

Según Infomedio Nicaragua, el decomiso incluyó el dinero en efectivo de procedencia dudosa, el arma de fuego, las municiones, el teléfono satelital y la aparente marihuana. A partir de esas incautaciones, las autoridades avanzan en las diligencias para determinar la situación jurídica de los implicados.

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La Fuerza Pública detuvo a cinco personas en Huacas tras hallar dinero, un arma y droga.

Zona de inseguridad constante

Un joven de 23 años de apellido Bustos quedó herido este domingo tras un intento de asalto en Corralillo de Filadelfia, en Santa Cruz de Guanacaste, cuando dos sospechosos en motocicleta intentaron robarle su propia moto y lo atacaron con un arma blanca.

En otro hecho ocurrido esta semana, una mujer de 75 años de apellido Heaviland, de nacionalidad estadounidense, fue encontrada sin vida la mañana del lunes dentro de una vivienda en Cabo Velas, en Santa Cruz de Guanacaste, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según reportó CR Hoy.

El ataque contra Bustos ocurrió alrededor de las 12:50 a. m., cuando estaba en vía pública junto con otras personas. Tras herirlo, los agresores huyeron del lugar sin concretar el robo.

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En el caso de Heaviland, la alerta ingresó a la policía judicial cerca de las 7 de la mañana, informó esta semana El Observador. El OIJ informó que, en la revisión preliminar del cuerpo, se ubicaron golpes contusos en la cabeza y que en la vivienda se hallaron signos de aparente registro; además, hacía falta el vehículo en el que la mujer se desplazaba.