El proyecto para la economía circular en El Salvador se ejecutará durante 24 meses en cuatro territorios priorizados

Miembros de una comunidad en El Salvador participan activamente en un proyecto de compostaje, gestionando residuos orgánicos para promover la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) presentaron este jueves en San Salvador el proyecto Transformando El Salvador hacia una economía circular y sostenible, que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en el país, con el objetivo de promover la economía circular y la articulación entre diversos sectores de la sociedad.

El lanzamiento reunió a representantes del sector público, el sector privado, municipalidades y actores de la cadena de valor del reciclaje. Según la información de las entidades, el proyecto tendrá una duración de 24 meses y se enfocará en territorios, entre los que destacan San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa y La Libertad Este. Estas zonas fueron seleccionadas por su importancia en la generación de residuos y su potencial para implementar modelos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.

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El plan de acción incluye el fortalecimiento de capacidades municipales, la elaboración de diagnósticos y la creación de planes de gestión de residuos. También contempla campañas de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía, procesos de sensibilización sobre el marco normativo vigente y acompañamiento a personas recicladoras de base. Además, se promoverán prácticas sostenibles en negocios y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), buscando involucrar a diversos actores económicos en el proceso de transición hacia la circularidad.

Durante el evento de Fundemas y AECID explicaron en qué consiste el proyecto Transformando El Salvador hacia una economía circular y sostenible que se desarrollará en 24 meses. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Fundemas

Cómo se implementará el proyecto

Durante el evento, se subrayó la importancia de la colaboración entre autoridades nacionales, gobiernos locales, empresas, comunidades y actores vinculados al reciclaje para avanzar hacia modelos de gestión de residuos más eficientes e inclusivos. El proyecto incorpora la creación de espacios de coordinación y la promoción de alianzas para asegurar una gobernanza articulada de la circularidad, abordando retos y oportunidades en sectores estratégicos como el turismo.

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El enfoque integral del proyecto también incluye la promoción de herramientas de ecoeficiencia y la vinculación entre empresas y municipalidades. Se prevén intercambios de experiencias sobre el aprovechamiento y la valorización de residuos, así como la economía circular, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del reciclaje. Estas acciones buscan instalar capacidades técnicas y humanas en los territorios priorizados, además de fomentar una mayor conciencia ambiental en la población.

Un trabajador de reciclaje inspecciona pilas de botellas plásticas compactadas, evidenciando los esfuerzos de iniciativas para la gestión de residuos sólidos aprovechables y la promoción de la economía circular. (Foto: archivo)

Las entidades que participarán en la iniciativa

La iniciativa cuenta con la participación de aliados como la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), la Fundación AVINA, Latitud R, Productos Alimenticios DIANA, Carvajal Empaques, Consortium Legal y el Comité Ambiental Empresarial de San Andrés (CAESA). Estas entidades aportarán experiencia y recursos en áreas como la gestión de residuos, el desarrollo empresarial, la planificación urbana y la sostenibilidad ambiental.

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De acuerdo con la información, AECID y FUNDEMAS reafirmaron su compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de El Salvador, impulsando soluciones que generen impacto ambiental, social y económico, especialmente en comunidades y grupos vinculados a la gestión y valorización de residuos. “El proyecto representa una oportunidad para transformar los modelos de gestión de residuos en el país y consolidar una economía más circular y sostenible”, subrayaron los organizadores.