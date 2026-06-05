El Salvador

El Salvador recibe a la élite mundial del surf con el Championship Tour 2026 en Punta Roca

La parada del circuito reúne en La Libertad a más de 50 competidores de élite de varios países y se programa según el oleaje para elegir los mejores días de rondas decisivas

Guardar
Google icon
La fecha de la WSL en Punta Roca reúne a surfistas de élite de países como Estados Unidos, Brasil, Australia, México, Canadá, Indonesia, España y Costa Rica./ (Secretaría de Prensa)
La fecha de la WSL en Punta Roca reúne a surfistas de élite de países como Estados Unidos, Brasil, Australia, México, Canadá, Indonesia, España y Costa Rica./ (Secretaría de Prensa)

El Salvador se ha convertido hoy en el epicentro del surf mundial con el inicio del Championship Tour 2026 de la World Surf League (WSL), que se realiza en Punta Roca, La Libertad, y se extenderá hasta el 15 de junio. La competencia reúne a sesenta surfistas de élite provenientes de Estados Unidos, Brasil, Australia, México, Canadá, Indonesia, España y Costa Rica, entre otros países, consolidando al terruño salvadoreño como referente internacional del surf y del turismo deportivo.

El evento destaca por la participación de los nacionales Bryan Pérez y Melvin Ayala, quienes representan a El Salvador en esta parada del circuito.

PUBLICIDAD

Ayala, originario de Playa El Zonte y con apenas dieciocho años, debutará en la máxima categoría tras clasificarse en una ronda preliminar, lo que representa un avance para el surf nacional.

“Esta es una oportunidad. Ayer lo decía Melvin: jamás me imaginé que iba a tener esta oportunidad, el sueño de competir con los grandes, con los Messi, con los Ronaldos del surf ahora”, afirmó Morena Valdez, ministra de Turismo, durante una entrevista en la cual brindó detalles sobre el evento deportivo esta mañana, previo al inicio de la competencia.

De acuerdo con la World Surf League, la parada de Punta Roca es una de las doce más exclusivas del circuito y la única en Centroamérica que recibe a la élite global.

PUBLICIDAD

Entre los participantes figuran nombres destacados como Gabriel Medina, Griffin Colapinto, Carissa Moore, Brisa Hennessy y Alan Cleland, junto a surfistas de Francia, Indonesia y Canadá. En total, la competencia masculina reúne a treinta y cuatro atletas de diez países distintos, mientras que la rama femenina incluye a veintitrés deportistas de ocho nacionalidades.

El Championship Tour 2026 impulsa el turismo deportivo en El Salvador, con ocupación plena en hoteles y restaurantes de la zona desde hace dos semanas./ (Secretaría de Prensa)
El Championship Tour 2026 impulsa el turismo deportivo en El Salvador, con ocupación plena en hoteles y restaurantes de la zona desde hace dos semanas./ (Secretaría de Prensa)

La infraestructura habilitada para el evento incluye la primera fase del Centro de Alto Rendimiento de Punta Roca, que quedará como legado para el desarrollo local.

El sector público y privado han colaborado en la modernización del espacio, que ahora cuenta con área exclusiva para atletas, zona para público general, actividades paralelas como yoga, cine al aire libre, gastronomía y espacios infantiles, según relató Valdez durante la transmisión en vivo. La funcionaria subrayó la integración comunitaria y la generación de empleos como resultados directos de esta apuesta.

Asimismo, destacó que “la competencia se extenderá hasta el 15 de junio y se adapta a las condiciones óptimas de oleaje que ofrece Punta Roca”, lo que permite a los organizadores seleccionar los mejores días para las rondas clave. Las transmisiones en directo de la WSL permiten que el torneo sea seguido en tiempo real por aficionados en todo el mundo, lo que multiplica la exposición internacional del destino.

La llegada del Championship Tour a El Salvador también impulsa el turismo deportivo. “La ocupación hotelera y de restaurantes de toda la zona está al cien por ciento desde hace dos semanas y ellos generalmente después se quedan también algunas otras semanas entrenando”, señaló la ministra de Turismo.

Graham Stapelberg, presidente de la World Surf League, confirmó que Punta Roca es considerada “uno de los mejores point breaks derechos del mundo” y que El Salvador se sitúa como parada obligada en el tour por la calidad de sus olas y la hospitalidad local. “Muchos de los surfistas ven esto como una de sus paradas favoritas en el tour, porque el gobierno hace un trabajo fantástico brindando oportunidades para realizar otras actividades”, declaró Stapelberg en el mismo espacio televisivo.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que Bryan Pérez y Melvin Ayala representan a El Salvador en la parada de la World Surf League en Punta Roca./ (Secretaría de Prensa)
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que Bryan Pérez y Melvin Ayala representan a El Salvador en la parada de la World Surf League en Punta Roca./ (Secretaría de Prensa)

El desarrollo de Surf City y la celebración de eventos internacionales han fortalecido el perfil de El Salvador como destino emergente en el circuito global del surf. La ministra Valdez aseguró que la estrategia busca integrar a las comunidades, estimular la inversión privada y promover la sostenibilidad ambiental, sumando valor a la oferta turística nacional.

La competencia de la WSL en Punta Roca representa una plataforma de visibilidad para el país y un motor de derrame económico, a partir de la presencia de deportistas, acompañantes, patrocinadores y visitantes extranjeros. El evento puede seguirse en vivo en los canales oficiales de la World Surf League en YouTube y redes sociales.

Temas Relacionados

World Surf LeagueEl SalvadorSurfTorneo de surfPunta RocaLa Libertad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las relaciones entre Nicaragua y Rusia se profundizan con acuerdos firmados en San Petersburgo

La comitiva liderada por Laureano Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo suscribió convenios en áreas que van de la cooperación técnico-militar a la salud, la educación, la economía y la comunicación, según voceros oficiales

Las relaciones entre Nicaragua y Rusia se profundizan con acuerdos firmados en San Petersburgo

Las nuevas imágenes de la puma albina Itzae reactivan el debate por su estado en el Zoológico Thomas Belt en Nicaragua

Una serie de fotos difundidas en redes sociales mostró a la felina más delgada y desató comentarios sobre su bienestar, mientras el recinto nicaragüense sostiene que recibe controles veterinarios especializados y seguimiento constante

Las nuevas imágenes de la puma albina Itzae reactivan el debate por su estado en el Zoológico Thomas Belt en Nicaragua

Lluvias temporal azotarán El Salvador por posible formación de tormenta tropical en la costa, advierten expertos

Las alarmas se han encendido en El Salvador ante la inminente llegada de un periodo de lluvias monzónicas intensas. Diversos meteorólogos y expertos advierten sobre la posible formación de una tormenta tropical justo frente a la costa salvadoreña

Lluvias temporal azotarán El Salvador por posible formación de tormenta tropical en la costa, advierten expertos

Fuerte temblor de magnitud 5.3 sacude a El Salvador y otro de 5.6 se registró en Honduras

Una mañana de fuerte actividad sísmica sorprendió a la región este viernes 5 de junio. Mientras que en El Salvador un temblor de magnitud 5.3 con epicentro frente a La Libertad alarmó a la población a las 06:27 a.m., minutos después se registró un sismo de magnitud 5.6 en las aguas del Pacífico hondureño

Fuerte temblor de magnitud 5.3 sacude a El Salvador y otro de 5.6 se registró en Honduras

El Mundo Maya impulsa un plan para viajar por países de Centroamérica

La propuesta presentada en Mérida busca unir rutas, servicios y promoción entre Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México para atraer visitantes con experiencias culturales, comunitarias y gastronómicas de una misma región

El Mundo Maya impulsa un plan para viajar por países de Centroamérica

TECNO

Cómo jugar FIFA World Cup: Launch Edition, el juego del Mundial 2026 exclusivo de Netflix

Cómo jugar FIFA World Cup: Launch Edition, el juego del Mundial 2026 exclusivo de Netflix

Esta es la fecha de lanzamiento de Pokémon Champions para celulares Android y iPhone

Qué ocurre si nunca apagas el Bluetooth del celular y cómo puede afectar su rendimiento

Activa en WhatsApp el nuevo emoji de la Copa Mundial FIFA 2026: el balón Trionda

Cómo saber si un chatbot de IA comprometió tu cuenta de Instagram y qué hacer para protegerla

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney revivió la grabación con The Rolling Stones: “Empiezas y yo comienzo a pensar: ‘Estoy tocando con los Stones’”

Paul McCartney revivió la grabación con The Rolling Stones: “Empiezas y yo comienzo a pensar: ‘Estoy tocando con los Stones’”

Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi, escritora y cineasta que lo dirigió en ‘Las voces’

Demi Moore su compromiso ambiental tras convertirse en abuela: “¿Qué estoy haciendo hoy para dejar nuestro planeta mejor para mis nietos?"

Jermaine Jackson niega haber violado a una coordinadora musical y pide anular una sentencia de 6,5 millones de dólares

Pareja de influencers genera controversia en redes tras interrumpir su embarazo al detectar síndrome de Down en el feto: “Fue extremadamente traumático”

MUNDO

Adolescentes: los nuevos espías que Putin y los iraníes reclutaron para sabotear a los países que consideran enemigos en Europa

Adolescentes: los nuevos espías que Putin y los iraníes reclutaron para sabotear a los países que consideran enemigos en Europa

Rafael Grossi condenó el ataque con un drone a una planta nuclear en Emiratos Árabes Unidos: “Es inaceptable”

Israel atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano tras las advertencias de evacuación a varias aldeas

Suecia adapta prisiones para menores tras ola de violencia juvenil

Murió un soldado israelí en el sur del Líbano, el primero desde el nuevo alto el fuego