El Salvador recibe a la élite mundial del surf con el Championship Tour 2026 en Punta Roca

La fecha de la WSL en Punta Roca reúne a surfistas de élite de países como Estados Unidos, Brasil, Australia, México, Canadá, Indonesia, España y Costa Rica./ (Secretaría de Prensa)

El Salvador se ha convertido hoy en el epicentro del surf mundial con el inicio del Championship Tour 2026 de la World Surf League (WSL), que se realiza en Punta Roca, La Libertad, y se extenderá hasta el 15 de junio. La competencia reúne a sesenta surfistas de élite provenientes de Estados Unidos, Brasil, Australia, México, Canadá, Indonesia, España y Costa Rica, entre otros países, consolidando al terruño salvadoreño como referente internacional del surf y del turismo deportivo.

El evento destaca por la participación de los nacionales Bryan Pérez y Melvin Ayala, quienes representan a El Salvador en esta parada del circuito.

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Ayala, originario de Playa El Zonte y con apenas dieciocho años, debutará en la máxima categoría tras clasificarse en una ronda preliminar, lo que representa un avance para el surf nacional.

“Esta es una oportunidad. Ayer lo decía Melvin: jamás me imaginé que iba a tener esta oportunidad, el sueño de competir con los grandes, con los Messi, con los Ronaldos del surf ahora”, afirmó Morena Valdez, ministra de Turismo, durante una entrevista en la cual brindó detalles sobre el evento deportivo esta mañana, previo al inicio de la competencia.

De acuerdo con la World Surf League, la parada de Punta Roca es una de las doce más exclusivas del circuito y la única en Centroamérica que recibe a la élite global.

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Entre los participantes figuran nombres destacados como Gabriel Medina, Griffin Colapinto, Carissa Moore, Brisa Hennessy y Alan Cleland, junto a surfistas de Francia, Indonesia y Canadá. En total, la competencia masculina reúne a treinta y cuatro atletas de diez países distintos, mientras que la rama femenina incluye a veintitrés deportistas de ocho nacionalidades.

El Championship Tour 2026 impulsa el turismo deportivo en El Salvador, con ocupación plena en hoteles y restaurantes de la zona desde hace dos semanas./ (Secretaría de Prensa)

La infraestructura habilitada para el evento incluye la primera fase del Centro de Alto Rendimiento de Punta Roca, que quedará como legado para el desarrollo local.

El sector público y privado han colaborado en la modernización del espacio, que ahora cuenta con área exclusiva para atletas, zona para público general, actividades paralelas como yoga, cine al aire libre, gastronomía y espacios infantiles, según relató Valdez durante la transmisión en vivo. La funcionaria subrayó la integración comunitaria y la generación de empleos como resultados directos de esta apuesta.

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Asimismo, destacó que “la competencia se extenderá hasta el 15 de junio y se adapta a las condiciones óptimas de oleaje que ofrece Punta Roca”, lo que permite a los organizadores seleccionar los mejores días para las rondas clave. Las transmisiones en directo de la WSL permiten que el torneo sea seguido en tiempo real por aficionados en todo el mundo, lo que multiplica la exposición internacional del destino.

La llegada del Championship Tour a El Salvador también impulsa el turismo deportivo. “La ocupación hotelera y de restaurantes de toda la zona está al cien por ciento desde hace dos semanas y ellos generalmente después se quedan también algunas otras semanas entrenando”, señaló la ministra de Turismo.

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Graham Stapelberg, presidente de la World Surf League, confirmó que Punta Roca es considerada “uno de los mejores point breaks derechos del mundo” y que El Salvador se sitúa como parada obligada en el tour por la calidad de sus olas y la hospitalidad local. “Muchos de los surfistas ven esto como una de sus paradas favoritas en el tour, porque el gobierno hace un trabajo fantástico brindando oportunidades para realizar otras actividades”, declaró Stapelberg en el mismo espacio televisivo.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que Bryan Pérez y Melvin Ayala representan a El Salvador en la parada de la World Surf League en Punta Roca./ (Secretaría de Prensa)

El desarrollo de Surf City y la celebración de eventos internacionales han fortalecido el perfil de El Salvador como destino emergente en el circuito global del surf. La ministra Valdez aseguró que la estrategia busca integrar a las comunidades, estimular la inversión privada y promover la sostenibilidad ambiental, sumando valor a la oferta turística nacional.

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La competencia de la WSL en Punta Roca representa una plataforma de visibilidad para el país y un motor de derrame económico, a partir de la presencia de deportistas, acompañantes, patrocinadores y visitantes extranjeros. El evento puede seguirse en vivo en los canales oficiales de la World Surf League en YouTube y redes sociales.