La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechaza la creación de una comisión especial para Guanacaste

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial para Guanacaste con 29 votos en contra y 24 a favor. /(Fuente: Asamblea Legislativa Costa) Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial dedicada a los asuntos de la provincia de Guanacaste, en un contexto marcado por un fuerte desacuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a la utilidad de estos órganos parlamentarios.

Según informó delfino.cr, la moción impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 29 votos en contra y 24 a favor, impidiendo así la conformación del grupo propuesto.

De acuerdo con un reporte de Delfino.cr, la iniciativa planteaba que la comisión funcionara hasta el 30 de abril de 2030, con el objetivo de investigar, analizar, dictaminar y fiscalizar temas vinculados al desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional de Guanacaste.

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Además, se habría encargado de dar seguimiento a proyectos de inversión pública, ejecución presupuestaria, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, gestión del agua, turismo y ordenamiento territorial.

El diseño de la comisión preveía la participación de nueve diputaciones: cinco del partido oficialista Pueblo Soberano, dos del PLN, una del Frente Amplio (FA) y una representante de una fracción unipersonal.

Karol Matamoros y Ronald Campos, diputados del PLN, defendieron la moción al considerar que permitiría agilizar proyectos para la provincia y escuchar las demandas de municipalidades, asociaciones comunales, agricultores, pescadores y otros sectores productivos de la región.

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“Los aniversarios se celebran, pero los pactos se honran”, expresó Campos, en alusión al 202 aniversario de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica, según recogió delfino.cr.

La comisión para Guanacaste proponía funcionar hasta 2030 para investigar y fiscalizar temas de desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional./(Fuente: Costa Rica Experts)

Campos remarcó que la propuesta garantizaba mayoría al oficialismo y evitaba que la comisión se convirtiera en un instrumento de control político. Por su parte, Matamoros sostuvo que la creación de este espacio permitiría construir una agenda provincial articulada y evitaría que cada diputación gestionara de forma individual ante las instituciones estatales.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, reiteró el rechazo de su bancada a la formación de comisiones provinciales. Argumentó que las diputaciones tienen la capacidad de atender las necesidades de las comunidades mediante visitas, reuniones y aprovechando los órganos legislativos ya existentes. “No ocupamos una comisión para darle respuesta a los guanacastecos”, señaló Acosta Jaén, de acuerdo con delfino.cr.

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A estas críticas se sumaron los diputados oficialistas José Miguel Villalobos Umaña, Nayuribe Guadamuz y Daniel Siézar Cárdenas, quienes cuestionaron la propuesta al considerar que la labor territorial forma parte de las obligaciones ordinarias de las diputaciones y advirtieron sobre el riesgo de “comisionitis”, por la proliferación de nuevos órganos legislativos.

Villalobos además acusó a los promotores de presentar la moción pocos días antes del 25 de julio para obtener réditos políticos, mientras Guadamuz puso en duda los resultados alcanzados por la comisión provincial que existió el periodo legislativo anterior.

Matamoros y Campos rechazaron tales críticas, defendiendo que su iniciativa buscaba unir a las diputaciones alrededor de las prioridades de Guanacaste.

La iniciativa sobre Guanacaste contemplaba supervisar inversión pública, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, agua, turismo y ordenamiento territorial./ (Teletica)

La propuesta recibió, en cambio, el respaldo de representantes del Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana, mismos que argumentaron que las desigualdades territoriales justifican la existencia de espacios especializados para evitar que los asuntos de las provincias costeras queden relegados dentro de las agendas de las comisiones permanentes. La diputada frenteamplista Vianey Mora Vega afirmó que estas comisiones permiten visibilizar las demandas de las organizaciones provinciales, mientras la socialcristiana Abril Gordienko López indicó que el modelo de desarrollo del país está concentrado en el Valle Central.

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El rechazo a la creación de la comisión para Guanacaste se suma a decisiones similares adoptadas en semanas recientes, cuando también fracasaron iniciativas para conformar foros dedicados a la provincia de Cartago y a la infraestructura pública, según detalló delfino.cr.

Ninguno de estos proyectos alcanzó el respaldo del oficialismo y quedaron archivados. Durante la sesión legislativa de ayer tampoco se votaron proyectos de ley ni reformas constitucionales, y las comisiones dictaminadoras no sesionaron.