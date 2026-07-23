Costa Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechaza la creación de una comisión especial para Guanacaste

La moción del Partido Liberación Nacional no alcanzó los apoyos necesarios y quedó frenado un espacio legislativo que pretendía dar seguimiento hasta 2030 a inversiones, salud, transporte, turismo y desarrollo territorial.

Guardar
Google icon
La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial para Guanacaste con 29 votos en contra y 24 a favor. /(Fuente: Asamblea Legislativa Costa) Rica
La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial para Guanacaste con 29 votos en contra y 24 a favor. /(Fuente: Asamblea Legislativa Costa) Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial dedicada a los asuntos de la provincia de Guanacaste, en un contexto marcado por un fuerte desacuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a la utilidad de estos órganos parlamentarios.

Según informó delfino.cr, la moción impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 29 votos en contra y 24 a favor, impidiendo así la conformación del grupo propuesto.

De acuerdo con un reporte de Delfino.cr, la iniciativa planteaba que la comisión funcionara hasta el 30 de abril de 2030, con el objetivo de investigar, analizar, dictaminar y fiscalizar temas vinculados al desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional de Guanacaste.

PUBLICIDAD

Además, se habría encargado de dar seguimiento a proyectos de inversión pública, ejecución presupuestaria, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, gestión del agua, turismo y ordenamiento territorial.

El diseño de la comisión preveía la participación de nueve diputaciones: cinco del partido oficialista Pueblo Soberano, dos del PLN, una del Frente Amplio (FA) y una representante de una fracción unipersonal.

Karol Matamoros y Ronald Campos, diputados del PLN, defendieron la moción al considerar que permitiría agilizar proyectos para la provincia y escuchar las demandas de municipalidades, asociaciones comunales, agricultores, pescadores y otros sectores productivos de la región.

PUBLICIDAD

“Los aniversarios se celebran, pero los pactos se honran”, expresó Campos, en alusión al 202 aniversario de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica, según recogió delfino.cr.

La comisión para Guanacaste proponía funcionar hasta 2030 para investigar y fiscalizar temas de desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional./(Fuente: Costa Rica Experts)
La comisión para Guanacaste proponía funcionar hasta 2030 para investigar y fiscalizar temas de desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional./(Fuente: Costa Rica Experts)

Campos remarcó que la propuesta garantizaba mayoría al oficialismo y evitaba que la comisión se convirtiera en un instrumento de control político. Por su parte, Matamoros sostuvo que la creación de este espacio permitiría construir una agenda provincial articulada y evitaría que cada diputación gestionara de forma individual ante las instituciones estatales.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, reiteró el rechazo de su bancada a la formación de comisiones provinciales. Argumentó que las diputaciones tienen la capacidad de atender las necesidades de las comunidades mediante visitas, reuniones y aprovechando los órganos legislativos ya existentes. “No ocupamos una comisión para darle respuesta a los guanacastecos”, señaló Acosta Jaén, de acuerdo con delfino.cr.

A estas críticas se sumaron los diputados oficialistas José Miguel Villalobos Umaña, Nayuribe Guadamuz y Daniel Siézar Cárdenas, quienes cuestionaron la propuesta al considerar que la labor territorial forma parte de las obligaciones ordinarias de las diputaciones y advirtieron sobre el riesgo de “comisionitis”, por la proliferación de nuevos órganos legislativos.

Villalobos además acusó a los promotores de presentar la moción pocos días antes del 25 de julio para obtener réditos políticos, mientras Guadamuz puso en duda los resultados alcanzados por la comisión provincial que existió el periodo legislativo anterior.

Matamoros y Campos rechazaron tales críticas, defendiendo que su iniciativa buscaba unir a las diputaciones alrededor de las prioridades de Guanacaste.

La iniciativa sobre Guanacaste contemplaba supervisar inversión pública, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, agua, turismo y ordenamiento territorial./ (Teletica)
La iniciativa sobre Guanacaste contemplaba supervisar inversión pública, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, agua, turismo y ordenamiento territorial./ (Teletica)

La propuesta recibió, en cambio, el respaldo de representantes del Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana, mismos que argumentaron que las desigualdades territoriales justifican la existencia de espacios especializados para evitar que los asuntos de las provincias costeras queden relegados dentro de las agendas de las comisiones permanentes. La diputada frenteamplista Vianey Mora Vega afirmó que estas comisiones permiten visibilizar las demandas de las organizaciones provinciales, mientras la socialcristiana Abril Gordienko López indicó que el modelo de desarrollo del país está concentrado en el Valle Central.

El rechazo a la creación de la comisión para Guanacaste se suma a decisiones similares adoptadas en semanas recientes, cuando también fracasaron iniciativas para conformar foros dedicados a la provincia de Cartago y a la infraestructura pública, según detalló delfino.cr.

Ninguno de estos proyectos alcanzó el respaldo del oficialismo y quedaron archivados. Durante la sesión legislativa de ayer tampoco se votaron proyectos de ley ni reformas constitucionales, y las comisiones dictaminadoras no sesionaron.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativaComisionesComisión PermanenteCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala coordina a través de cancillería la repatriación de una joven fallecida en Los Ángeles

La cancillería informó que ya orientó a los parientes de María Luisa Barrios Ventura y analiza si el traslado podrá cubrirse con el Programa de Víctima del Crimen del condado

Gobierno de Guatemala coordina a través de cancillería la repatriación de una joven fallecida en Los Ángeles

La gremial de transporte advierte al gobierno que el alza del diésel puede encarecer el pasaje y los fletes

Las organizaciones de buses urbanos y extraurbanos señalaron que ya no pueden absorber la suba de costos operativos y plantearon el dilema de ajustar tarifas o suspender recorridos sin medidas de contención

La gremial de transporte advierte al gobierno que el alza del diésel puede encarecer el pasaje y los fletes

El sector exportador en Guatemala afirma que la E10 no cambia el mantenimiento del vehículo e impulsará la agroindustria con etanol de origen agrícola

La información divulgada por AGEXPORT sostiene que la incorporación de etanol en esa proporción no exige revisiones extraordinarias ni servicios adicionales, y que los usuarios pueden seguir las recomendaciones habituales del fabricante

El sector exportador en Guatemala afirma que la E10 no cambia el mantenimiento del vehículo e impulsará la agroindustria con etanol de origen agrícola

Fiestas Agostinas 2026: San Salvador Centro autoriza a más de 500 comerciantes bajo estrictas reglas sanitarias

El sector comercio de San Salvador Centro contará con requisitos sanitarios y legales, mientras la municipalidad coordina actividades artísticas y religiosas, y refuerza la limpieza y la seguridad en el evento más esperado del año

Fiestas Agostinas 2026: San Salvador Centro autoriza a más de 500 comerciantes bajo estrictas reglas sanitarias

Tribunal de El Salvador dictaminó hasta 45 años de cárcel a 124 pandilleros del Barrio 18

Un tribunal de San Miguel ordena el encarcelamiento de decenas de integrantes y colaboradores del Barrio 18 tras comprobar su participación en agrupaciones ilícitas y una masacre ocurrida en el caserío Mapachín de Jiquilisco

Tribunal de El Salvador dictaminó hasta 45 años de cárcel a 124 pandilleros del Barrio 18

TECNO

Ver los partidos de la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja revela tus contraseñas a extraños

Ver los partidos de la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja revela tus contraseñas a extraños

Tráiler de EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé, Bellingham y Ted Lasso: ¿cuándo sale el juego?

Este es el término popular en redes y apps de citas: love bombing, qué significa

Regalar un juego en Steam a tu novio o amigo ahora es más fácil: solo sigue estos pasos

Privacidad, empleo e infancia: las principales advertencias de un experto ante la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Policía de Brasil investiga nexos criminales tras el asesinato de la influencer Miss Tattoo en Porto Seguro

Policía de Brasil investiga nexos criminales tras el asesinato de la influencer Miss Tattoo en Porto Seguro

El sacrificio de Michael J. Fox para visibilizar el Parkinson: “Fue un infierno para mi esposa”

El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Corea del Sur podría ir a prisión por servir hormigas en sus platos

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

“Era la peor opción posible para ser el héroe de esta historia”, aseguró Chuck Lorre sobre Stuart Bloom

MUNDO

Descubren sepulcros en Saqqara que revelan secretos de la élite egipcia hace 3.300 años

Descubren sepulcros en Saqqara que revelan secretos de la élite egipcia hace 3.300 años

Crisis en Medio Oriente: cómo el bloqueo de Ormuz impacta en el precio del petróleo y el comercio mundial

El Hotel De L’Europe explica por qué Europa mira otra vez a Ámsterdam para definir el lujo contemporáneo

Donald Trump amenazó a los rebeldes hutíes de Yemen con un “gran castigo militar” tras los ataques en el mar Rojo

Italia pone en marcha Discover, un espacio pionero contra la dependencia de redes sociales en menores