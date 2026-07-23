Costa Rica

Red de apuestas clandestinas operó desde Costa Rica: dos años de cárcel para ciudadano estadounidense

La investigación, desarrollada entre 2018 y 2024, documentó intercambios de entre USD 1.5 millones y USD 3.5 millones mediante mecanismos usados para dar apariencia legal a recursos provenientes de operaciones clandestinas

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La justicia de Estados Unidos condenó a Jason Noah Feinman a dos años de prisión por operar desde Costa Rica una red ilegal de apuestas, lavar dinero y evadir impuestos por USD 4.2 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia de Estados Unidos condenó al ciudadano estadounidense Jason Noah Feinman a dos años de prisión por operar desde Costa Rica una red ilegal de apuestas, lavar dinero y evadir impuestos por USD 4.2 millones.

El caso, investigado entre 2018 y 2024, reveló una estructura financiera que trasladó fondos entre ambos países mediante mecanismos para ocultar el origen y el destino del dinero.

Según la investigación, Feinman intercambió entre USD 1.5 millones y USD 3.5 millones en efectivo por cheques. Entre mayo de 2018 y enero de 2024, entregó a uno de sus principales clientes más de USD 1.5 millones en efectivo y recibió 18 cheques equivalentes.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Feinman admitió haber gestionado sistemas que permitían apuestas deportivas, en infracción a leyes estatales y federales, y aceptó cargos por evasión fiscal, operación de un negocio ilegal de apuestas y lavado de dinero.

Esquema de apuestas, lavado y antecedentes judiciales

Los documentos judiciales citados por CR Hoy señalan que el mecanismo de lavado se basó en el cambio de grandes sumas de efectivo por cheques a nombre de Feinman o de empresas bajo su control. Esta maniobra permitió formalizar fondos de origen ilícito. Feinman ocultó al Servicio de Impuestos Internos los ingresos obtenidos entre 2018 y 2022. En 2020, obtuvo cerca de USD 1.8 millones, declaró no tener ingresos gravables y evitó el pago de impuestos.

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La investigación fue llevada adelante por la División de Investigación Criminal del IRS y la HSI, con la sentencia anunciada por el fiscal general adjunto Colin McDonald y el primer fiscal auxiliar del Distrito Central de California, Bilal A. Essayli. Feinman recibió su condena en junio tras aceptar los cargos principales.

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La investigación sobre Jason Noah Feinman reveló que la estructura de apuestas ilegales trasladó fondos entre Costa Rica y Estados Unidos para ocultar el origen y el destino del dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2015, Feinman sobrevivió a un intento de homicidio en Escazú, Costa Rica, cuando dos hombres en motocicleta le dispararon 14 veces al salir del parqueo de una cafetería. Fue trasladado a un centro médico con heridas en el cuello, tórax, un brazo y ambas piernas. El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía identificaron a Steven Javier Calvo Sánchez y Ricardo Francisco Solís Méndez como responsables materiales, detenidos ese mismo día y condenados en 2016 a 12 años de prisión por tentativa de homicidio. La sentencia se basó, entre otras pruebas, en el testimonio de Feinman; el tribunal no determinó quién ordenó el ataque.

Vínculos offshore y otros casos vinculados a apuestas ilegales

Feinman figura en la base de datos de los Panama Papers como accionista de J & A Investments Holdings S.A., registrada en Seychelles entre septiembre de 2011 y enero de 2014, con domicilio en Santa Ana, Costa Rica. El ICIJ aclara que aparecer en esos documentos no implica por sí solo la comisión de delito, y hasta ahora las autoridades estadounidenses no han vinculado esa sociedad con los delitos por los que Feinman fue condenado.

Rompecabezas de mapas de Costa Rica y Estados Unidos con manos, dinero, fichas de póquer, cheques, sellos judiciales, documentos fiscales y símbolos de alerta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Feinman admitió haber gestionado sistemas de apuestas deportivas en infracción a leyes estatales y federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CR Hoy mencionó además un antecedente reciente de apuestas clandestinas operadas desde Costa Rica: hace un año, la Corte de Distrito Este de Nueva York condenó a 21 meses de prisión a un hombre de apellido Villani, señalado como líder de la mafia neoyorquina, por crimen organizado, lavado de dinero y apuestas deportivas ilegales. Esa operación, gestionada entre 2004 y 2020 a través del sitio Rhino Sports, generó al menos USD 35 millones en ganancias ilícitas y la sentencia incluyó el decomiso de USD 4 millones.

Los hechos documentados muestran cómo Costa Rica ha sido utilizada como plataforma para actividades de apuestas deportivas que involucran grandes sumas de dinero y consecuencias legales en Estados Unidos.

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