Red de apuestas clandestinas operó desde Costa Rica: dos años de cárcel para ciudadano estadounidense

La justicia de Estados Unidos condenó a Jason Noah Feinman a dos años de prisión por operar desde Costa Rica una red ilegal de apuestas, lavar dinero y evadir impuestos por USD 4.2 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia de Estados Unidos condenó al ciudadano estadounidense Jason Noah Feinman a dos años de prisión por operar desde Costa Rica una red ilegal de apuestas, lavar dinero y evadir impuestos por USD 4.2 millones.

El caso, investigado entre 2018 y 2024, reveló una estructura financiera que trasladó fondos entre ambos países mediante mecanismos para ocultar el origen y el destino del dinero.

Según la investigación, Feinman intercambió entre USD 1.5 millones y USD 3.5 millones en efectivo por cheques. Entre mayo de 2018 y enero de 2024, entregó a uno de sus principales clientes más de USD 1.5 millones en efectivo y recibió 18 cheques equivalentes.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Feinman admitió haber gestionado sistemas que permitían apuestas deportivas, en infracción a leyes estatales y federales, y aceptó cargos por evasión fiscal, operación de un negocio ilegal de apuestas y lavado de dinero.

Esquema de apuestas, lavado y antecedentes judiciales

Los documentos judiciales citados por CR Hoy señalan que el mecanismo de lavado se basó en el cambio de grandes sumas de efectivo por cheques a nombre de Feinman o de empresas bajo su control. Esta maniobra permitió formalizar fondos de origen ilícito. Feinman ocultó al Servicio de Impuestos Internos los ingresos obtenidos entre 2018 y 2022. En 2020, obtuvo cerca de USD 1.8 millones, declaró no tener ingresos gravables y evitó el pago de impuestos.

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La investigación fue llevada adelante por la División de Investigación Criminal del IRS y la HSI, con la sentencia anunciada por el fiscal general adjunto Colin McDonald y el primer fiscal auxiliar del Distrito Central de California, Bilal A. Essayli. Feinman recibió su condena en junio tras aceptar los cargos principales.

La investigación sobre Jason Noah Feinman reveló que la estructura de apuestas ilegales trasladó fondos entre Costa Rica y Estados Unidos para ocultar el origen y el destino del dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2015, Feinman sobrevivió a un intento de homicidio en Escazú, Costa Rica, cuando dos hombres en motocicleta le dispararon 14 veces al salir del parqueo de una cafetería. Fue trasladado a un centro médico con heridas en el cuello, tórax, un brazo y ambas piernas. El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía identificaron a Steven Javier Calvo Sánchez y Ricardo Francisco Solís Méndez como responsables materiales, detenidos ese mismo día y condenados en 2016 a 12 años de prisión por tentativa de homicidio. La sentencia se basó, entre otras pruebas, en el testimonio de Feinman; el tribunal no determinó quién ordenó el ataque.

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Vínculos offshore y otros casos vinculados a apuestas ilegales

Feinman figura en la base de datos de los Panama Papers como accionista de J & A Investments Holdings S.A., registrada en Seychelles entre septiembre de 2011 y enero de 2014, con domicilio en Santa Ana, Costa Rica. El ICIJ aclara que aparecer en esos documentos no implica por sí solo la comisión de delito, y hasta ahora las autoridades estadounidenses no han vinculado esa sociedad con los delitos por los que Feinman fue condenado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Feinman admitió haber gestionado sistemas de apuestas deportivas en infracción a leyes estatales y federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CR Hoy mencionó además un antecedente reciente de apuestas clandestinas operadas desde Costa Rica: hace un año, la Corte de Distrito Este de Nueva York condenó a 21 meses de prisión a un hombre de apellido Villani, señalado como líder de la mafia neoyorquina, por crimen organizado, lavado de dinero y apuestas deportivas ilegales. Esa operación, gestionada entre 2004 y 2020 a través del sitio Rhino Sports, generó al menos USD 35 millones en ganancias ilícitas y la sentencia incluyó el decomiso de USD 4 millones.

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Los hechos documentados muestran cómo Costa Rica ha sido utilizada como plataforma para actividades de apuestas deportivas que involucran grandes sumas de dinero y consecuencias legales en Estados Unidos.