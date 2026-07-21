Estados Unidos otorgó un parole humanitario al disidente cubano preso Maykel Osorbo

El parole se otorgó debido al carácter político de su encarcelamiento y denuncias de organismos internacionales

Estados Unidos otorgó un parole humanitario al disidente cubano y artista Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, preso desde 2021 y sentenciado a nueve años de cárcel por un tribunal de La Habana, según informó la organización independiente Observatorio de Derechos Culturales Cubanos (ODC).

La medida, tramitada y aprobada en paralelo a la del también artista Luis Manuel Otero Alcántara, abre la posibilidad de que Osorbo pueda salir de Cuba si el régimen lo autoriza, aunque aún le resta por cumplir parte de su condena. La gestión se fundamentó en el carácter político de su encarcelamiento y en las reiteradas denuncias de violaciones a sus derechos humanos y a la libertad de expresión por parte de organismos internacionales.

PUBLICIDAD

Maykel Osorbo, galardonado con dos premios Latin Grammy como coautor e intérprete de “Patria y Vida”, canción convertida en un símbolo de la oposición cubana, fue arrestado el 18 de mayo de 2021, tras unos hechos ocurridos el 4 de abril de ese año.

El artista recibió en junio de 2022 una sentencia de nueve años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones del país. Distintas organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cubalex, cuestionaron la legitimidad del proceso y lo calificaron como preso de conciencia.

PUBLICIDAD

Actualmente, Osorbo permanece en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, adonde fue trasladado el 10 de julio de este año y donde recibió su primera visita después del cambio de centro penitenciario. Antes cumplía condena en la cárcel de Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río, donde se encontraba desde enero.

Maykel Osorbo es coautor de “Patria y Vida”, canción símbolo de la oposición cubana

A pesar de la aprobación del parole humanitario por parte de las autoridades estadounidenses, no existe confirmación de que el régimen cubano permitirá su salida de la isla, una situación que mantiene en vilo a familiares, activistas y organizaciones internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó recientemente al Estado cubano por violaciones a los derechos de protección contra la detención arbitraria y al debido proceso en el caso de Osorbo, y recomendó dejar sin efecto la condena impuesta en 2022.

PUBLICIDAD

Por su parte, Amnistía Internacional también exigió su liberación inmediata e incondicional, al destacar que las condenas contra él y Otero Alcántara estuvieron relacionadas con protestas pacíficas, publicaciones y expresiones artísticas críticas al régimen cubano, acciones consideradas protegidas por el derecho internacional.

En el contexto de la aprobación de este parole humanitario, el caso de Luis Manuel Otero Alcántara resultó emblemático. Alcántara, quien cumplió una condena de cinco años, salió de Cuba el pasado fin de semana tras beneficiarse de un parole similar y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

Luis Manuel Otero Alcántara ya llegó a Miami

En declaraciones recientes, afirmó que su salida representó un alivio y una oportunidad para continuar visibilizando la situación de los presos políticos cubanos.

(Con información de EFE)