Panamá

Panamá emite alerta por un producto para el dolor que ocultaba un esteroide y otros medicamentos en su fórmula

La FDA detectó dexametasona, diclofenaco y metocarbamol en Artri Ajo Rey, sustancias no declaradas que pueden provocar complicaciones graves y requieren supervisión médica para suspender su consumo.

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La FDA detectó tres medicamentos no declarados en Artri Ajo Rey, entre ellos un corticosteroide y un antiinflamatorio de uso controlado. Cortesía/composición fotográfica
La FDA detectó tres medicamentos no declarados en Artri Ajo Rey, entre ellos un corticosteroide y un antiinflamatorio de uso controlado. Cortesía/composición fotográfica

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria para advertir a la población sobre la falsificación y comercialización ilegal de los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, dos suplementos promocionados para aliviar el dolor articular que contienen medicamentos no declarados y que, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), representan un riesgo potencialmente grave para la salud.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas informó que ninguno de estos productos cuenta con registro sanitario en Panamá y pidió a la ciudadanía abstenerse de comprarlos, especialmente a través de redes sociales, sitios web o vendedores informales, donde suelen ofrecerse como productos “naturales” para tratar artritis, dolores musculares y problemas de movilidad.

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La advertencia panameña se sustenta en una actualización emitida por la FDA, que confirmó mediante análisis de laboratorio que Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, tres principios activos que no aparecen declarados en la etiqueta del producto.

En el caso de Artri Ajo King, la agencia estadounidense ya había detectado anteriormente la presencia oculta de diclofenaco, también sin informar al consumidor.

Una científica en un laboratorio con tubos de ensayo, frascos, matraces, placas de Petri y computadoras, revisa una lista de verificación con marcas rojas y verdes.
Los análisis de laboratorio revelaron que la composición real de los productos no coincidía con la información de sus etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque estos productos se promocionan como suplementos elaborados con ajo y otros ingredientes naturales, en realidad contienen medicamentos de prescripción cuya administración sin supervisión médica puede ocasionar complicaciones severas.

La dexametasona es un corticosteroide utilizado para tratar procesos inflamatorios. Su uso prolongado puede debilitar el sistema inmunológico, elevar los niveles de azúcar en sangre, provocar alteraciones psiquiátricas, afectar la masa ósea y suprimir el funcionamiento normal de las glándulas suprarrenales.

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La FDA advirtió que suspender bruscamente este medicamento después de un consumo prolongado puede desencadenar un síndrome de abstinencia potencialmente peligroso, por lo que recomienda que cualquier paciente deje de utilizar el producto únicamente bajo supervisión médica.

El diclofenaco, por su parte, es un antiinflamatorio no esteroideo ampliamente utilizado para aliviar dolor e inflamación. Sin embargo, puede aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y hemorragias digestivas, además de provocar úlceras, perforaciones gastrointestinales y daño hepático.

Manos con guantes sujetan un blíster de pastillas sobre una mesa con botellas, cajas, montones de polvo y otros blísteres de medicamentos.
Las autoridades recordaron que los medicamentos falsificados o sin registro representan un riesgo porque su calidad, seguridad y eficacia no están garantizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo es aún mayor cuando la persona consume simultáneamente otros medicamentos con el mismo principio activo sin saberlo, precisamente porque el producto no lo declara en su composición.

El tercer ingrediente detectado fue metocarbamol, un relajante muscular que puede producir somnolencia, mareos, disminución de la presión arterial y afectar la capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria pesada.

La combinación de estos tres medicamentos, administrados sin control médico y ocultos bajo la apariencia de un suplemento natural, fue una de las principales razones que motivó la alerta de las autoridades estadounidenses.

La preocupación de la FDA no es nueva. Desde 2022, la agencia mantiene una investigación sobre distintos productos comercializados bajo las marcas Artri y Ortiga, luego de recibir reportes de efectos adversos graves, incluidos casos de toxicidad hepática y muertes asociadas con su consumo.

En julio de 2023 informó que había recibido más de 30 nuevos reportes de eventos graves, entre ellos aumento repentino de peso, hemorragias gastrointestinales, alteraciones en los niveles de glucosa, insuficiencia suprarrenal y lesiones hepáticas.

Una mano enguantada sostiene un plato de Petri con una cápsula abierta de polvo morado y dos cápsulas. Microscopio y frascos de laboratorio en el fondo borroso.
La FDA detectó tres medicamentos no declarados en Artri Ajo Rey, entre ellos un corticosteroide y un antiinflamatorio de uso controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones también derivaron en cartas de advertencia contra Amazon, Walmart y otros distribuidores por comercializar estos productos en Estados Unidos como suplementos dietéticos cuando, en realidad, contenían medicamentos no declarados.

La FDA determinó que se trataba de productos adulterados y etiquetados de forma engañosa, al ocultar ingredientes farmacológicos que solo deberían utilizarse bajo prescripción médica.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró que los medicamentos y suplementos deben adquirirse únicamente en farmacias autorizadas, ya que la compra a través de redes sociales, vendedores ambulantes o páginas web sin autorización impide garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas también solicitó a la población reportar cualquier punto de venta donde se comercialicen Artri Ajo Rey o Artri Ajo King llamando al 501-0306, mientras exhortó a médicos, farmacéuticos y demás profesionales de la salud a notificar cualquier evento adverso relacionado con estos productos.

La FDA, por su parte, recomendó que las personas que actualmente consuman Artri Ajo Rey consulten de inmediato a un profesional de la salud antes de suspenderlo, debido al riesgo de complicaciones derivadas de la dexametasona oculta en su formulación.

En el caso de Artri Ajo King, la agencia mantiene vigente su recomendación de no comprar ni utilizar el producto mientras continúan las investigaciones sobre su distribución y composición.

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