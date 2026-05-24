Socorristas recuperan los cuerpos de tres personas tras accidentes en ríos de El Salvador

El accidente de tránsito en Nahulingo, Sonsonate, ocurrió cuando un vehículo cayó desde 20 metros de altura al río Ceniza. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Socorristas y elementos de seguridad recuperaron los cuerpos de tres víctimas tras sufrir accidentes en ríos en diferentes puntos del territorio salvadoreño. El Cuerpo de Bomberos informó de un aparatoso accidente de tránsito registrado en Nahulingo, Sonsonate Centro, donde un vehículo en marcha se accidentó y cayó en un río.

El accidente ocurrió en el río Ceniza, en el sector conocido como La Curva de la Muerte, en el distrito de Nahulingo. Según el reporte, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”. Testigos mencionaron que el conductor del vehículo y su acompañante habían sido observados ingiriendo bebidas alcohólicas alrededor de las 4:00 de la madrugada en una gasolinera del desvío que conduce a Atecozol. En ese lugar, ofrecieron transportar a tres jóvenes más.

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Se presume que la combinación de exceso de velocidad y la ingesta de alcohol provocó el accidente en el kilómetro 67 de la autopista Sonsonate-Acajutla. El vehículo cayó desde una altura de 20 metros al río Ceniza. Los jóvenes Jorge Alberto P. G. (24), Gabriel Ulises H. L. (18) y Aldo V. G. lograron salir por sus propios medios y caminar hasta la carretera para pedir ayuda.

El Cuerpo de Bomberos localizó un primer cuerpo sin vida entre los hierros retorcidos del vehículo. Horas después, al levantar el automóvil con una grúa, apareció un segundo cadáver. Uno de los fallecidos fue identificado como Alfredo Alexander G. T., de 35 años, contador de profesión. El segundo fallecido aún no ha sido identificado. Ambos portaban pulseras del mismo color, lo que hace suponer que venían de algún evento social.

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El exceso de velocidad y la ingesta de bebidas alcohólicas serían las principales causas del fatal accidente en la autopista Sonsonate-Acajutla. (Foto cortesía)

Menor muere ahogado en San Salvador

En un caso previo, las autoridades informaron que Jesús R., de 15 años, perdió la vida ahogado en una poza del río Los Pozitos, ubicada en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador Centro.

El adolescente era estudiante del Centro Escolar Caserío Urbanización Lirios del Norte de Cuscatancingo. Se encontraba en la zona cuando decidió lanzarse al agua, pero no logró salir a la superficie. Tras recibir la alerta, buzos de la Marina Nacional llegaron al lugar e iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

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Luego de un operativo prolongado, el cuerpo fue localizado y recuperado, aunque ya no presentaba signos vitales. El hecho causó pesar en la comunidad educativa, que expresó sus condolencias por la pérdida a través de redes sociales.

La Cruz Roja reportó la muerte de un hombre tras caer a una quebrada de 50 metros en comunidad San Patricio, sufriendo golpes fatales. (Foto cortesía redes sociales)

Hombre cayó en una quebrada de San Salvador

La Cruz Roja Salvadoreña informó el sábado sobre el rescate del cuerpo de un hombre que cayó a una quebrada en la comunidad San Patricio, cerca de la Cima IV, en San Salvador.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima cayó sobre unas piedras antes de terminar en una poza, a una profundidad aproximada de 50 metros, donde murió ahogada. Las autoridades señalaron que presentaba golpes en la espalda y el cráneo.

Cada caso fue atendido por los equipos de rescate correspondientes y las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de cada incidente.

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