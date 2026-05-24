El Salvador

Más de 60 atletas se reúnen en El Salvador para participar en la regata de vela

La Tercera Regata Internacional FESAVELA 2026 reúne a atletas de países como Colombia, México y Uruguay, promoviendo la excelencia deportiva y el intercambio cultural en el Lago de Ilopango bajo altos estándares de organización y seguridad.

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El Club Salvadoreño Corinto acoge la regata, impulsando el turismo y afianzando a Ilopango como anfitrión de eventos deportivos internacionales./ (INDES)
El Club Salvadoreño Corinto acoge la regata, impulsando el turismo y afianzando a Ilopango como anfitrión de eventos deportivos internacionales./ (INDES)

El Lago de Ilopango acoge este fin de semana la Tercera Regata Internacional FESAVELA 2026, un evento náutico que reúne a más de 60 atletas de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras, Colombia, Belice, México, Uruguay y Estados Unidos. La competencia, organizada por la Federación Salvadoreña de Vela (FESAVELA), consolida a El Salvador como un referente en la región para el desarrollo de deportes acuáticos y de turismo deportivo.

La inauguración oficial contó con la presencia de la vicepresidenta de FESAVELA, Diana de Mejía, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó el carácter internacional de la cita. “Le doy la bienvenida a todos los atletas que nos acompañan y nos alegra tenerlos en esta tercera regata internacional. Les deseo lo mejor en la competencia, disfruten al máximo, pongan en práctica los valores y el juego limpio”, expresó Mejía durante la apertura, según publicó el Comité Olímpico de El Salvador.

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La sede oficial del evento es el Club Salvadoreño Corinto, situado en las riberas del Lago de Ilopango, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este. La organización remarcó que la cita náutica impulsa el deporte, el turismo y proyecta a El Salvador como anfitrión de eventos de talla internacional, según recogió la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), René Martínez, subrayó que el país “se va posicionando más como un país anfitrión, no solo para eventos deportivos, sino de todo tipo”. Martínez agregó que “estas actividades nos ayudan a que otras naciones conozcan el tesoro natural que tenemos en Ilopango”, en alusión a la belleza natural y el potencial turístico de este cuerpo de agua.

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Los organizadores inauguraron el evento en El Salvador, lo cual posiciona al país como referente regional en deportes acuáticos y turismo deportivo./(Comité Olímpico)
Los organizadores inauguraron el evento en El Salvador, lo cual posiciona al país como referente regional en deportes acuáticos y turismo deportivo./(Comité Olímpico)

La regata no solo pone el foco en la competencia, sino que también promueve la interacción entre delegaciones extranjeras. “El deporte genera amistades entre países, disciplina y respeto por la naturaleza, y la vela es una de las disciplinas que mejor representa esos valores”, afirmó Martínez, de acuerdo con las publicaciones del INDES en sus redes oficiales.

Martínez también brindó consejos a los atletas, a quienes motivó para que hagan lo que mejor saben hacer en las aguas de Ilopango. “Disfruten la competencia, convivan con atletas de otros países y aprovechen este escenario natural que tenemos”, agregó el funcionario.

Por su parte, la directora de Desarrollo Turístico Territorial de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Mercedes Silva, resaltó que la realización de la regata representa un paso más en la consolidación de El Salvador como un destino de calidad y categoría internacional. “La unión entre deporte y turismo es fundamental. Por ello, seguiremos apoyando estos eventos”, aseguró Silva, según publicó la Secretaría de Prensa.

La funcionaria agregó que el país ha experimentado un crecimiento acelerado en turismo, con 4.1 millones de visitantes el año pasado y una meta de 4.2 millones para el 2026.

Los organizadores tienen todo listo para premiar a los ganadores de este evento internacional. /(INDES)
Los organizadores tienen todo listo para premiar a los ganadores de este evento internacional. /(INDES)

El Lago de Ilopango se ha transformado en un epicentro de eventos internacionales. A principios de año, fue escenario de la competencia Ironman 70.3, que atrajo a cientos de atletas de distintas partes del mundo, y en octubre próximo albergará el Oceanman, una cita de natación en aguas abiertas reconocida globalmente. Estos eventos forman parte de una estrategia para diversificar la oferta turística y consolidar a El Salvador como un destino de turismo deportivo en Centroamérica.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Vela, Rodrigo Colorado, remarcó que El Salvador se está consolidando como un destino donde los atletas internacionales y sus familias quieren regresar.

La Regata Internacional FESAVELA 2026 se desarrolla bajo estrictos estándares de organización y seguridad, y cuenta con el respaldo de autoridades deportivas y de turismo, así como el apoyo de la comunidad local. El evento no solo motiva la excelencia deportiva, sino que también promueve el conocimiento y la valoración del patrimonio natural que representa el Lago de Ilopango para la región.

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