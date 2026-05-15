Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

La operación generará 125 nuevos empleos y transformará la estructura organizativa de la empresa, que pasará a operar con una capacidad instalada 2.5 veces mayor a la actual.. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El anuncio de Café Britt de construir una nueva planta en el cantón de Grecia, de la provincia de Alajuela supone un impulso para la economía local: la operación generará 125 nuevos empleos y transformará la estructura organizativa de la empresa, que pasará a operar con una capacidad instalada 2.5 veces mayor a la actual.

De acuerdo a una nota del periódico El Observador, la compañía invertirá USD 39 millones en el desarrollo de la planta, que estará ubicada en La Argentina de Grecia y ocupará un terreno de siete hectáreas, con una infraestructura de 9,000 metros cuadrados (96.875 pies cuadrados). La apertura está prevista entre mayo y junio de 2027, según indicó Gabriela Muñoz, directora ejecutiva de Café Britt.

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La nueva instalación responde al aumento de la demanda, razón por la cual algunas líneas de producción actualmente funcionan en tres turnos continuos. Esta inversión permitirá ampliar la capacidad y centralizar operaciones, lo que traerá eficiencias logísticas y operativas para la empresa.

La planta incluirá tecnología moderna y equipos de bajo consumo energético, alineándose con el compromiso de Café Britt con la innovación y la sostenibilidad. Además, el complejo dispondrá de oficinas administrativas integradas a los procesos industriales.

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Transformación en Heredia y reubicación de recursos

La decisión de la compañía no implica el cierre de la planta actual en Heredia. Muñoz precisó que ese centro se convertirá en un nuevo centro de servicios corporativos, mientras que parte de la operación y algunos puestos de trabajo serán trasladados gradualmente hacia la nueva sede en Grecia.

Los 125 puestos que se crearán en Grecia combinan nuevas contrataciones y reubicaciones desde Heredia, parte de una transición planificada para los próximos años. El principal objetivo de este movimiento es mantener el ritmo de crecimiento y fortalecer la capacidad de innovación de Café Britt.

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la compañía invertirá USD 39 millones en el desarrollo de la planta, que estará ubicada en La Argentina de Grecia y ocupará un terreno de siete hectáreas. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Estrategia de expansión y enfoque gurmé

El Observador destaca que la apertura de la planta en Grecia se inscribe en una estrategia de expansión a largo plazo sustentada en la innovación, la eficiencia operativa y el desarrollo de nuevas categorías de productos.

Muñoz destacó que la visión de la compañía apunta a conservar el liderazgo dentro del segmento gourmet y responder a las exigencias del mercado internacional.

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Café Britt, fundada en 1985 por Steve Aronson, se ha consolidado en la producción y exportación de café, chocolates, galletas y golosinas gurmé.

Es una de las marcas de café gurmé más emblemáticas de Costa Rica. Famosa por sus granos 100% arábigos de alta montaña, ofrece café de origen único de regiones como Tarrazú, Tres Ríos y Poás, además de chocolates artesanales y licores

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Café Britt es una de las marcas de café gurmé más emblemáticas de Costa Rica. Famosa por sus granos 100% arábigos de alta montaña, ofrece café de origen único de regiones como Tarrazú, Tres Ríos y Poás, además de chocolates artesanales y licoresREUTERS/Juan Carlos Ulate - RC19047BB0E0

Cuenta con instalaciones en Costa Rica y Perú, y subcontrata procesos en Colombia, Ecuador y México. En la actualidad, emplea a unas 720 personas.

El proyecto de construcción de la nueva planta en el cantón Grecia ubicado en Alajuela, dotará a Café Britt de una infraestructura más moderna y eficiente, permitiéndole centralizar operaciones previamente dispersas y concentrar todos los procesos bajo un mismo techo para responder al crecimiento de la demanda.

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