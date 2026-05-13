Así se concentra el control minero en manos chinas en Nicaragua: las 20 empresas que se adueñan del territorio

Nicaragua ha experimentado una transformación en la industria extractiva mediante las empresas mineras de capital chino que han recibido concesiones. Según datos del diario oficial La Gaceta (Nicaragua) y de la ONG ambientalista nicaragüense Fundación del Río, el Estado autorizó en los últimos cinco años la operación de al menos 20 entidades corporativas relacionadas con intereses chinos, que concentran más del 8.5 % del territorio nacional en contratos mineros.

De hecho, el régimen nicaragüense oficializó este martes una nueva concesión minera a cielo abierto de 42,601.93 hectáreas a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A., con operaciones en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, según el Diario Oficial La Gaceta. La autorización representa la décima licencia otorgada a mineras de origen chino tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector minero de Nicaragua, de acuerdo con la misma publicación oficial.

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Al sumar la reciente adjudicación en el cerro Wistiting, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia ha transferido a la compañía un total de 226,108.33 hectáreas para explotación minera repartidas en 14 lotes, según detalla La Gaceta.

Este proceso implica una transferencia de control territorial y redefine el mapa del sector extractivo nicaragüense. De acuerdo con los registros oficiales y reportes de organizaciones independientes, la mayoría de estas compañías surgió en los últimos tres años, sin historial público previo en el sector y con representantes legales de nacionalidad china o nicaragüense vinculados a estructuras de poder.

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La Fundación del Río detalla que estas sociedades fueron constituidas en Managua, en su mayoría sin presencia digital, sin antecedentes operativos y muchas veces con responsables legales ajenos a la industria minera.

Estas son las corporaciones mineras de capital chino con concesiones en Nicaragua (según La Gaceta y Fundación del Río)

Thomas Metal S.A. Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. Zhong Fu Development S.A. Brother Metal S.A. Waslala Mine S.A. Global Group S.A. Y.M. Mining Company S.A. Minesight Minería S.A. Three Gold Coins Company S.A. Nicaragua Xiajing Minería Group S.A. Little Stone Mine S.A. New Era Mining Development Company Northern Mining Company S.A. Jinrun Huaxia Internacional Minería Linze Excelente Minería S.A. Southern Mining S.A. Tutuwaka Mining Company S.A. Santa Rita Mining Company S.A. Toyar Inversión Minera S.A. Palacagüina Mining S.A.

De esas empresas, hay cuatro compañías que concentran cerca del 70% de la superficie territorial adjudicada para minería metálica: Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Zhong Fu Development S.A. y Brother Metal S.A.. El acceso a esta información, según reportó la Fundación del Río, fue producto del rastreo de publicaciones de concesiones y transferencias en La Gaceta, así como la revisión de actas ministeriales.

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Funcionarios y personal técnico inspeccionan el Plantel BHMB MINING NICARAGUA S.A, evaluando el progreso de las operaciones mineras en el sitio.

Empresas chinas y concentración territorial

La magnitud de las concesiones queda evidenciada en las cifras. Thomas Metal S.A. lidera con una extensión que supera las 228,000 hectáreas en 17 lotes ubicados en Chinandega, Río San Juan, Nueva Segovia, Matagalpa, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Según los reportes, la empresa recibió, entre otras, concesiones transferidas desde compañías sancionadas por Estados Unidos. Su representante, Xiangming Gu, figura como actor central en los registros societarios.

La empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. opera en la RACCN, RACCS, Jinotega, Estelí, León y Chontales, con más de 226,000 hectáreas autorizadas para exploración y explotación. Conforme a investigaciones de Expediente Público (medio de investigación regional) y publicaciones de la agencia internacional EFE, la empresa estuvo implicada en exportaciones de oro a Estados Unidos y fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sus representantes, Edward Xiang Liu y Shiliang Yang, constan en los documentos oficiales.

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Zhong Fu Development S.A. acumuló entre 181,000 y 266,000 hectáreas en Chinandega, Río San Juan y la Costa Caribe. Según reportaron Confidencial (medio digital independiente de Nicaragua) y Nicaragua Investiga (portal informativo), la empresa realizó transferencias masivas de lotes hacia sociedades satélite y fue señalada por la toma armada de activos de empresas occidentales. Feiwu Bian aparece como representante legal.

Brother Metal S.A. recibió en menos de un año más de 208,000 hectáreas en Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la RACCN. Su constitución fue en 2025 y su representante, Xianocun Bao, no tiene antecedentes en el sector minero. Esta firma está incluida en sanciones estadounidenses tras detectar transferencias irregulares de concesiones, indican publicaciones periodísticas.

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Un trabajador observa una vasta operación minera de oro en Nicaragua, con banderas de China y Nicaragua ondeando, simbolizando la creciente influencia china en el sector minero aurífero del país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales matrices y filiales involucradas

Además de las cuatro matrices, las empresas como Waslala Mine S.A. (49,950 hectáreas), Global Group S.A. (48,318 hectáreas), Y.M. Mining Company S.A. (46,172 hectáreas) y Minesight Minería S.A. (43,109 hectáreas), recibieron lotes transferidos desde las matrices principales, en lo que la Fundación del Río describe como procesos de fraccionamiento y blanqueo de concesiones que diluyen la concentración y dificultan la trazabilidad.

También se observa la constitución acelerada de empresas con fines de explotación minera, muchas veces con inversiones de origen chino y con representación compartida entre ciudadanos chinos y nicaragüenses. Los informes de la Fundación del Río indican que algunas razones sociales están a nombre de profesionales sin experiencia minera, como médicos o ingenieros dedicados a otras actividades, lo que apunta al uso de figuras testaferro.

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Estrategia legal y fragmentación del sector minero

Del análisis de los datos oficiales se desprende que la entrega de concesiones a firmas de capital chino ya superó las 1.26 millones de hectáreas hasta mayo de 2026, repartidas en más de 80 lotes. Esta cifra corresponde a más de 12,600 kilómetros cuadrados, una extensión que sobrepasa la suma de los departamentos de Managua, Chinandega y Estelí. Estas concesiones están ubicadas tanto en las zonas históricas denominadas Triángulo Minero, como en sectores de alta biodiversidad y territorios indígenas.

La concentración territorial bajo control de cuatro empresas chinas ha transformado la lógica de la minería en Nicaragua. Según la Fundación del Río y Expediente Público, la transferencia y fragmentación de lotes responde a una estrategia legal e institucional que busca sortear sanciones internacionales y fortalecer la presencia del capital asiático en el subsuelo nicaragüense, además de una intención de fraccionar la titularidad y dificultar la acción de reguladores extranjeros, un esquema que contribuye a la opacidad del sector y complica el monitoreo ciudadano.

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