Alcalde de la isla Robinson Crusoe cree que buscadores del tesoro de US$30 mil millones se están acercando

La leyenda cuenta que piratas ingleses robaron el tesoro del capitán español Juan Esteban Ubilla de Echevarría y lo enterraron en la isla.

La semana pasada, la Corte Suprema de Chile autorizó al cazatesoros norteamericano Bernard Keiser (76) a seguir con las excavaciones en la Isla Juan Fernández -mundialmente conocida como Robinson Crusoe gracias al libro de Daniel Defoe-, tendientes a dar con la ubicación exacta de un supuesto tesoro español del siglo XVIII: “El Gringo”, como es conocido por los lugareños, ha invertido casi 30 años de su vida y más de USD 5 millones para dar con el botín, estimado en hasta USD 30 mil millones.

De acuerdo a la ley, en caso de encontrarlo, el 75% del tesoro compuesto presuntamente por 800 barriles repletos de monedas de oro, joyas y piedras preciosas, quedaría en manos del Estado y el 25% sería el botín del empresario.

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Este domingo, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, señaló que se han encontrado algunos artefactos que apuntan a que “sí se están acercando al lugar”, aunque se mostró escéptico sobre si al menos una pequeña parte del tesoro quedará en su querido archipiélago.

“Estamos hablando de uno de los mayores tesoros enterrados de aproximadamente entre USD 20 mil y USD 30 mil millones de dólares, o sea, lo que se está buscando no es menor (...) para nosotros ya es una costumbre que en los últimos 20 años han estado buscando el tesoro. El tema es que la última expedición ocuparon maquinaria pesada (...) no era la forma más adecuada, deberían haber tenido profesionales”, recordó en conversación con Meganoticias.

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Ello, puesto que se trata de “una Reserva de la Biósfera, por lo tanto, la imagen que se está dando es que se está autorizando a cualquier persona en cualquier lugar”, razonó.

Así partieron las excavaciones en 1998.

A pesar de ello, sostuvo que “no estoy en contra de la búsqueda del tesoro; al contrario, se puede buscar como lo han hecho en los últimos años, con pala, picota, con personas de la isla, con arqueólogos, lo que evidentemente también aumenta la leyenda, aumenta el tema del turismo también, le da una visualización completamente distinta a lo que la última vez se quiso realizar”.

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Tocante a si las excavaciones previas tuvieron resultados que llevaran a Bernard Keiser a seguir intentándolo, indicó que aunque “no he tenido nada en documentos ni he estado interiorizado de lo que han encontrado, lo que hemos sabido de parte de los mismos isleños que han trabajado, es que han encontrado pequeñas cositas, cerámicas u otras piezas, que dan la impresión de que sí se están acercando al lugar. Pero nunca hemos sabido nada oficial”.

Al cierre, dijo con tono desconfiado: “¿Qué pasaría si se encuentra el tesoro? ¿Ustedes creen que de ese 75%, llegará algo a Juan Fernández? Esperemos que llegue; somos la quinta comuna más pequeña del país, tenemos el quinto presupuesto más pequeño del país, estamos 30 años en el pasado en el desarrollo que hoy día tiene, por ejemplo, Rapa Nui".

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El cazatesoros Bernard Keiser en una foto de 1998.

La leyenda

De acuerdo a registros del Museo de Historia Natural de Valparaíso, el capitán español Juan Esteban Ubilla de Echevarría zarpó desde México en 1714, a fines de la Guerra de Sucesión Española, cargado con un tesoro que podía ser requisado en beneficio de los Habsburgo. Sin embargo, la nave desapareció y la leyenda de que un barco inglés lo había capturado para luego esconder el tesoro en Juan Fernández, comenzó a crecer.

En 1950, se descubrieron en el norte de Inglaterra varias cartas que indicaban el lugar en el que se encontraría escondido el tesoro, por lo que exploradores y aventureros de todo el mundo se abocaron a localizar dicha fortuna, pesquisas a las que Keiser se unió en 1998.

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Durante dos décadas, “El Gringo” trabajó en el poblado de San Juan Bautista excavando con pala y picota para buscar el tesoro, siempre apoyado de arqueólogos y especialistas. Sin embargo, en noviembre de 2019 introdujo una retroexcavadora con martillo en medio del Parque Nacional, desatando la polémica ambiental que lo obligó a suspender las excavaciones hasta ahora.