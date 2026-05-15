La confianza en los partidos políticos cae en Centroamérica y el Caribe

La ilustración muestra cómo la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos se desintegra en Centroamérica y el Caribe, simbolizada por una estructura que se derrumba bajo el peso de diversas figuras partidistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte sobre una tendencia marcada en Centroamérica y el Caribe: la confianza en los partidos políticos se ha desplomado en la mayoría de los países de la región.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana muestran descensos notorios en la percepción ciudadana sobre estos actores centrales de la democracia.

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Este fenómeno forma parte de una crisis más amplia de la representación política, caracterizada por un alejamiento cada vez mayor entre la ciudadanía y las instituciones.

Aunque la participación electoral se mantiene como el principal mecanismo de legitimación democrática, amplios sectores sociales consideran que sus demandas no están reflejadas en la toma de decisiones públicas.

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De esta manera, el vínculo entre representantes y representados se ha debilitado, erosionando la legitimidad de las instituciones y limitando la capacidad del sistema político para canalizar el conflicto social.

Según el informe, la distorsión del vínculo representativo se agrava cuando quienes toman decisiones no reflejan la diversidad de intereses y grupos presentes en la sociedad.

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Los grupos tradicionales de poder y las élites económicas suelen estar sobrerrepresentados, mientras sectores populares, mujeres, jóvenes e indígenas quedan subrepresentados.

Este déficit supera la simple composición de los actores y remite a fallas estructurales de los mecanismos de representación. Cuando la ciudadanía nota que sus preferencias no se traducen en decisiones políticas, disminuye también la disposición a aceptar los resultados electorales.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo expone, mediante su estudio especializado, la dimensión actual de la crisis de representación que atraviesan diversas democracias y enfatiza en la seriedad de la problemática (Ilustración Infobae).

Entre los factores que explican la debilidad de los partidos políticos en la región, el documento destaca la falta de institucionalización. Muchas organizaciones partidarias exhiben estructuras organizativas frágiles, escasa presencia territorial, falta de plataformas programáticas claras y procesos internos poco transparentes.

Además, la concentración del poder en élites con bajos niveles de rendición de cuentas y la débil articulación con la sociedad civil refuerzan la percepción de lejanía y desconfianza hacia los partidos.

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Los datos recopilados por el PNUD revelan que la confianza en los partidos políticos cayó de manera significativa entre 2001 y 2024. En Guatemala, el porcentaje de personas que confían en los partidos pasó de cerca de 22% en 2001 a alrededor de 10% en 2024. En El Salvador, la confianza descendió de 27% a 17% en el mismo periodo. Honduras experimentó una baja de 18% a menos de 10%, Panamá de 22% a 12% y República Dominicana de 18% a 13%.

Nicaragua no figura en la gráfica, pero el informe indica que la tendencia de descenso es generalizada en la región. Esta caída refuerza la percepción de que los partidos políticos no logran funcionar como vehículos de representación, sino que se ven como obstáculos entre la ciudadanía y el poder político.

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Nuevas cifras oficiales muestran el retroceso acelerado de la legitimidad política. Viejas fórmulas dejan de funcionar mientras emergen voces disruptivas y la incertidumbre crece sobre la capacidad de las instituciones para representar a todos (Infografía Infobae)

El debilitamiento de los partidos políticos ha abierto espacio para el surgimiento de liderazgos personalistas y discursos antisistema, que aprovechan el descontento social y la falta de intermediación efectiva. Esto incrementa la volatilidad política y pone en riesgo la estabilidad democrática.

La baja institucionalización partidaria está asociada, además, con altos niveles de informalidad laboral y escasos avances en redistribución, características presentes en los países centroamericanos y caribeños analizados.

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A pesar de que la mayoría de la población apoya la adopción de políticas estatales para reducir la desigualdad, la percepción sobre la protección de los derechos básicos permanece baja.

El documento señala que el descenso de la confianza en los partidos políticos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana refleja una crisis de representación en Centroamérica y el Caribe. La desconexión entre partidos y sociedad, sumada a la falta de institucionalización, debilita la democracia y acentúa la insatisfacción ciudadana.

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