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La renuncia de la primera ministra de Letonia alerta por posible vulnerabilidad en el flanco báltico de la OTAN

El escenario de inestabilidad institucional y la renuncia de la primera ministra surgen en medio de advertencias sobre posibles provocaciones rusas, mientras se intensifica el debate en torno al gasto en defensa y la seguridad regional

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ARCHIVO: La primera ministra de Letonia, Evika Silina, realiza declaraciones a su llegada a la Cumbre de Líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) en Helsinki, Finlandia, el 26 de marzo de 2026 (Reuters)
ARCHIVO: La primera ministra de Letonia, Evika Silina, realiza declaraciones a su llegada a la Cumbre de Líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) en Helsinki, Finlandia, el 26 de marzo de 2026 (Reuters)

La renuncia de Evika Siliņa como primera ministra de Letonia ha sumido al país báltico en una crisis institucional a solo meses de las elecciones parlamentarias, en medio de una creciente tensión fronteriza por la caída de drones ucranianos destinados a Rusia. La situación impacta directamente sobre la estabilidad de una de las naciones clave de la OTAN frente a Moscú, que ha incrementado su presupuesto militar con el objetivo de acercarse al 5% de su producto interno bruto, una meta prevista por la organización para 2035 pero que Riga alcanzaría ya este año, según Financial Times.

El desencadenante inmediato de la crisis fue la decisión de Siliņa de destituir el fin de semana al ministro de defensa Andris Sprūds, tras varios incidentes registrados en el este del país: drones ucranianos que, presuntamente dirigidos contra objetivos rusos, han terminado cayendo en territorio letón. Ante esta medida, el partido Progresista, al que pertenece Sprūds, retiró su apoyo a la coalición oficialista, forzando la salida de la primera ministra y poniendo en duda la capacidad del Gobierno para responder a amenazas externas en una región que limita con Rusia y Bielorrusia.

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La caída del Ejecutivo se produce en un contexto de alerta geopolítica: diplomáticos bálticos consultados por Financial Times han advertido sobre la posibilidad de que Vladimir Putin incremente sus provocaciones militares en el área, especialmente durante el mandato del presidente estadounidense Donald Trump y antes de que el resto de los países europeos logren ampliar de forma significativa su gasto militar.

ARCHIVO: La primera ministra de Letonia, Evika Silina, habla frente a un avión de combate Rafale francés de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, durante el evento en la base aérea de Lielvarde, Letonia, el 14 de abril de 2026 (Reuters)
ARCHIVO: La primera ministra de Letonia, Evika Silina, habla frente a un avión de combate Rafale francés de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, durante el evento en la base aérea de Lielvarde, Letonia, el 14 de abril de 2026 (Reuters)

Letonia ha destinado recursos considerables al desarrollo y respaldo de empresas emergentes vinculadas a la guerra con drones, fortaleciendo así sus capacidades tanto ofensivas como defensivas. Sin embargo, la reciente caída de aeronaves ucranianas en el este letón —un escenario que también se ha repetido en Estonia y Lituania— ha generado incomodidad dentro del Gobierno y en la opinión pública.

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Interferencia rusa y tensiones en el Báltico

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania atribuyó estos incidentes a interferencias electrónicas provocadas por Rusia, lo que ha elevado el nerviosismo entre Kiev y los estados bálticos. Al mismo tiempo, las críticas se han dirigido al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por advertir públicamente que países como Estonia, Letonia o Lituania podrían convertirse en el siguiente objetivo militar de Moscú.

En palabras de Evika Siliņa, Sprūdsperdió la confianza mía y de la sociedad al no desplegar con suficiente rapidez equipos antidrón”, motivo por el que sugirió que el reemplazo debería ser “un oficial militar de carrera”.

El presidente letonio Edgars Rinkēvičs anunció que este viernes dialogará con todos los partidos parlamentarios para definir una salida política. Exmandatarios y el propio jefe de Estado han advertido sobre el costo que implicaría para Letonia caer en el desgobierno en vísperas de intensificarse las amenazas del Kremlin hacia la frontera oriental de la OTAN.

Letonia ocupa una posición estratégica clave para la seguridad europea, tanto por ser frontera directa no solo con Rusia, sino también con Bielorrusia, como por su acelerado aumento en la inversión militar. De acuerdo con Financial Times, la previsión oficial indica que el país llegará este año muy cerca del objetivo de la OTAN de invertir el 5% del PIB en defensa, trece años antes del plazo acordado.

La escalada de incidentes con drones ha expuesto una vulnerabilidad operativa y política en el eje oriental de la Alianza Atlántica en un momento de máxima tensión internacional, acentuada por la incertidumbre sobre los próximos movimientos del Kremlin.

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