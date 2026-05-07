Ejército de Guatemala refuerza su control interno con apoyo de EE.UU.

El Escuadrón Naval de la Amistad atracado en Puerto Quetzal es un símbolo del fortalecimiento de la relación entre ambos países./(Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala avanza en una transformación orientada a fortalecer su profesionalización institucional, respaldado técnicamente por Estados Unidos para impedir infiltraciones del crimen organizado. La colaboración bilateral, confirmada este miércoles por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz Ramos, busca garantizar la integridad de la fuerza militar en un país que, aunque alejado de la crisis de los carteles de México, se ubica en el corredor estratégico para el tráfico transnacional de drogas, detalló la agencia internacional de noticias EFE.

El titular de Defensa afirmó que la cooperación con Estados Unidos permite la aplicación de pruebas científicas de confiabilidad para detectar cualquier lazo de oficiales, especialistas y tropas con estructuras criminales, precisando que estas evaluaciones son determinantes para asegurar que las unidades empleadas en combatir estas amenazas estén completamente desvinculadas de actividades delictivas.

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De acuerdo con el ministro, este apoyo resulta esencial debido al rol de Guatemala como paso obligado en la ruta que conecta a los carteles sudamericanos con el mercado estadounidense, uno de los mayores consumidores de sustancias ilegales en el mundo. En los últimos años, el país ha sido escenario de frecuentes decomisos millonarios de cocaína, capturas y extradiciones relacionadas con el narcotráfico internacional, informó EFE.

Ejército de Guatemala traslada lo decomisado en Huehuetenango, para su resguardo en ciudad Guatemala. Foto de archivo

Más de 100 soldados guatemaltecos procesados por vínculos criminales, según registros oficiales

Los registros judiciales y policiales revelan que más de 100 integrantes del ejército han sido procesados o vinculados formalmente a organizaciones delictivas en las últimas décadas, fenómeno que afecta también al poder judicial guatemalteco.

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Sáenz Ramos aseguró que Guatemala no es en la actualidad un escenario de disputa territorial entre carteles criminales. El funcionario indicó que, aunque en la frontera común con México el crimen transnacional ha consolidado lo que denomina un área de descanso y reorganización, hasta la fecha ningún cartel ha establecido una confrontación armada directa con las fuerzas del orden en el territorio guatemalteco.

La condición de tránsito y refugio para los grupos ilícitos impide una escalada como la observada al norte de la frontera. El ministro detalló a EFE que la ayuda estadounidense se concreta en pruebas científicas para excluir a miembros con vínculos criminales. Aunque más de 100 soldados han sido procesados por estos nexos, el país aún no experimenta enfrentamientos territoriales como los documentados en México.

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El coronel del Ejército de Guatemala, Juan Celis Mendizábal (izquierda), saluda a un soldado mexicano en la frontera compartida, durante la operación Anillo de Fuego de Guatemala, que busca fortalecer el control fronterizo, en la desembocadura del río Suchiate en Ocos, Guatemala, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

La estrategia de defensa incluye además el objetivo de reforzar relaciones con potencias europeas —como España, Francia y Alemania— siguiendo lineamientos de cooperación en materia de seguridad, según anticipó el ministro a EFE.

Sáenz Ramos enfatizó la importancia de la distancia respecto a la crisis mexicana: “No hemos tenido todavía, territorialmente hablando, un cartel que sea tan poderoso que combata de tú a tú al Ejército o a la policía, precisamente porque ellos no toman a Guatemala como un territorio para sus operaciones, sino como un territorio de descanso. Está latente la amenaza. Sin embargo, estamos a mucha distancia de lo que se vive en México”, concluyó Sáenz Ramos en diálogo con EFE.

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