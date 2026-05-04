El ministro de Trabajo proyecta posible salida de El Salvador de la lista corta de la OIT

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirma que El Salvador está cerca de salir de la lista corta de la OIT. (Foto cortes´´ia Ministerio de Trabajo)

El panorama mostrado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, es optimista. El funcionario aseguró en una entrevista matutina que el país se encuentra “a un par de pasos” de lograr la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una condición que, según sus palabras, permitiría atraer mayor inversión extranjera y mejorar la imagen internacional del país. Castro explicó los avances y retos que enfrenta el país en materia laboral y detalló el proceso que seguirán las autoridades ante la OIT en el presente año.

En 2025, El Salvador fue incluido en el grupo de 40 países que integran la denominada “lista corta” de la OIT. Este listado se elabora cada año y contiene los principales casos de países con posibles incumplimientos a los convenios internacionales en materia de derechos laborales. Son los interlocutores sociales, es decir, representantes de trabajadores y empleadores, quienes presentan los casos ante la OIT. La inclusión de un país en la lista implica una revisión especial durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra.

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El Ministerio de Trabajo sostiene que el esfuerzo para salir de la lista corta se basa en el diálogo con los trabajadores y la OIT. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

La “lista corta” de la OIT reúne a naciones cuyos casos son considerados prioritarios para el examen de los mecanismos de control del organismo. Figurar en este grupo puede afectar la reputación internacional, así como el clima de inversión, ya que varios países y empresas multinacionales exigen estándares laborales internacionales como condición para establecer tratados comerciales o invertir en el país.

Durante la entrevista, Castro explicó: “El Ministerio de Trabajo va a Ginebra y enfrenta una vez al año este caso en representación del Estado. Pero acá quienes quedan con dificultades es, por ejemplo, Economía, a nivel internacional, que de repente tú apareces con ese lunar y a la hora de armar tratados comerciales enfrentás dificultades por incumplimiento, porque hay países como Estados Unidos, como la Unión Europea, que en alguna medida te exigen estándares internacionales en materia laboral”.

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El Salvador arrastra un historico de aproximadamente 15 años en la lista corta de la OIT, según registros locales.

El funcionario también reconoció que la inclusión de El Salvador en la lista corta se originó por denuncias relacionadas con la libertad sindical y la falta de ratificación de convenios internacionales. “Han habido algunos convenios, por ejemplo, el 87, sobre la libertad sindical. Que no había libertad sindical en El Salvador”, detalló. Recordó que la presión de la Unión Europea fue determinante para que el país avanzara en la ratificación del convenio, requisito fundamental para mantener los programas de preferencias arancelarias.

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La presión internacional, especialmente de la Unión Europea, impulsó la ratificación de convenios laborales clave en El Salvador. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

En la entrevista transmitida por televisión nacional, Castro recalcó el impacto que tiene la permanencia en la lista de la OIT en el desarrollo económico: “Mucha inversión internacional decide quedarse en otros países, incluso centroamericanos, porque deciden no invertir en un país ni comprarle si no cumple con los estándares”.

El ministro de Trabajo explicó que el esfuerzo para salir de la lista corta ha sido sostenido y que el avance se debe al diálogo y al acompañamiento de los trabajadores. “En este momento estamos a un par de pasos de lograr sacar el país de forma limpia a nivel internacional, sin ningún bloqueo ya internacional de carácter económico. Lo hemos logrado con el voto de los trabajadores. Aquí quiero dejarlo bien claro: no hay voto del empleador a favor, hay voto de los trabajadores”, puntualizó.

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Según el funcionario, este proceso implica mantener reuniones internacionales a lo largo de todo un año y cumplir con los compromisos establecidos con la OIT. Entre los retos, mencionó la necesidad de fortalecer la autonomía y la formación sindical, así como la importancia de alcanzar acuerdos sostenidos en el tiempo. Una de las reformas que se discute es ampliar el periodo de elección de dirigentes sindicales, que actualmente es de un año, a un periodo de tres años, como lo recomienda la OIT.

El futuro de El Salvador en la lista corta de la OIT se decidirá tras la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, en junio de 2026. (Foto cortesía Crónica Vasca)

La próxima cita será en Ginebra, donde una comisión tripartita, integrada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores, presentará los avances del país ante la OIT. Castro expresó: “El objetivo nuestro y el gran regalo para este país sería sacarlo de la lista corta y sacar esta mancha internacional, porque en ese momento se abrirán muchas puertas del mundo que van a venir con una inversión internacional sumamente fuerte a nivel económico, empresarial del país”.

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La decisión final sobre la permanencia o salida de El Salvador de la lista corta de la OIT se conocerá tras el desarrollo de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2026.