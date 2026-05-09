Líderes europeos conmemoraron el Día de Europa como un ejemplo de “unidad en la diversidad”

Líderes europeos conmemoran el Día de Europa como un ejemplo de "unidad en la diversidad" ante la incertidumbre

Los líderes europeos conmemoran este sábado el Día de Europa, aniversario de la concepción en 1950 del germen de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, reivindicando más de 70 años de unidad, a pesar de las discrepancias, frente a las numerosas crisis internacionales de la actualidad.

Comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los miembros de la UE han acudido a redes sociales para celebrar un “proyecto europeo” que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito como “un tesoro forjado por el coraje de quienes que se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino”.

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“Ante las crisis, Europa no ha dejado de protegernos y de actuar rápido, con fuerza y en solidaridad cuando la Historia llama a nuestra puerta. En la pandemia, en las turbulencias económicas, ante la amenaza rusa y la guerra en Ucrania en el suelo de nuestra Europa, resistimos, siempre”, ha proclamado el jefe del Estado francés.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha puesto a la UE como ejemplo de colaboración internacional. “Unidos en la diversidad, seguimos construyendo nuestro futuro compartido de paz, libertad y oportunidades”, ha declarado.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se ha sumado a estas felicitaciones en un día que su país “conmemora no con formalidades ni eslóganes, sino plenamente consciente de que ya forma parte inseparable de la familia europea”.

“Desde los primeros días de la guerra a gran escala hasta hoy, Europa ha apoyado a Ucrania. Y esto no es caridad, es una decisión de los europeos: estar del lado de los valientes y fuertes, los ucranianos que hoy luchan por la paz y la verdadera protección contra la tiranía, no solo por ellos mismos, sino por todo el continente”, ha manifestado el presidente ucraniano.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

“Sin duda”, ha remachado, “defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa”.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, lideró este sábado el desfile militar del Día de la Victoria por el triunfo de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú y centró su intervención en el avance del Ejército ruso en Ucrania.

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El mandatario declaró que, “pese a que (los soldados rusos) combaten contra una fuerza agresiva (Ejército ucraniano) que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando” en el frente.

Putin utilizó la conmemoración del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi para subrayar la continuidad histórica entre los soldados que luchan en Ucrania y quienes combatieron en la “Gran Guerra Patria”, término dado por la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial. A su vez, destacó que las tropas actuales “siguen la tradición de los soldados soviéticos”.

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Putin recordó a los presentes que el Ejército Rojo “salvó” no sólo a la Unión Soviética, sino también a Europa, aludiendo a países que “habían capitulado y cedido su soberanía ante el avance hitleriano”.

Rusia celebró el sábado el desfile del Día de la Victoria más austero de los últimos años debido a la amenaza de un ataque desde Ucrania.

Durante la ceremonia, Putin enfatizó la importancia de la unidad nacional al afirmar que la consolidación del pueblo ruso, su fuerza moral y “la capacidad de superar cualquier desafío” son “la clave del éxito”. Esa visión se tradujo en su mensaje más enfático: “Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, el triunfo fue y siempre será nuestro”.

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El presidente ruso también vinculó la fecha al deber patriótico, proclamando: “Les felicito por el Día de la Victoria, nuestra fiesta más importante, sagrada y brillante. La celebramos con orgullo y amor por nuestro país, con la comprensión de que nuestro deber común es defender los intereses y el futuro de la patria”.

Putin evocó la figura de su padre, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial, y resumió el espíritu de la conmemoración en una frase: “La lealtad a la patria es la verdad suprema”.

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La asistencia internacional fue limitada en esta edición del desfile. Solo cinco mandatarios extranjeros se sumaron al evento: los presidentes de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko; Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev; además de los líderes de Laos, Malasia y Uzbekistán.

(Con información de Europa Press)

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