Su celular podría estar compartiendo más información de la que imagina: estos permisos debería evitar darle a las apps

Aplicaciones que piden muchos permisos en el celular pueden ser peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalar una aplicación en el celular suele convertirse en un proceso automático: descargar, abrir y aceptar todos los permisos que aparecen en pantalla para comenzar a usarla lo más rápido posible. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que esta práctica puede exponer información sensible de millones de usuarios sin que realmente sean conscientes de ello.

El problema afecta tanto a dispositivos Android como a iPhone, ya que muchas aplicaciones solicitan acceso a funciones del teléfono que no siempre son necesarias para su funcionamiento. En algunos casos, estas autorizaciones pueden permitir el acceso a datos personales, ubicación, mensajes, contactos e incluso información bancaria.

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Aunque los sistemas operativos actuales incorporan herramientas de privacidad y control, la decisión final sobre qué información comparte cada persona sigue dependiendo del usuario. Por eso, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente los permisos antes de aceptar cualquier solicitud.

Existen aplicaciones que piden acceso a varias funciones del celular pueden ser peligrosas . EFE/ Mariscal

Los permisos que más preocupan a los expertos

Cada vez que se instala una aplicación, el sistema operativo solicita diferentes autorizaciones para habilitar determinadas funciones. Algunas son completamente normales y necesarias. Por ejemplo, una aplicación de mapas necesita acceder a la ubicación, mientras que una app de videollamadas requiere permiso para usar la cámara y el micrófono.

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El problema aparece cuando las solicitudes no tienen relación directa con la función principal de la aplicación. Un juego que pide acceso a los contactos, una calculadora que solicita permisos sobre fotos y videos o una app de linterna que quiere acceder a la ubicación son algunos ejemplos que deberían despertar sospechas.

Entre los permisos considerados más sensibles destacan:

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Acceso al micrófono.

Acceso a la cámara.

Ubicación en segundo plano.

Lectura de SMS y registros de llamadas.

Acceso a contactos.

Permisos de accesibilidad.

Superposición de pantalla (overlay).

Según expertos en seguridad digital, estas autorizaciones pueden ser utilizadas por aplicaciones maliciosas o por ciberdelincuentes para obtener datos privados, interceptar mensajes, capturar contraseñas o monitorear la actividad del usuario.

Si una aplicaciones te pide aceeso a funciones del celular que no va con lo que ofrece la app, podría ser un malware. REUTERS/Hollie Adams/Ilustración

El permiso de accesibilidad es uno de los más peligrosos

Uno de los permisos que más preocupa actualmente es el de accesibilidad. Esta función fue diseñada originalmente para ayudar a personas con discapacidad visual, auditiva o motora, permitiendo controlar el teléfono mediante herramientas especiales.

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Sin embargo, aplicaciones maliciosas han comenzado a utilizar este permiso para observar lo que ocurre en pantalla, leer texto, registrar pulsaciones y controlar partes del dispositivo.

En Android, este tipo de autorización suele ser especialmente sensible porque permite una interacción profunda con el sistema operativo. En iPhone, el acceso es más limitado, aunque también existen riesgos si se combinan con otras funciones.

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Por eso, especialistas recomiendan no otorgar permisos de accesibilidad salvo que la aplicación realmente lo necesite y provenga de una fuente confiable.

Expertos en ciberseguridad piden tener cuidado con las aplicaciones que piden tener acceso a diferentes funciones principales del celular. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La ubicación en segundo plano también genera riesgos

Otro permiso considerado delicado es el acceso permanente a la ubicación. Muchas aplicaciones solicitan rastrear la posición incluso cuando no están abiertas. Aunque esto puede ser útil en servicios de navegación o entrega de pedidos, en otros casos representa una recopilación excesiva de datos sobre hábitos, desplazamientos y rutinas del usuario.

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Además del impacto en la privacidad, el seguimiento constante puede convertirse en información valiosa para empresas publicitarias o para posibles fraudes digitales. Los expertos aconsejan habilitar la ubicación únicamente “mientras se usa la aplicación” y revisar periódicamente qué apps tienen acceso activo al GPS.

El permiso overlay puede facilitar ataques

El permiso de superposición, también conocido como overlay, permite que una aplicación muestre elementos encima de otras apps. Es común en burbujas de chat, ventanas flotantes o herramientas rápidas.

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Existen aplicaciones que pueden robar tu información si les das acceso a ciertas funciones del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, ciberdelincuentes pueden aprovechar esta función para crear pantallas falsas que imitan formularios bancarios, accesos de redes sociales o ventanas del sistema. De esta forma, el usuario podría ingresar contraseñas o datos personales creyendo que se encuentra dentro de una aplicación legítima.

Cómo revisar y controlar los permisos

Tanto Android como iOS permiten gestionar manualmente todos los permisos desde el menú de configuración.

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Los especialistas recomiendan revisar periódicamente qué aplicaciones tienen acceso a funciones sensibles y eliminar autorizaciones innecesarias.

También aconsejan descargar apps únicamente desde tiendas oficiales, leer opiniones de otros usuarios y desconfiar de aplicaciones que soliciten demasiados permisos para tareas simples.

El crecimiento de las amenazas digitales convirtió a los permisos móviles en uno de los puntos más importantes de la seguridad personal. Un simple toque en “permitir” puede abrir la puerta a una exposición de datos mucho mayor de la que muchos usuarios imaginan.