Honduras

Honduras: ONG instan al Estado adoptar medidas urgentes para frenar violencia contra personas de la diversidad sexual

Nueve mujeres trans han sido asesinadas en lo que va de 2026; el organismo defensor de derechos humanos advierte un patrón de violencia sistemática y denuncia altos niveles de impunidad.

Guardar
Google icon
Nueve mujeres trans han perdido la vida de forma violenta en lo que va del año, según cifras oficiales. (Foto: Infobae)
Nueve mujeres trans han perdido la vida de forma violenta en lo que va del año, según cifras oficiales. (Foto: Infobae)

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras expresó su profunda preocupación por el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en el país, luego de contabilizar nueve asesinatos en lo que va del 2026, situación que calificó como un reflejo de la violencia sistemática y la discriminación estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

A través de un comunicado la titular del organismo, la abogada Blanca S. Izaguirre, condenó los recientes crímenes ocurridos en Juticalpa, Olancho, y Nacaome, Valle, donde fueron asesinadas Marcus Noah y Dayana Pavón, respectivamente.

PUBLICIDAD

El ente defensor de derechos humanos urgió al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas de prevención y protección para frenar la violencia motivada por prejuicio y estigma contra las personas de la diversidad sexual.

Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en Juticalpa, Olancho. (Foto: Redes sociales)
Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en Juticalpa, Olancho. (Foto: Redes sociales)

“El CONADEH manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en Honduras”, señala el documento oficial.

PUBLICIDAD

Según el organismo, los asesinatos registrados este año no son hechos aislados, sino parte de un patrón de violencia sistemática que coloca a las personas LGBTIQ+, especialmente a las mujeres trans, en una condición de extrema vulnerabilidad.

El comunicado hace énfasis en que Honduras continúa enfrentando serios problemas de discriminación estructural que limitan el acceso a derechos fundamentales para las personas diversas.

“Existe una negación fáctica de derechos y garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ en Honduras”, advirtió el CONADEH, señalando además que persisten patrones de impunidad que invisibilizan a las víctimas y vulneran su derecho a la identidad y a la justicia.

La institución recordó que el Estado hondureño ya ha sido condenado internacionalmente por violaciones a derechos humanos contra personas transgénero.

En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso de Vicky Hernández, mujer trans asesinada durante el contexto de la crisis política de 2009 en Honduras.

El organismo defensor de derechos humanos denunció patrones de violencia sistemática contra personas LGBTIQ+. (Foto: Redes sociales)
El organismo defensor de derechos humanos denunció patrones de violencia sistemática contra personas LGBTIQ+. (Foto: Redes sociales)

Posteriormente, en enero de 2026, también condenó al Estado en el caso de Leonela Zelaya y otra versus Honduras.

Ambas resoluciones establecen la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal sin discriminación por identidad de género, así como investigar con debida diligencia las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra personas LGBTIQ+.

El CONADEH subrayó que las investigaciones relacionadas con este tipo de crímenes deben realizarse con perspectiva de género y evitando cualquier lenguaje discriminatorio o estigmatizante que afecte la dignidad de las víctimas.

“Las autoridades deben abstenerse del uso indiscriminado de lenguaje estigmatizante y cualquier sesgo que desmejore la integralidad de las víctimas a causa de prejuicios sociales y personales”, puntualizó la institución.

Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Mientras tanto, Dayana Pavón perdió la vida en Nacaome, Valle, en otro hecho violento que ha causado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual.

El CONADEH pidió investigaciones con perspectiva de género y respeto a la identidad de las víctimas. (Foto: Redes sociales)
El CONADEH pidió investigaciones con perspectiva de género y respeto a la identidad de las víctimas. (Foto: Redes sociales)

Diversas organizaciones sociales han denunciado en reiteradas ocasiones que la mayoría de asesinatos contra personas trans en Honduras quedan en la impunidad, mientras las víctimas son revictimizadas por prejuicios sociales y falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante este panorama, el CONADEH exhortó al Estado hondureño a garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo defensor concluyó que mientras no existan políticas efectivas de protección, acceso real a la justicia y combate frontal a la discriminación, las personas trans seguirán enfrentando graves riesgos para su vida e integridad en Honduras.

La situación ha generado preocupación entre sectores defensores de derechos humanos, quienes consideran urgente la implementación de acciones concretas para detener la violencia y reducir los niveles de impunidad que históricamente han afectado a la población diversa en el país.

Temas Relacionados

HondurasCONADEHDerechos Humanosasesinatosmujeres transviolenciaLGTBIQ+

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: La policía realiza operativos y captura a presuntos miembros de maras y extorsionistas en el país

Los agentes reportaron detenciones en distintas regiones durante intervenciones simultáneas, donde fue incautado un arsenal compuesto por armas, municiones y estupefacientes, así como la recuperación de mercancía y vehículos con reporte de robo

Guatemala: La policía realiza operativos y captura a presuntos miembros de maras y extorsionistas en el país

BCIE confirma apoyo financiero y técnico a Costa Rica tras toma de posesión de Laura Fernández

El Banco Centroamericano de Integración Económica reafirmó su compromiso con Costa Rica y destacó la aprobación de más de USD 3,925 millones para proyectos durante los últimos años

BCIE confirma apoyo financiero y técnico a Costa Rica tras toma de posesión de Laura Fernández

El Salvador ofrece apoyo al nuevo gobierno de Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado

“Estamos dispuestos a colaborar, a dar todo el apoyo y la asistencia técnica que requiera el gobierno de Laura Fernández para que pueda salir exitoso en esta lucha contra el crimen organizado”, afirmó Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

El Salvador ofrece apoyo al nuevo gobierno de Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado

La dictadura de Ortega entrega el mercado nicaragüense a China bajo el disfraz de un acuerdo comercial

La eliminación de aranceles entre Nicaragua y China profundiza una alianza que críticos califican de asimétrica, dejando a la economía local expuesta a la competencia de la industria china sin condiciones equitativas

La dictadura de Ortega entrega el mercado nicaragüense a China bajo el disfraz de un acuerdo comercial

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

La ampliación de la oferta académica incluye programas orientados a las áreas de innovación tecnológica y creatividad digital, en respuesta a las prioridades del sector productivo nacional y a una estrategia estatal de desarrollo industrial

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

TECNO

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este día

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este día

Confiar en la IA para resolver problemas nos hace más propensos a fracasar sin esta tecnología, según estudio

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Investigadores crean un chip cerebral híbrido: fusionaron 70.000 neuronas vivas con componentes electrónicos

Esta nueva tecnología procesa 250 kilos de baterías usadas de autos eléctricos por hora para recuperar metales valiosos

ENTRETENIMIENTO

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”

MUNDO

Zelensky celebró el Día de Europa con un contundente mensaje a Putin: “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa”

Zelensky celebró el Día de Europa con un contundente mensaje a Putin: “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa”

Líderes europeos conmemoraron el Día de Europa como un ejemplo de “unidad en la diversidad”

La Unión Europea exigió a Irán brindar atención médica “urgente” a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Vladimir Putin presidió un desfile militar austero por el Día de la Victoria y habló de la invasión a Ucrania: “El triunfo será nuestro”

EN VIVO | Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del Líbano