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Ver YouTube en Switch 2 ya no será posible: Nintendo bloqueó la popular alternativa de los jugadores

Los jugadores encontraron una forma alternativa de ver videos en la consola híbrida, pero la compañía bloqueó rápidamente el acceso

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Usuarios descubrieron cómo ver YouTube en la Nintendo Switch 2, pero al poco tiempo fue bloqueado.
Usuarios descubrieron cómo ver YouTube en la Nintendo Switch 2, pero al poco tiempo fue bloqueado.

Nintendo bloqueó el método que permitía acceder a YouTube desde la Switch 2 utilizando un videojuego gratuito disponible en la eShop. La alternativa, descubierta recientemente por usuarios de la consola, se volvió viral en redes sociales porque permitía ingresar a la plataforma de videos de Google pese a que la compañía japonesa no ofrece una aplicación oficial de YouTube en su nuevo sistema.

El acceso era posible gracias a Super Animal Royale, un juego free-to-play que incluía un enlace a videos informativos dentro de su sección de noticias. A través de ese acceso, los jugadores podían abrir YouTube desde la consola híbrida y navegar por algunos contenidos, aunque con varias limitaciones.

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Sin embargo, tras la difusión masiva del método, Nintendo actuó rápidamente y bloqueó el acceso. Ahora, los usuarios que intentan utilizar el truco se encuentran con un mensaje de error que impide abrir la plataforma de videos.

Nintendo Switch 2 trae una nueva actualización para sus usuarios.
Un juego gratuito de la Nintendo Switch 2 permitía acceso a YouTube desde la consola. (Nintendo)

Un método inesperado para usar YouTube en Switch 2

Desde hace varias generaciones, las consolas dejaron de ser únicamente dispositivos para videojuegos y se transformaron en centros de entretenimiento capaces de ejecutar aplicaciones de streaming, música y video.

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PlayStation y Xbox, por ejemplo, integran servicios como Netflix, Spotify, Disney+ y YouTube desde hace años. Nintendo también experimentó con aplicaciones multimedia en consolas anteriores, pero con Switch y posteriormente con Switch 2 decidió enfocarse casi exclusivamente en la experiencia de juego.

Por eso, el hallazgo realizado por la comunidad llamó tanto la atención. Los jugadores descubrieron que Super Animal Royale, un battle royale gratuito disponible en la tienda digital de Nintendo, incluía un acceso externo dentro de su sección de noticias.

Al ingresar a esa parte del juego, aparecía un ícono que dirigía directamente al canal oficial de YouTube del título. A partir de allí, los usuarios encontraron la manera de navegar dentro de la plataforma de Google desde la propia consola.

YouTube integra herramientas de IA para alertar a creadores de contenido ante posibles deepfakes.
YouTube no forma parte del ecosistema de Nintendo, por lo que su uso es limitado en la Switch 2. (Foto: YouTube)

La experiencia tenía varias limitaciones

Aunque el método funcionaba, la experiencia estaba lejos de ser ideal. Los usuarios no podían iniciar sesión con sus cuentas de Google, acceder a sus suscripciones o utilizar funciones avanzadas de la plataforma.

Además, la reproducción de videos estaba limitada a una resolución de 360p, muy por debajo de la calidad que actualmente ofrecen otras consolas y televisores inteligentes.

Pese a ello, el descubrimiento se volvió popular rápidamente porque demostraba que la Switch 2 sí tenía la capacidad técnica para ejecutar contenido de YouTube, algo que muchos jugadores llevan tiempo solicitando oficialmente.

En redes sociales y foros especializados, algunos usuarios comenzaron a compartir tutoriales explicando cómo ingresar a la plataforma utilizando el juego gratuito.

Desde su lanzamiento, la Nintendo Switch 2 no permite usar YouTube en la consola. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Desde su lanzamiento, la Nintendo Switch 2 no permite usar YouTube en la consola. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nintendo reaccionó rápidamente

La difusión masiva del truco terminó provocando la respuesta de Nintendo. Diversos jugadores reportaron que el método dejó de funcionar repentinamente y que ahora aparece una pantalla blanca con el código de error 2800-1230.

El mensaje incluye además un código QR que dirige al sistema de asistencia oficial de Nintendo. De esta forma, la compañía cerró la alternativa que permitía utilizar YouTube desde la consola sin autorización oficial.

Hasta el momento, Nintendo no emitió un comunicado explicando el bloqueo, pero la decisión coincide con la estrategia que viene manteniendo desde el lanzamiento de Switch y que continúa con Switch 2: convertir sus consolas en plataformas centradas casi exclusivamente en videojuegos.

Nintendo no permite aplicaciones externas a su ecosistema. REUTERS/Benoit Tessier
Nintendo no permite aplicaciones externas a su ecosistema. REUTERS/Benoit Tessier

Nintendo apuesta por su propio ecosistema

Parte de la estrategia de la empresa japonesa consiste en impulsar sus propias aplicaciones y servicios digitales dentro del ecosistema Nintendo.

Actualmente, la compañía promociona plataformas como Nintendo Music y Nintendo Today!, herramientas diseñadas para mantener a los usuarios conectados con contenido oficial sin depender de aplicaciones externas.

A diferencia de Sony o Microsoft, Nintendo ha evitado integrar una gran cantidad de servicios multimedia en sus consolas recientes.

Sin embargo, muchos jugadores consideran que la ausencia de aplicaciones como YouTube, Netflix o Spotify limita parte del potencial de la Switch 2 como dispositivo portátil de entretenimiento.

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