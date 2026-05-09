Keir Starmer admitió “errores innecesarios” en su Gobierno tras la debacle electoral laborista en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS/Hannah McKay)

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los resultados obtenidos por su Partido Laborista como “muy duros”, luego de perder más de 1.400 concejales en Inglaterra y bastiones históricos como Gales. Admitió haber cometido “errores innecesarios” en su gobierno, en un contexto en el que aumentan las voces que solicitan su dimisión.

“Estos resultados electorales han sido muy duros. Duele perder a candidatos y líderes locales brillantes, amigos y colegas que representan lo mejor del Partido Laborista. Asumo la responsabilidad y lo siento profundamente. Es justo que reflexionemos y aprendamos las lecciones correctas”, afirmó en un artículo publicado en el diario The Guardian.

PUBLICIDAD

Aunque obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales de julio de 2024, donde prometió impulsar cambios, Starmer reconoció: “No hemos logrado mantener la confianza pública de que estamos haciendo lo suficiente, y hemos cometido errores innecesarios”.

Sobre esto, señaló la importancia de “responder al mensaje” expresado por los británicos en las urnas, aunque aclaró que no contempla un cambio de rumbo hacia políticas más inclinadas a la izquierda o a la derecha.

PUBLICIDAD

Keir Starmer con su esposa el 7 de mayo tras votar en los comicios locales (EFE/EPA/NEIL HALL)

En Inglaterra, con cinco consistorios aún por definirse de los 136 en disputa, los laboristas han perdido más de 1.400 concejales en todo el país.

En Gales, donde el partido gobernaba desde 1999, pasaron a ser la tercera fuerza, superados por los independentistas de Plaid Cymru y la derecha populista de Reform UK. En Escocia, quedaron en segunda posición, detrás del Partido Nacional Escocés (SNP) y empatados en 17 escaños con Reform UK.

PUBLICIDAD

La figura de Starmer enfrenta presión debido a su creciente impopularidad, la falta de resultados y varios escándalos en su gabinete. Más de 20 diputados laboristas han manifestado públicamente que debería dimitir o, al menos, comenzar a preparar su salida de Downing Street.

La diputada Catherine West expresó en la red social X que el Partido Laborista necesita una “conversación honesta” sobre el cumplimiento de las promesas de cambio, y consideró necesario un nuevo liderazgo.

PUBLICIDAD

“Keir ha demostrado un liderazgo significativo en el escenario mundial y está bien posicionado para representar el interés nacional del Reino Unido mientras tiene lugar este proceso (...) pero por ahora sé que hablo por más personas laboristas al desear que dé un paso al lado como nuestro líder”, escribió West.

Por su parte, Starmer, sin referirse directamente a los pedidos de renuncia, declaró en The Guardian que próximamente presentará una hoja de ruta para “romper con el statu quo” en el país: “Ese es el camino que trazaré en los próximos días y el trabajo que mi gobierno liderará en los meses y años venideros”.

PUBLICIDAD