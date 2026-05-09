Zelensky celebró el Día de Europa con un contundente mensaje a Putin: “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa”

Zelensky celebró el Día de Europa (REUTERS/Alina Smutko)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó este sábado que Ucrania celebra el Día de Europa con la sincera convicción de formar parte “inseparable” ya de la familia europea y de contar con el apoyo de los europeos desde los primeros días de la guerra de agresión rusa de febrero de 2022. Advirtió, además, que la Rusia de Putin “no logrará” dividir a sus aliados.

“Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea”, escribió Zelensky en un mensaje en redes sociales.

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“Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte”, añadió.

Agregó que desde los primeros días de la guerra a gran escala hasta hoy, Europa ha estado del lado de Ucrania, no por caridad, sino como una decisión tomada por los europeos de “estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente”.

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“Ineludiblemente defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa”, afirmó.

Por su parte, advirtió que “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa” al agradecer las felicitaciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a los ucranianos por el Día de Europa: “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa: ha habido muchos intentos, pero todos han fracasado. Y ninguno tendrá éxito”, escribió Zelensky en un mensaje en X.

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El presidente de Ucrania, Vladímir Zelensky. EFE/Sergio Pérez

Los líderes europeos conmemoran este sábado el Día de Europa, aniversario de la concepción en 1950 del germen de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, reivindicando más de 70 años de unidad, a pesar de las discrepancias, frente a las numerosas crisis internacionales de la actualidad.

Comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los miembros de la UE han acudido a redes sociales para celebrar un “proyecto europeo” que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito como “un tesoro forjado por el coraje de quienes que se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino”.

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“Ante las crisis, Europa no ha dejado de protegernos y de actuar rápido, con fuerza y en solidaridad cuando la Historia llama a nuestra puerta. En la pandemia, en las turbulencias económicas, ante la amenaza rusa y la guerra en Ucrania en el suelo de nuestra Europa, resistimos, siempre”, ha proclamado el jefe del Estado francés.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha puesto a la UE como ejemplo de colaboración internacional. “Unidos en la diversidad, seguimos construyendo nuestro futuro compartido de paz, libertad y oportunidades”, ha declarado.

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Putin encabezó el desfile militar por el Día de la Victoria (Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

En tanto, Vladimir Putin lideró este sábado el desfile militar del Día de la Victoria por el triunfo de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú y centró su intervención en el avance del Ejército ruso en Ucrania.

El mandatario declaró que, “pese a que (los soldados rusos) combaten contra una fuerza agresiva (Ejército ucraniano) que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando” en el frente.

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Putin utilizó la conmemoración del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi para subrayar la continuidad histórica entre los soldados que luchan en Ucrania y quienes combatieron en la “Gran Guerra Patria”, término dado por la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial. A su vez, destacó que las tropas actuales “siguen la tradición de los soldados soviéticos”.

(Con información de EFE y Europa Press)

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