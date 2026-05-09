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Reino Unido enviará un destructor a Medio Oriente para una futura misión en el estrecho de Ormuz

La iniciativa responde a una exigencia de “planificación rigurosa”, de manera que el país esté listo “para garantizar la seguridad cuando las condiciones lo permitan”, en el seno de una coalición internacional codirigida con Francia

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Buques en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abás, Irán. 4 de mayo de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA vía REUTERS)
Buques en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abás, Irán. 4 de mayo de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA vía REUTERS)

Reino Unido anunció que va a “preposicionar en Medio Orienteun destructor, el HMS Dragon, actualmente en el Mediterráneo, con vistas a una futura misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

La iniciativa responde a una exigencia de “planificación rigurosa”, de manera que el Reino Unido esté listo “para garantizar la seguridad del estrecho, cuando las condiciones lo permitan”, en el seno de una coalición internacional codirigida con Francia, precisó el ministerio británico de Defensa.

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La seguridad del estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave del conflicto iniciado el 28 de febrero con los bombardeos israelí-estadounidenses a Irán, interrumpidos gracias a la tregua que entró en vigor el 8 de abril.

La casi obstrucción de esa vía, por la que transitaba antes del conflicto el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, se ha convertido en un dolor de cabeza a nivel mundial, causando problemas de suministro de carburante en Asia, penurias para compañías aéreas, e inflación en Europa.

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Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el tránsito a través del estrecho de Ormuz, un extremo al que se opone firmemente Estados Unidos en nombre de la libertad de navegación.

La república islámica bombardeó a buques en la zona en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense. El bloqueo es doble, ya que Washington aplica además desde el 13 de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes, para que no exporten petróleo desde allí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán a lo largo del día y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque en la última jornada contra más de 85 infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en distintos sectores de Líbano. La contraofensiva fue anunciada luego de que el grupo chiita confirmara su primer ataque contra territorio israelí desde que comenzó la tregua semanas atrás.

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