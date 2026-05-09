La purga de Xi Jinping sacude la cúpula militar del régimen: cómo el líder chino perdió confianza en sus generales

Crece la purga militar en el régimen chino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconfianza creciente de Xi Jinping en la cúpula militar china ha desencadenado una purga sin precedentes entre los altos mandos del ejército. El líder chino, quien dedicó más de una década a remodelar las fuerzas armadas y seleccionar personalmente a sus generales, ha terminado destituyendo a quienes pretendía convertir en sus aliados más sólidos, en una ofensiva marcada por señalamientos de corrupción y dudas sobre la lealtad al Partido Comunista.

Sin embargo, The New York Times señala que el propio proceso de depuración amenaza la operatividad militar y podría afectar la preparación bélica de China por años.

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La magnitud de la crisis se hizo evidente en una reunión legislativa reciente, donde apenas quedaba un puñado de generales, en contraste con los aproximadamente 40 que asistieron un año antes. Xi Jinping advirtió a los presentes sobre los riesgos de la deslealtad, subrayando que “el ejército nunca debe albergar a nadie con un corazón dividido hacia el partido”.

Especialistas consultados por The New York Times interpretan esta declaración como un mensaje cargado de significado histórico. Chien-wen Kou, profesor de la Universidad Nacional Chengchi en Taiwán, explicó que la expresión utilizada por el mandatario remite a tratados antiguos que aconsejan a los gobernantes desconfiar de generales traicioneros, una referencia que Xi mantiene en su biblioteca personal. “Incluso sus confidentes más cercanos e importantes han caído”, afirmó Kou, y se preguntó: “¿Quién puede ganarse su confianza?”.

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Desde 2012, Xi Jinping perdió progresivamente la confianza en los comandantes que promovió para modernizar el Ejército Popular de Liberación. Decenas de altos oficiales han sido desplazados o investigados por corrupción, sometidos a investigación interna o apartados de la esfera pública. La purga ha reordenado el liderazgo militar para priorizar la vigilancia política y el control ideológico, relegando la experiencia operativa tradicional y acentuando la tensión entre disciplina partidista y capacidad de combate en la institución armada.

La consolidación de Xi Jinping al frente del Estado supuso revertir la inestabilidad mostrada bajo el mando de Hu Jintao, cuyo control sobre los mandos castrenses fue considerado débil. Casos como la prueba no reportada de un avión de combate furtivo en 2011 ilustraron, en aquel momento, la falta de autoridad civil sobre los militares. Al asumir el poder, Xi impulsó investigaciones a oficiales que acumularon riqueza e influencia durante la administración de Hu Jintao, incluso sobre figuras casi intocables como el general Xu Caihou.

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En 2014, Xi citó a cientos de oficiales en Gutian, lugar clave de la revolución comunista, para advertir sobre la corrupción y el declive de los valores partidistas. Durante aquel discurso, recalcó que la “lealtad absoluta al partido” no podía tener matices ni dobles lealtades. Xu Caihou pasó de ser símbolo de fidelidad formal a encarnar la decadencia: tras acusaciones de sobornos masivos y manipulación de ascensos, se convirtió en el ejemplo de lo que Xi pretendía erradicar. Estos temores también se alimentaron del colapso de regímenes donde las fuerzas armadas abandonaron a sus dirigentes, como sucedió en la Unión Soviética y Medio Oriente.

Soldados chino escuchan un disucrso de su líder Xi Jinping (REUTERS/Jason Lee)

Modernización militar y el fantasma de la deslealtad

En su objetivo de revitalizar el ejército, Xi Jinping impulsó la renovación tecnológica y doctrinal. El arsenal militar sumó misiles hipersónicos, nuevos portaaviones y un mayor potencial nuclear, en respuesta a la creciente rivalidad con Estados Unidos. Para garantizar la obediencia, Xi instauró el “sistema de responsabilidad del presidente”, centralizando decisiones y nombrando a comandantes clave, entre ellos el general Zhang Youxia.

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Zhang provenía de un linaje comunista, participó en el frente de Vietnam y dirigió el Departamento de Armamento, eje del impulso modernizador a pesar de su historial de corrupción. En 2018, tras reformar las estructuras internas y desarticular departamentos considerados focos de resistencia, Xi proclamó la “transformación histórica” de las fuerzas armadas.

Al renovar su mandato en 2022, el líder chino sorprendió al mantener a Zhang Youxia, de 72 años, al frente del mando militar para concretar el avance hacia la meta de superioridad establecida para 2027. No obstante, la prioridad de la preparación bélica requirió advertencias constantes: “Dirijan todas las energías a la preparación de combate”, exigió el presidente dos semanas después de su reelección.

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“Este es el ejército de Xi Jinping”, sostuvo Daniel Mattingly, profesor asociado de la Universidad de Yale, en diálogo conThe New York Times. “¿Por qué rompe lo que él mismo construyó? No era algo que se esperara de Xi hace cinco años. Algo profundo cambió”.

Purga militar y lucha contra la corrupción en el alto mando

El aparente equilibrio se rompió en 2023, cuando Xi destituyó sin explicaciones públicas al comandante de la Fuerza de Cohetes, responsable de misiles convencionales y nucleares, y a su segundo al mando. Poco después, el ministro de Defensa fue relevado sin detalles. Lo que empezó como un ajuste por corrupción se convirtió en una campaña para revisar la lealtad de los jerarcas militares: en los dos años siguientes, decenas de oficiales fueron apartados u objeto de investigación.

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El ascenso del general Zhang Shengmin, especialista en control ideológico y vigilancia política, reflejó el giro de Xi hacia la supremacía del control político. Zhang Shengmin pasó a encabezar una nueva agencia encargada de investigar sobornos y deslealtad, reforzando la importancia del alineamiento político sobre la pericia operativa.

El acceso a herramientas modernas de supervisión permitió vigilar a oficiales y sus familiares. En paralelo, tribunales militares impusieron sentencias de muerte suspendida a dos exministros de Defensa por corrupción, condenas que probablemente derivarán en prisión perpetua. Según los analistas citados por The New York Times, la represión contra la corrupción avanzó hacia la erradicación de toda “impureza ideológica” dentro del ejército.

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La caída de Zhang Youxia y de su segundo, Liu Zhenli, marcó el clímax de la crisis. El diario oficial del ejército los acusó de haber “pisoteado gravemente” el sistema de responsabilidad que Xi había instaurado. Entre los altos mandos que permanecen, la incertidumbre y el recelo se han intensificado, ahondando la brecha entre quienes supervisan la lealtad partidista y quienes poseen experiencia militar directa.

Xi Jinping exige lealtad al Partido Comunista (REUTERS/Tingshu Wang)

Consecuencias para la estabilidad militar y el liderazgo de Xi Jinping

La purga ha remecido la estructura militar de China e incrementado los riesgos para el equilibrio entre disciplina política y preparación de combate. Al desplazar comandantes con trayectoria militar en beneficio de funcionarios disciplinados en la vigilancia interna, Xi Jinping enfrenta la posibilidad de debilitar la eficacia operativa de las fuerzas armadas en posibles escenarios de crisis internacional.

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El mayor peso de las tecnologías de control ha incrementado la cautela y el temor entre los generales, dificultando decisiones autónomas. Analistas sostienen que Xi vive el dilema de elegir entre priorizar la “fidelidad roja” al Partido Comunista o preservar la experiencia de los “expertos” que sustentan la capacidad táctica del ejército.

La posibilidad de una insurrección interna, aunque remota, es una preocupación latente para Xi, quien ha endurecido la presión sobre sus colaboradores antes de la próxima transición de liderazgo prevista en el congreso partidario a finales del próximo año. La incógnita sobre quién podrá ganarse su confianza permanece abierta, mientras la élite militar atraviesa una transformación profunda.

Como corolario, Xi Jinping ha puesto en marcha un programa adicional de rectificación ideológica y consolidación revolucionaria en los altos mandos en Pekín, reafirmando su voluntad de imponer una lealtad absoluta al partido y a su propio liderazgo militar, sin espacio para vacilaciones.