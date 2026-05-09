Guatemala: La Fiscalía activa mesa de trabajo para reforzar seguridad de visitantes en el Zoológico La Aurora

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros activa una mesa técnica para reforzar la seguridad en el Zoológico Nacional La Aurora en Ciudad de Guatemala. (Cortesía: MP Guatemala)

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros activó una mesa técnica de trabajo para reforzar la prevención y la seguridad de los visitantes en los alrededores del Zoológico Nacional La Aurora, situado en Ciudad de Guatemala. Esta iniciativa responde a los recientes operativos realizados en las inmediaciones del recinto, que cada año atrae aproximadamente un millón y medio de visitantes, de acuerdo con autoridades del propio zoológico. La información fue confirmada por la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros en un comunicado oficial.

La estrategia busca fortalecer las acciones de protección para turistas extranjeros, nacionales y guatemaltecos, especialmente en las áreas de estacionamiento cercanas al zoológico. Según explicó la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, uno de los objetivos prioritarios es socializar los mecanismos de denuncia ante cualquier incidente que afecte a los visitantes, una medida que, según la institución, permitirá agilizar la respuesta de las autoridades y mejorar la percepción de seguridad en el sector.

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Las acciones se llevan a cabo con la colaboración de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la Subdirección General de Investigación Criminal, la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y representantes del Parque Zoológico La Aurora. Estos organismos coordinan operativos y campañas de información dirigidas a quienes acuden al zoológico, así como a quienes utilizan los estacionamientos aledaños.

Los operativos cerca del Zoológico Nacional La Aurora buscan proteger a un millón y medio de visitantes anuales, según autoridades guatemaltecas. (Cortesía: MP Guatemala)

El Zoológico Nacional La Aurora representa uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala y concentra una alta afluencia de personas, lo que ha motivado a las autoridades a impulsar respuestas conjuntas para reducir riesgos y garantizar la integridad de los asistentes. La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros reiteró que se mantiene abierta la línea de atención para denuncias y consultas, e invitó a la población a utilizar los canales oficiales ante cualquier eventualidad.

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Las autoridades del zoológico subrayaron la importancia de mantener la cooperación interinstitucional, destacando que la suma de esfuerzos permite implementar protocolos más efectivos y generar confianza entre los visitantes. “Recibimos alrededor de un millón y medio de personas al año; la seguridad es una prioridad permanente”, comunicaron los responsables del recinto, según la información proporcionada por la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros.

La mesa técnica de trabajo continuará evaluando el impacto de los operativos y ajustando las estrategias conforme avance el flujo de visitantes en lo que resta del año.

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La estrategia de seguridad en el zoológico prioriza la socialización de mecanismos de denuncia para agilizar la respuesta ante incidentes. (Cortesía: MP Guatemala)

Detectan robos en autos de visitantes del zoológico por parte de supuestos cuidadores

Anteriormente, Autoridades detectaron que supuestos cuidadores de autos en el zoológico local ingresaban a los vehículos de los visitantes para robar pertenencias mientras estos recorrían el parque. El Ministerio Público indicó que la intervención se realizó tras denuncias de afectados y con apoyo de la División de Investigación Criminal, el Departamento de Tránsito, DISETUR, INGUAT y la Policía Nacional Civil. Los operativos buscan identificar a los responsables y reforzar la prevención en una zona que recibe miles de visitantes cada semana. Las investigaciones continúan y se recomienda a los ciudadanos reportar cualquier irregularidad.