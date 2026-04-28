El sector agrícola salvadoreño ha perdido el 16% de los empleos en los últimos años

Un agricultor salvadoreño trabaja en la recolección de arroz en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/ Roberto Escobar

Durante los últimos seis años, el sector agrícola de El Salvador ha experimentado una pérdida del 16% en los empleos, lo que equivale a 71 mil personas que han abandonado las actividades rurales, una situación que se relaciona con la persistente baja rentabilidad, el encarecimiento de insumos y el limitado acceso a la tierra. Esta dinámica, evaluada por el economista César Villalona en una entrevista radial, ilustra cómo estos factores operan de manera estructural y contribuyen de forma directa al escaso atractivo que el agro presenta hoy para los jóvenes.

El alcance de la precarización es reflejado tanto en la tendencia demográfica como en la infraestructura técnica. De acuerdo con las cifras expuestas por Villalona, solo el 28% de la población campesina posee la tierra que cultiva; el resto se ve obligado a incurrir en un alquiler cuyo costo resulta muchas veces insostenible. A este panorama se suma el déficit de maquinaria agrícola detectado en los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): el país cuenta con 3,430 tractores disponibles frente a una demanda de 8,300 lo que genera un faltante de 4,870 unidades solamente en este rubro. El desbalance afecta también a las cosechadoras y sembradoras, con déficits de 520 y 977 máquinas respectivamente.

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Las dificultades de acceso y la escasa rentabilidad repercuten de forma directa en la composición del sector y en el futuro del empleo agrícola en El Salvador. Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), explicó en una reciente entrevista matutina que “los jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura porque han visto a sus abuelos y padres dedicar toda su vida a esta actividad sin prosperar”. La frustración generacional responde, según Treminio, a la acumulación de obstáculos que van desde los exiguos ingresos hasta el desinterés estatal en infraestructuras modernas.

Solo el 28% de la población campesina en El Salvador posee la tierra que cultiva, mientras el resto debe arrendar tierras a precios altos. (Cortesía: Presidencia de la República de El Salvador)

El acceso al crédito refuerza esta tendencia: como expuso el economista César Villalona durante la misma intervención, “el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) presta a 25 mil productores de un total de 400 mil”, a tasas del 4%, una política de antiguas administraciones que lejos de subsanar la brecha histórica del sector bancario, perpetúa el aislamiento financiero de los agricultores. La dificultad para acceder a préstamos limita la implementación de mejoras en tecnología y productividad.

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La vulnerabilidad social acompaña el deterioro económico. Villalona advirtió que “en 2019, la pobreza extrema afectaba al 5.2% de los hogares rurales y en 2025 ascendió al 10.1%”, una duplicación que ilustra el agravamiento de las condiciones de vida en la ruralidad salvadoreña. Las familias que antes estaban en pobreza relativa y podían asegurar al menos la alimentación básica, ahora se ubican por debajo de ese umbral mínimo.

A esta presión social se añade el encarecimiento del consumo esencial. “Entre mayo de 2019 y marzo de 2026, la canasta básica alimentaria en el campo ha crecido un 33%“, subrayó Villalona, lo que implica un deterioro real del poder adquisitivo, ya que dicho aumento es superior al registrado en los salarios o ingresos por producción agrícola.

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El déficit de maquinaria agrícola en El Salvador, como tractores, sembradoras y cosechadoras, dificulta la modernización del agro y la productividad. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El envejecimiento de los productores y la brecha de género ralentizan el relevo generacional

La composición demográfica de quienes se dedican a las principales actividades agrícolas ratifica la tendencia al envejecimiento del sector. Según el Censo Agropecuario y de Pesca 2025 del Banco Central de Reserva, en el cultivo de maíz se identifican 400,803 productores, de los cuales el 77% son hombres y el 23% mujeres. La franja etaria más numerosa corresponde al rango de 45 a 54 años, un patrón que se repite en el frijol, donde existen 214,739 productores y las mujeres representan el 21.8%.

El predominio de adultos de mediana edad y la persistente brecha de género refuerzan la preocupación manifestada por Treminio respecto a la falta de relevo generacional. El déficit de jóvenes en el sector no solo amenaza la continuidad de los saberes rurales, sino que marca una transformación profunda en la ocupación y el tejido social de la agricultura salvadoreña.

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