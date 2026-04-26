Costa Rica

Costa Rica: El sector de autobuses concretará foro nacional para transformar el transporte público en 2026

La realización del primer encuentro de transportistas reunirá a autoridades políticas, empresarios y expertos en movilidad, quienes debatirán estrategias para avanzar hacia un sistema de movilidad renovado, eficiente y sostenible en Costa Rica

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Figuras clave de organismos públicos y privados se preparan para debatir propuestas que podrían cambiar el rumbo del sistema de transporte costarricense en los próximos años EFE/ Jeffrey Arguedas
Figuras clave de organismos públicos y privados se preparan para debatir propuestas que podrían cambiar el rumbo del sistema de transporte costarricense en los próximos años EFE/ Jeffrey Arguedas

El sector de autobuses de Costa Rica dará un paso decisivo hacia la modernización del transporte público el próximo 28 de abril de 2026, cuando se realice el Primer Encuentro Nacional del Transporte Público 2026. Este foro técnico y político delineará una hoja de ruta para fortalecer la sostenibilidad y transformar el sistema de movilidad del país, con la participación de cámaras empresariales, instituciones reguladoras y autoridades recientemente electas, según los organizadores y la información recogida por El Mundo CR.

Entre los elementos que distinguen esta convocatoria, sobresale la participación de Francisco Gamboa Soto, primer vicepresidente electo de la República, además de viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). También asistirán representantes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La actividad tendrá lugar en el Hotel Radisson San José, de 8:00 a 13:00. Según la Cámara de Propietarios de Autobuses (CAPROBUS), la Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS), la Cámara de Cartago y la Cámara de Heredia, la jornada buscará articular a los actores principales del sector con las nuevas autoridades políticas para impulsar una visión compartida de reestructuración del transporte público.

Cuatro bloques de análisis para renovar el transporte público

Una jornada programada en la capital reunirá a actores sectoriales y representantes institucionales para analizar alternativas inéditas en regulación, innovación y electrificación de flotas. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
Una jornada programada en la capital reunirá a actores sectoriales y representantes institucionales para analizar alternativas inéditas en regulación, innovación y electrificación de flotas. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

El programa consiste en cuatro bloques temáticos: revisión del estado actual y los principales retos del sistema, avances en regulación y gobernanza institucional, proceso de electrificación y modernización de la flota, y marco legislativo necesario para transformar el servicio, según los convocantes citados por El Mundo CR. Estas sesiones contarán con la participación de investigadores del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica y de diputados electos para el período 2026-2030.

A la agenda técnica se sumará una feria de proveedores y espacios de networking, donde se exhibirán soluciones tecnológicas y equipamiento estratégico para empresas autobuseras. Está previsto que representantes del sector tecnológico y financiero privado presenten propuestas orientadas a apoyar la transformación operativa requerida por los nuevos desafíos del país, tal como anunciaron las cámaras organizadoras.

Significado estratégico del encuentro para la movilidad costarricense

El Primer Encuentro Nacional del Transporte Público 2026 será una instancia clave para enfrentar los retos de sostenibilidad, calidad del servicio y articulación institucional en el transporte público. Líderes gremiales consultados por El Mundo CR han señalado que el evento busca sentar las bases de una agenda política y ejecutiva para conducir la modernización del sector, abordando la actualización normativa y la renovación tecnológica en un contexto de cambios de autoridades nacionales y demandas históricas de los usuarios.

El 28 de abril de 2026, el Hotel Radisson San José reunirá a cámaras empresariales, entes reguladores, autoridades políticas y proveedores tecnológicos en una jornada destinada a diseñar respuestas integradas para transformar el transporte público costarricense. Los organizadores prevén que estas discusiones y espacios de negociación impulsen compromisos institucionales y acuerdos de trabajo en electrificación, mejora regulatoria y modernización del sistema, para avanzar hacia un modelo de movilidad sustentable y eficiente para Costa Rica.

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