Guatemala registra 354 emergencias y más de 1,200 familias afectadas por las lluvias

AME444. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Personas caminan cerca de viviendas destruidas debido al fuerte oleaje y constantes lluvias generadas por la tormenta tropical Cristina este miércoles en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz

La temporada de lluvias en Guatemala, que se extiende desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2026, ha provocado múltiples emergencias en todo el país, según el más reciente informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), actualizado el 10 de junio a las 20:00 horas. El reporte señala que más de 1.200 familias han resultado afectadas por los eventos climáticos recientes, mientras que el número de damnificados supera los 1.100 en distintas regiones del territorio nacional.

Desde el inicio de la temporada, Guatemala ha vivido una serie de incidentes asociados principalmente a inundaciones, deslizamientos, derrumbes y colapso de estructuras. Las lluvias intensas han generado un total de 354 emergencias confirmadas, de las cuales 35 ocurrieron en las últimas horas y una permanece en proceso de verificación, de acuerdo con el documento oficial de CONRED.

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El impacto humano se refleja en 5.115 personas afectadas en el transcurso de la temporada, con 33 personas que han debido acudir a albergues temporales gestionados por las autoridades. En el último día, 1.332 personas se sumaron a la lista de afectados y 22 fueron trasladadas a refugios. Hasta el momento, el informe no reporta fallecidos, desaparecidos ni personas heridas, aunque se han registrado cuatro hospitalizaciones vinculadas a los incidentes.

Emergencias por lluvias en Guatemala afectan a más de mil familias.

Alta Verapaz encabeza el listado de departamentos más golpeados por las lluvias, con 70 emergencias confirmadas, seguido de Chiquimula con 35, y Guatemala con 48. Otros departamentos como Quiché, San Marcos, Escuintla, Santa Rosa, Zacapa, Izabal y Petén también figuran entre los más afectados, aunque la magnitud del impacto varía según la intensidad de las precipitaciones y la topografía de cada región.

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En cuanto a la infraestructura habitacional, el balance de CONRED indica que 1.047 viviendas presentan daños moderados y 142 han sido catalogadas en riesgo. Hasta la fecha, solo 22 viviendas sufrieron daños leves y 46 tienen deterioro severo. El informe no registra viviendas destruidas completamente en la última jornada. Estos daños han obligado a múltiples familias a abandonar sus hogares de manera preventiva o definitiva, dependiendo del nivel de afectación y las condiciones de seguridad.

Los datos del informe de CONRED muestran que no se han producido daños en edificaciones públicas ni en infraestructura esencial como hospitales, escuelas, centros de emergencia, redes de energía o seguridad. El sector productivo, tanto agrícola como pecuario e hidrobiológico, no registra hasta el momento afectaciones directas en instalaciones ni pérdidas de hectáreas, según la información entregada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

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El desglose de causas revela que las inundaciones representan la proporción más alta de emergencias, seguidas por deslizamientos, derrumbes y colapso estructural. El gráfico circular incluido en el informe muestra que las inundaciones constituyen el 23,7% de los incidentes, mientras que los deslizamientos representan el 22,3%. Otros fenómenos como caídas de árboles, socavamiento y hundimientos también han sido reportados, aunque en menor proporción.

Vista de los daños causados ​​por el fuerte oleaje antes de la llegada de la tormenta Cristina a Iztapa, Guatemala, el 10 de junio de 2026. (Carlos ALONZO / AFP)

A nivel operativo, CONRED mantiene activos los sistemas de monitoreo y respuesta ante emergencias, con personal desplegado en los puntos críticos y comunicación permanente con las autoridades locales y los comités municipales de reducción de desastres. El informe destaca que la coordinación entre instituciones y la activación de protocolos ha permitido reducir el número de víctimas y evitar mayores daños en infraestructura crítica.

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El reporte también señala la importancia del seguimiento constante a las zonas identificadas como de alto riesgo, en particular en los departamentos con antecedentes de afectaciones recurrentes. Las autoridades llaman a la población a mantener la precaución, atender las recomendaciones oficiales y reportar oportunamente cualquier incidente.

La temporada de lluvias 2026 se encuentra en una fase activa y se prevé que las precipitaciones continúen durante los próximos meses, lo que podría incrementar el riesgo de nuevos eventos adversos. CONRED y las entidades del Sistema Nacional para la Reducción de Desastres reiteran su compromiso de seguir con el monitoreo y la atención inmediata para proteger a la población y mitigar los efectos de las condiciones climáticas.

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