Autoridades migratorias de Centroamérica y República Dominicana inician reunión anual enfocada en el aumento de la movilidad humana

Un mapa conceptual sobrio detalla las rutas migratorias principales desde Centroamérica y el sur de México hacia Estados Unidos, con figuras humanas genéricas simbolizando el flujo y el logo de la OIM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades migratorias de Centroamérica y la República Dominicana abrieron este miércoles en Punta Cana una reunión anual marcada por el análisis del aumento de la movilidad humana y de los flujos migratorios. Según informó la agencia EFE, el encuentro, que se extenderá durante dos días, reúne a representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, así como delegados del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con la Dirección General de Migración (DGM) dominicana, la cita tiene como objetivo fortalecer la coordinación regional ante los retos migratorios, con especial atención a la seguridad fronteriza y la cooperación interinstitucional. El evento servirá además como escenario para el traspaso de la presidencia pro tempore de la Comisión de Autoridades Migratorias de los Países Miembros del SICA (OCAM-SICA) de República Dominicana a Belice.

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El director general de Migración dominicano, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, encabeza la delegación anfitriona y presentará un informe de gestión enfocado en la promoción del intercambio de buenas prácticas entre los países miembros. Según el comunicado difundido por la DGM, según la DGM, hubo avances en mecanismos de información compartida y el diseño de estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos que plantea la migración irregular.

Migrantes guatemaltecos llegan a la base aérea de La Aurora en un vuelo de deportación procedente de Estados Unidos, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 18 de febrero de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

El contexto migratorio en la región

La migración centroamericana ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), miles de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala atraviesan rutas hacia el norte, expuestas a riesgos de violencia, tráfico de personas y condiciones humanitarias deficientes. Las estadísticas oficiales reflejan que solo en 2023 más de 500,000 migrantes transitaron por la región, según datos verificados por EFE. Parte de este flujo está compuesto por familias y menores no acompañados, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de protección y asistencia de los países de tránsito.

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El fenómeno migratorio responde a una combinación de factores que incluyen violencia, pobreza, desastres naturales y falta de oportunidades económicas en los países de origen. Los gobiernos de la región han reconocido la necesidad de fortalecer la cooperación para gestionar los flujos de personas y brindar respuestas humanitarias coordinadas. La OCAM, órgano especializado del SICA, promueve acciones conjuntas y el intercambio de información para enfrentar los desafíos compartidos.

Según destacó la OIM, la región también experimenta un aumento de migrantes extracontinentales, principalmente provenientes de África y Asia, que utilizan las rutas centroamericanas para intentar llegar a Estados Unidos. Los países miembros han adaptado sus políticas migratorias y reforzado los controles fronterizos, sin dejar de lado la protección de los derechos humanos y la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad.

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IMAGEN DE ARCHIVO: Migrantes guatemaltecos llegan a la base aérea de La Aurora en un vuelo de deportación procedente de Estados Unidos, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, 2 de septiembre de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Durante la reunión en Punta Cana, los países participantes buscan avanzar en la implementación de acuerdos para mejorar la gestión de fronteras, optimizar los sistemas de información migratoria y fortalecer la cooperación con organismos internacionales. Como parte de las discusiones, se prevé que las delegaciones aborden las tendencias recientes de desplazamiento y examinen respuestas conjuntas ante situaciones de emergencia.

La OCAM-SICA representa el espacio de diálogo y coordinación en materia migratoria de la región, con el propósito de consolidar una política común que permita responder a los retos que plantea la movilidad humana en América Central y el Caribe. Según adelantaron portavoces de la organización citados por EFE, uno de los objetivos inmediatos es avanzar hacia una mayor integración de los sistemas de alerta temprana y la asistencia humanitaria a migrantes en tránsito.

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