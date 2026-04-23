La vicepresidenta del Grupo Banco Mundial respalda el potencial turístico de El Salvador

Un encuentro entre autoridades salvadoreñas y directivos internacionales subrayó la importancia del turismo para la economía nacional, resaltando la colaboración constante y la prioridad en iniciativas que favorecen la generación de empleos y el crecimiento sostenible (Foto cortesía Susana Cordeiro)

El Salvador ha renovado su colaboración con el Grupo Banco Mundial para impulsar su agenda de crecimiento. Durante un reciente encuentro, la vicepresidenta de la entidad, Susana Cordeiro Guerra, afirmó que el potencial turístico del país fue central en la conversación como motor de empleo y desarrollo sostenible. Este enfoque en el turismo como elemento clave en la creación de trabajo y en el desarrollo se remarcó durante la reunión con el ministro de Hacienda Jerson Posada.

El ministro Posada describió el diálogo con Cordeiro Guerra como “un encuentro constructivo” y reafirmó a El Salvador como “un socio estratégico para la inversión”. Posada agradeció el “respaldo técnico y financiero que acompaña nuestra ruta de sostenibilidad y desarrollo”.

El encuentro lo compartieron ambos representantes a través de sus cuentas de X este martes.

Desde la perspectiva oficial, “sectores como el turismo se consolidan como motor fundamental del dinamismo económico”, indicó el ministro. Según Posada, esta apuesta “no solo genera empleo, sino que fortalece nuestras finanzas públicas mediante el crecimiento de la actividad productiva en todo el territorio”.

Una reunión oficial entre el gobierno salvadoreño y representantes de organismos multilaterales evidenció el interés en potenciar la actividad turística como fuente de empleos y de estabilidad financiera.

Compromiso internacional con el desarrollo del país

Cordeiro Guerra remarcó la continuidad del apoyo internacional. Destacó que el Grupo Banco Mundial está comprometido a acompañar la agenda ambiciosa del país.

El Grupo Banco Mundial aprobó el 31 de marzo de 2026 un financiamiento de USD100 millones dirigido a El Salvador para ampliar el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta operación apunta a crear 8.300 empleos en los próximos cinco años y a potenciar sectores de alto impacto como el turismo, con la gestión a cargo de BANDESAL, según el comunicado oficial del organismo.

El plan contempla una línea de crédito a largo plazo y la activación de un mecanismo de garantía parcial, con el propósito de reducir riesgos y mejorar la integración de las empresas en cadenas de valor globales. Además, se prevé que unos 5.000 negocios reciban préstamos, iniciativa que incluye una meta explícita: alrededor del 30 % de los empleos generados beneficiarán a mujeres.

La Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del grupo, respaldará el proyecto para fomentar la inclusión financiera y la expansión productiva, lo que permitirá movilizar capital privado complementario. “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con los sectores público y privado para impulsar el desarrollo empresarial que genere más y mejores empleos”, expresó Carine Clert, directora del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, en el comunicado citado.

Instituciones multilaterales exploran formas de dinamizar la economía salvadoreña a través de enfoques innovadores y apuestas que buscan transformar distintos sectores productivos del país. Foto: Tyba

El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, destacó la importancia estratégica de la aprobación: “Fortalecer su capacidad es fundamental para que puedan expandirse, formalizarse y crear empleos de calidad”, señaló.

Esa misma fecha, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un programa orientado a resultados para El Salvador que contribuirá a acelerar el aprendizaje en la educación básica, fortalecer las prácticas pedagógicas e integrar el uso de la tecnología en todo el sistema educativo, con el fin de desarrollar las habilidades fundamentales que permitirán a los estudiantes, en el futuro, mejorar su inserción en el mercado laboral y acceder a empleos de mayor productividad.

Lo anterior, mediante el programa “Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”. El proyecto se financia con un préstamo de 501 millones de dólares.