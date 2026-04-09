El Salvador: Expertos advierten sobre la urgencia de reforzar la vacunación contra el sarampión en adultos

La confirmación de casos de sarampión en El Salvador genera una alerta sanitaria por el riesgo de brotes y la necesidad de reforzar la vacunación. (Cortesía: Ministerio de Salud)

La reciente confirmación de casos de sarampión en El Salvador ha encendido las alertas entre expertos en salud pública. El doctor Iván Panameño advirtió que la protección frente al sarampión no termina en la infancia y que la vacunación debe extenderse a adolescentes y adultos para evitar brotes con consecuencias graves. Así lo informó en una entrevista para Noticiero Hechos.

El especialista aseguró que la creencia de que una sola dosis de la vacuna es suficiente ha quedado obsoleta: “Antes se pensaba que la vacuna bastaba con una dosis, pero ya no es así”.

Panameño destacó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas conocidas y puede causar complicaciones severas, especialmente en personas con defensas debilitadas. El riesgo no recae solo en los más pequeños: “No solo los niños deben cuidarse, también los mayores”, sostuvo el médico.

Expertos en salud pública subrayan la importancia de ampliar la vacunación contra el sarampión en adolescentes y adultos, no solo en la infancia. (Cortesía: Ministerio de Salud)

Panameño describió tres situaciones principales en la población: quienes nunca padecieron la enfermedad y no están vacunados, quienes tuvieron la enfermedad y quienes sí recibieron la vacuna. Sobre este último grupo, el médico enfatizó: “La capacidad de las vacunas después de los 18 años ya no protege”, lo que implica la necesidad de refuerzos periódicos.

Implicancias para la salud pública y la comunidad

El llamado no solo apunta a la protección individual, sino también a la salud colectiva. El sarampión puede reactivar enfermedades latentes, como la tuberculosis, y borrar la memoria inmunológica adquirida previamente, lo que aumenta la vulnerabilidad ante otras infecciones.

“Esta enfermedad tiene algunas implicaciones que la población debe conocer. Una de ellas es que, al igual que otras enfermedades virales, como el dengue, baja las defensas e inactiva el sistema inmune”, detalló Panameño.

Y agregó: “Todo ser humano a partir de los dieciocho años, porque ya está en la edad fértil, debe recibir la vacuna, ya que puede traer implicaciones en un embarazo”.

El sarampión destaca como una de las enfermedades más contagiosas y puede reactivar infecciones latentes como la tuberculosis en personas vulnerables. (Cortesía: Ministerio de Salud)

Cobertura actual y desafíos en la región

Panameño señaló que el problema ya se había advertido meses atrás y que la falta de refuerzos en adolescentes y adultos dejó a buena parte de la población desprotegida. “La protección con la vacuna triple viral debe abarcar arriba del noventa y cinco por ciento de la población”, apuntó.

El llamado del especialista es claro: “Aquí no se trata de tener pánico, se trata de irse a vacunar quien no tenga contraindicación”. Panameño subrayó que la vacuna debe estar disponible no solo para niños, sino también para adolescentes y adultos, y pidió a la población exigir a los proveedores de salud el cumplimiento de los esquemas de vacunación.

Mantener esquemas completos de vacunación es la clave para evitar saturación del sistema sanitario y prevenir complicaciones graves por sarampión en adultos. (Cortesía: Ministerio de Salud)

A modo de prevención, el especialista sugirió mantener medidas de higiene básicas como el lavado de manos, aunque insistió en que la vacunación es la herramienta central para frenar la propagación de la enfermedad.

El desafío para El Salvador y la región es alcanzar coberturas de vacunación adecuadas para todos los grupos de edad y evitar una sobrecarga en sistemas de salud ya debilitados.

Salud confirma once casos importados de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsal) informó, en su más reciente boletín, la detección de once casos de sarampión en el territorio salvadoreño. De acuerdo con la institución, ocho personas que presentaron la enfermedad recientemente han sido dadas de alta tras su recuperación.

Minsal reportó once casos de sarampión en El Salvador; ocho pacientes ya se recuperaron y fueron dados de alta, mientras que un bebé de seis meses y sus padres siguen hospitalizados, estables y bajo vigilancia médica. (Minsal)

La información fue brindada por el propio titular de la cartera, Francisco Alabi, quien señaló que la totalidad de los contagios corresponde a individuos que contrajeron el virus fuera del territorio nacional.

Tres pacientes, un lactante de seis meses y sus padres, permanecen hospitalizados bajo observación médica. Según el reporte oficial, estos pacientes se encuentran estables y no presentan peligro para su salud. El Minsal subrayó que no existe evidencia de transmisión autóctona del virus, por lo que los casos continúan siendo clasificados como importados.