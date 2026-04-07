ICE confirma que salvadoreño intentó arrollar a agentes y terminó herido en California

Un hombre originario de El Salvador, señalado como integrante de una pandilla, resulta lesionado tras intentar huir de agentes federales durante un intento de arresto. (Cortesía: Breaking911)

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó herido a Carlos Iván Mendoza Hernández, buscado con relación a un homicidio en El Salvador, tras un enfrentamiento este martes en Patterson, California.

El incidente se registró la mañana de esa jornada cuando los agentes federales intentaron detenerlo en el condado de Stanislaus, informó el medio ABC 30.

La secuencia comenzó cuando los agentes del ICE localizaron a Mendoza Hernández en un automóvil estacionado cerca de la intersección de la avenida Sperry y la autopista Interestatal 5.

El director interino del ICE, Todd Lyons, relató que el sospechoso intentó embestir con el vehículo a un agente federal. En respuesta, los oficiales abrieron fuego para defenderse y evitar un daño mayor a transeúntes y cuerpos de seguridad.

“El 7 de abril de 2026, agentes del ICE realizaban una parada de vehículo en Patterson, California, para arrestar a Carlos Iván Mendoza Hernández, miembro de la pandilla 18, buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato”, declaró Lyons.

Mendoza Hernández resultó herido y hospitalizado bajo custodia tras el intercambio de disparos; ningún agente federal fue lesionado. (Cortesía: ICE)

Y agregó el funcioanrio: “Al acercarse los agentes al vehículo, el pandillero intentó atropellar a uno de ellos. Siguiendo su entrenamiento, los agentes dispararon en defensa propia para protegerse, a sus compañeros y al público. El inmigrante indocumentado fue trasladado a un hospital local”

La ofensiva contra pandillas eleva la tensión en la cooperación judicial

La operación, que excluyó la participación directa de la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus en la captura, derivó en el cierre temporal de las rampas de la I-5 y la avenida Sperry, lo que provocó congestión vial y alteró la rutina de la zona.

Durante la mañana del operativo, el cierre de los accesos viales en la Interestatal 5 generó “importantes retrasos en la circulación y la recomendación a los conductores de evitar la zona durante el resto del día”, según reportó ABC 30.

Mendoza Hernández fue hospitalizado bajo custodia tras recibir heridas durante el tiroteo. Autoridades estadounidenses destacaron que ningún agente federal resultó lesionado.

Una operación del ICE hiere a buscado por homicidio en California. (Cortesía: Breaking911)

El individuo, identificado como miembro de una pandilla y en situación migratoria irregular, enfrenta ahora una pesquisa federal. El resultado del procedimiento podría traducirse en cargos adicionales en el marco de la legislación estadounidense, así como eventuales repercusiones en materia de extradición.

ICE ha informado que mantiene investigaciones abiertas contra otros sospechosos por delitos graves y conexiones con redes transnacionales, extendiendo así el radio de cooperación judicial más allá de hechos aislados.

Las autoridades estadounidenses mantienen una vigilancia constante sobre las estructuras criminales cuyos integrantes enfrentan cargos pendientes en sus países de origen.

Un ciudadano salvadoreño, identificado como miembro de una pandilla, resultó herido tras intentar escapar de agentes federales durante un operativo de captura en una autopista. (Cortesía: Kim "Katie" USA)

Autoridades locales aclaran que no participaron en el tiroteo y confirman traslado del sospechoso al hospital

En una nota, la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus señaló que: “está ayudando con un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en nuestra jurisdicción”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus confirmó que solo agentes del ICE intervinieron en el tiroteo, sin participación de fuerzas locales. (Cortesía: Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus)

Además destacó que: “En este momento, podemos confirmar que ninguna fuerza del orden local estuvo involucrada en el incidente. El sospechoso fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica adicional”.